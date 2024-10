Ai dám chắc một anh chồng trẻ hơn sẽ luôn ngoại tình, còn một ông chồng "tuổi đẹp" sẽ trọn đời chung thủy? Đọc bài viết Bây giờ thì hạnh phúc, biết mai này ra sao! tôi muốn chia sẻ câu chuyện của bạn mình, bởi bạn tôi cũng yêu một đồng nghiệp trẻ và băn khoăn rất nhiều khi quyết định chuyện hệ trọng cuộc đời. Vấn đề không phải là tuổi tác mà là cả hai cảm thấy như thế nào khi bên nhau (ảnh minh hoạ) Hôm ấy Ly gọi cho tôi vì bạn cần ai đó đứng ngoài cuộc tỉnh táo phân tích thiệt hơn. Cô kể, đã lần thứ ba Tùng - người đồng nghiệp trẻ hơn Ly 8 tuổi - tỏ tình với cô sau hơn 3 năm quen biết, làm việc chung. Không biết có phải vì yêu người nhiều tuổi hơn mình mà Tùng có vẻ ngoài chín chắn, điềm tĩnh hơn những thanh niên cùng tuổi. Hoặc cũng có thể bản tính của Tùng là thế. Dù vậy, khi bên Tùng, Ly luôn cảm nhận sự thoải mái, vui vẻ, tin cậy - điều mà sau khi ly hôn khá lâu, cô không tìm thấy ở những người đàn ông khác. Chưa kể, Tùng có cách nói chuyện gần gũi, hiểu tâm lý trẻ nên cu Tin - con của Ly - mê tít. Sự thân thiết của 2 chú cháu càng khiến Ly khó xử, dù cô có tỏ ra cứng rắn, lạnh lùng. Nếu dứt ra khỏi mối quan hệ này, cô nghĩ sẽ có kẻ đáng thương, nếu không phải Tùng thì cũng là cu Tin. Mà cu Tin buồn vì phải sống xa chú Tùng, liệu Ly có vui không? Tôi hỏi bạn có thấy vui không, có an tâm không khi ở bên Tùng. Hãy để trái tim lên tiếng, vì lý trí không thể quyết định hạnh phúc trong hôn nhân của một người. Bao nhiêu trường hợp cân nhắc, đắn đo kỹ càng trước hôn nhân mà vẫn mắc phải sai lầm, vẫn "hố", thậm chí "hố" nặng. Rất nhiều cái "chuẩn" mà một phụ nữ hay xã hội đặt ra để "chồng cho ra chồng", nhưng rốt cục người trong cuộc có hạnh phúc đâu! Tương lai là chuyện khó nói trước, vậy nên hiện tại khiến mình hài lòng thì can cớ gì chối từ hạnh phúc? Ly cũng đã thử thách bản thân ngần ấy năm chứ nào phải dễ dãi buông thả cảm xúc, vậy sao cô còn muốn người ta chờ mình lâu hơn nữa? Rào cản sau cùng khiến Ly do dự vẫn là chuyện điều tiếng từ đồng nghiệp, những lo ngại từ phía gia đình, dù Ly đã thừa trải nghiệm và trưởng thành để hiểu những nhân tố ngoại vi chỉ có tác dụng... tham khảo. Không nhớ đã là lần thứ mấy, tôi phải nhắc bạn rằng, những người lo ngại dùm Ly chuyện cô lấy chồng trẻ, liệu họ có hạnh phúc viên mãn bên người chồng tuổi đẹp? Hay họ cũng đang vật vã khổ đau với trăm nghìn nỗi lo trong hôn nhân? Ai dám chắc rằng một anh chồng trẻ tuổi sẽ luôn ngoại tình, phản bội; còn một ông chồng lớn hơn thì sẽ trọn đời chung thủy? Hôn nhân quả thực là một trường học mà có khi cả đời người ta vẫn không thể đi đến chương cuối của giáo trình để mà tốt nghiệp... Sau cuộc nói chuyện với tôi, có vẻ Ly đã thông với suy nghĩ: kể cả thất bại, người ta vẫn có cái "được" lớn nhất là bài học rút ra cho mình. Ở đời mà, có ai được gì mà không mất phí hay trả giá đâu. Hy vọng bạn tôi có thể mạnh mẽ để trả lời câu hỏi: "Ly có thể cho Tùng một cơ hội để cùng bắt đầu chương mới cuộc đời không?". Đào An Nhiên