Chuyển từ xin - cho sang phục vụ, cấp dịch vụ công 0 đồng cho người dân

Trong năm 2025, 100% các sân bay, bến cảng, cửa khẩu ứng dụng công nghệ sinh trắc, nền tảng VneID, theo yêu cầu của người đứng đầu Chính phủ.

Ông đồng thời chỉ đạo áp dụng chính sách thu phí 0 đồng để thu hút người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Mục tiêu được Thủ tướng nhấn mạnh là đến hết năm 2025 đạt 80% dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 40% dân số trưởng thành sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được gắn định danh cá nhân.

Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ đạo cắt giảm thủ tục hành chính, thời gian cấp visa và triển khai theo phương thức trực tuyến; triển khai cấp căn cước cho người Việt Nam tại nước ngoài và cấp khai sinh cho trẻ em Việt Nam tại nước ngoài theo phương thức trực tuyến.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Đoàn Bắc).

Về an ninh, an toàn thông tin, Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp để đánh giá, hướng dẫn, giám sát, bảo vệ hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành.

Để phát triển nhân lực chuyển đổi số, Thủ tướng yêu cầu quan tâm cả việc đào tạo chung mang tính phổ cập và cả đào tạo chuyên gia, thu hút nhân tài, cùng với việc đẩy mạnh đào tạo tiếng Anh; đào tạo ít nhất 50.000 nhân lực có trình độ đại học trở lên phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn.