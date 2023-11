Clip xe máy luồn lách trên cao tốc trước khi xảy ra tai nạn làm 1 người chết

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào hồi 10h05 ngày 23/11, tại Km 209+300 trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Thời điểm trên, ô tô khách mang BKS 18F- 001.XX do anh N.V.V. điều khiển; xe tuần tra giao thông (của Công ty BOT) mang biển số 29C- 553.XX do anh Đ.V.K. (33 tuổi, trú tại Thái Bình) điều khiển; xe máy không gắn biển kiểm soát do L.T.N. (14 tuổi, trú tại Nghệ An) điều khiển, chở theo T.T.T.V.