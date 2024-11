Chồng ngoại tình, tôi thêm cú sốc khi bị anh ta đổ lỗi sống không tình cảm

Tôi hết lòng vì gia đình, nhưng lại bị chồng phản bội và đổ lỗi gây ra chuyện ngoại tình của anh ta. Tôi năm nay 34 tuổi, kết hôn được 8 năm. Sau khi kết hôn, tôi về sống ở nhà chồng. Bố chồng tôi mất sớm, nên hai vợ chồng tôi sống với mẹ chồng. Mẹ chồng tôi là người hiền lành, chất phác và rất yêu thương con, cháu. Nhà chồng tôi có hai chị em, chị chồng tôi đi lấy chồng ở xa. Tôi cũng rất quý trọng chị chồng, chị ở xa nhưng luôn quan tâm đến mẹ và vợ chồng tôi. Chồng hơn tôi 5 tuổi, là người chín chắn, trụ cột gia đình sau khi bố mất. Thu nhập của hai vợ chồng lên đến vài chục triệu nên thoải mái chi tiêu còn có tiền tiết kiệm cho sau này. Các con của tôi rất ngoan và đáng yêu thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố và mẹ. Tôi chỉ ước, gia đình mình sẽ mãi luôn giữ được ngọn lửa yêu thương, hạnh phúc như hiện tại. Mặc dù đời sống vợ chồng có lúc này, lúc kia chứ không phải lúc nào cũng đầy lãng mạn như nhiều người nhìn vào. Gần đây chồng một số thay đổi, tôi cứ nghĩ rằng anh ấy bước vào tuổi trung niên nên mới vậy, nào ngờ có nhiều bí mật đằng sau. Tôi ghét cay ghét đắng những kẻ ngoại tình, nhưng cuộc đời này lại có những cảnh ngộ trớ trêu, thứ mình ghét lại xảy ra. Chồng tôi bỗng dưng… có bồ. Không biết bồ già hay trẻ, giàu có hay nghèo nhưng tôi đã xác định chính xác rằng chuyện đó là sự thật. May mắn là có trong tay kinh nghiệm từ bạn bè, đồng nghiệp, tôi giữ sự bình tĩnh, bí mật không cho chồng biết để bắt tại trận cặp tình nhân. Đau khổ khi phát hiện ra chồng ngoại tình. Ảnh minh họa Sau một tuần nhờ người theo dõi, tôi đã có địa chỉ "bãi đáp" sau giờ làm của cặp đôi. Tôi bắt quả tang mối tình vụng trộm ngoài luồng của chồng và dạy cho ả bồ một bài học nhớ đời. Khi bị lộ, chồng tôi còn thề thốt hứa hẹn chia tay mong vợ bỏ qua, đừng làm ầm ĩ lên. Tôi đã dễ dàng để cho ả nhân tình của chồng ra về trong an toàn. Nhưng khi về đến nhà, chồng tôi lại quay ngoắt 180 độ. Anh ta đổ lỗi cho tôi sống thiếu tình cảm, dửng dưng, vô tâm với chồng... Đồng thời tuyên bố: "Tôi yêu ai là quyền của tôi, cô phải thế nào thì tôi mới có người bên ngoài chứ. Nếu không sống được với nhau thì chia tay, mời cô ra khỏi nhà để tôi rước người khác về thay thế". Buồn hơn là cả mẹ chồng, chị chồng cũng không bênh vực tôi dù biết tôi bị chồng phản bội. Chị chồng còn gọi điện mắng mỏ: "Đàn ông ra bên ngoài cũng chỉ vui chơi ít ngày rồi lại thôi. Em cứ làm căng lên, bị chồng bỏ lại khổ. Em vào nhà chị là phúc đức lắm rồi, giờ còn đòi hỏi gì nữa". Được mẹ và chị bênh nên chồng tôi càng được đà, đi biền biệt nhiều hôm không về nhà. Tôi đau khổ, mệt mỏi vì chồng, cảm thấy mình cô đơn lạc lõng nơi nhà chồng. Mỗi ngày trôi qua đối với tôi không khác gì bị đày đọa, chỉ muốn về nhà bố mẹ đẻ để được an ủi, động viên. Phát hiện ra chồng ngoại tình, bất lực vì không thể làm gì để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Tôi có nên tìm cách giữ chồng hay là ly hôn để giải thoát? Hãy cho tôi lời khuyên! Theo Gia Đình & Xã Hội