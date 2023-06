Chủ tiệm spa đánh đập, cắt tóc thiếu nữ 16 tuổi như 'nô lệ'

Thấy N. xuất hiện tại quán, bà Huệ bố trí người quay phim để bà đánh. Bị đánh trọng thương ở đầu, máu ra nhiều, N. được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu đến rạng sáng ngày 25 mới về phòng trọ.

Khoảng 9h30 ngày 25/6, Huệ tiếp tục nhắn tin cho N. với nội dung yêu cầu đến nhà riêng của Huệ tại khu phố 4, phường An Phú.

Khi N. đến nơi, bà Huệ tiếp tục đánh và cắt bỏ mái tóc dài của N. để quay video đăng lên mạng xã hội trưa cùng ngày.

Lãnh đạo công an phường An Phú, cho biết thêm, chủ tiệm spa đang nuôi con nhỏ khoảng 1 tuổi nên sau khi làm việc, công an phường không tạm giữ mà chuyển hồ sơ lên Cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Thuận An.