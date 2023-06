Chuyện tình vượt sóng gió và chiếc váy cưới tự may của 9X Quảng Ngãi

Tự may váy cưới, trang phục cho người thân trong ngày trọng đại

Nam thừa nhận chính Hậu là người khiến cô trưởng thành hơn, không phụ thuộc vào tình cảm của đối phương như trước. Nam trở thành một người mạnh mẽ, can đảm, biết cân bằng cảm xúc, nhìn vào những mặt tích cực của người khác để dung hòa.

Sau bao sóng gió, tình yêu cũng đến ngày đơm hoa kết trái. Được bố mẹ hai bên ủng hộ, ngày 6/6 vừa qua, Nam và Hậu tổ chức lễ cưới. Điều đặc biệt, váy cưới, đồ chú rể mặc và áo dài của người thân đều do cô dâu tự tay thiết kế và may.

Trang phục của người thân như áo dài, váy đều do Thanh Nam tự thiết kế, may.

Nam cho hay, may mặc là đam mê của cô từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Làm việc trong lĩnh vực thời trang, càng muốn làm được điều ý nghĩa trong ngày trọng đại nên Nam quyết định may váy cưới, trang phục áo dài lễ của cô dâu, chú rể, áo dài của mẹ, váy cho các chị em trong gia đình.

"Từ bé, mình đã có ước mơ tự may những chiếc váy đẹp nhất cho mình và người thân trong dịp quan trọng. Chồng mình cũng mong muốn được mặc đồ vợ may nên khi có kế hoạch cưới là mình tự tay vẽ bản thảo và thực hiện chúng. May mắn là mình làm kịp ngày cưới", Thanh Nam cho biết.

Ngoài bộ áo dài cô dâu chú rể may trước đó để chụp ảnh cưới, Nam mất 12 ngày làm việc xuyên suốt để hoàn thành mọi trang phục còn lại.

Sau khi chia sẻ những hình ảnh về váy cưới tự may, Nam nhận được rất nhiều lời tán thưởng của bạn bè, người thân và cộng đồng mạng. Đó là điều hạnh phúc khó tả với cô gái Quảng Ngãi.

"Cảm giác tự tay chuẩn bị váy cưới cho mình, quần áo cho chồng và người thân trong ngày cưới là cảm giác khó tả, không nói thành lời. Mình tự hào vì bản thân đã làm được điều ấp ủ bao năm. Hạnh phúc không phải là đích đến, hạnh phúc là hành trình và chúng mình còn phải trải qua nhiều cuộc hành trình khác ở phía trước. Mình chỉ mong vợ chồng mãi yêu thương nhau, hạnh phúc, vui vẻ, bên nhau bền chặt", Thanh Nam bộc bạch.

Ảnh: NVCC