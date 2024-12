Chồng được thưởng cả trăm triệu đồng, tôi bàng hoàng phát hiện món tiền đó dành cho ai

Dịp cuối năm, chồng tôi dự kiến được thưởng mức rất cao lên đến cả trăm triệu do công ty làm ăn phát đạt. Tôi năm nay 35 tuổi, chồng hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi kết hôn cách đây 10 năm và sớm có nhà riêng, cuộc sống gia đình ổn định. Tôi làm công việc hành chính cho một công ty văn phòng phẩm, mức lương không cao nhưng thu nhập hàng tháng phụ giúp gia đình. Chồng làm trưởng phòng kinh doanh ở một công ty xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị. Lương tháng vài chục triệu, nhờ đó mà cuộc sống gia đình không phải lo nghĩ gì về chuyện tiền bạc. Công việc mỗi ngày của chồng rất bận, anh ấy đi sớm, về muộn. Tôi phải cáng đáng toàn bộ việc nhà, chăm sóc và dạy kèm con học. Dù vất vả nhưng luôn nhận được những lời động viên, ghi nhận của chồng. Anh ấy bình thường chăm chỉ cho công việc, lúc rảnh vẫn đưa vợ con đi chơi, đi ăn nhà hàng… Tôi cảm thấy cuộc sống của mình dẫu chưa là gì so với xã hội hiện nay, nhưng cũng tạm hài lòng với những gì mình đang có. Dịp cuối năm nay, công ty chồng tôi đang làm tổng kết năm, dự kiến doanh số của chồng tôi tăng trưởng mạnh nên sẽ có tăng lương, thưởng cao. Nghe chồng tôi khoe là sắp tới sẽ được thưởng cả trăm triệu đồng mà mừng, đúng là bõ công cả năm qua ngày nào cũng mệt mài cho công việc. Giờ được công ty ghi nhận, thưởng lớn như vậy tôi thấy cũng rất xứng đáng. Đau khổ khi phát hiện ra bí mật đáng sợ của chồng. Ảnh minh họa Đúng dịp đang dự định đăng ký cho con học khóa ngoại ngữ, mua sắm mấy thiết bị trong gia đình. Dịp Tết sẽ có tiền về quê biếu quà, tiền cho bố mẹ, họ hàng hai bên. Tính ra cũng không để lại là bao vì có quá nhiều việc cần chi tiêu. Nhưng với số thưởng trăm triệu như vậy cũng là khoản tiền lớn, tôi đỡ phải lo nghĩ nhiều. Mọi việc tưởng chừng thuận lợi, nào ngờ mấy hôm trước chồng lại buồn bã thông báo, công ty có nhiều việc cần chi nên mức thưởng giảm đi. Số tiền thưởng của chồng tôi chỉ nhận được khoảng vài chục triệu đồng, thấp hơn số dự kiến trước đó. Tôi buồn nhưng cũng biết làm sao được, dẫu sao có tiền thưởng vẫn còn hơn là không có gì. Nhưng rồi tình cờ xem điện thoại của chồng, tôi phát hiện ra sự thật bất ngờ. Qua tin nhắn của chồng với người phụ nữ khác, tôi biết được hai người họ ngoại tình với nhau. Chồng tôi sẽ bớt số tiền thưởng sắp tới lại để mua quà, cho tiền và đi chơi với người tình. Tôi sụp đổ vì chồng tôi đã lén lút ngoại tình, còn bớt đi số tiền lớn để chiều chuộng người phụ nữ khác. Trước sự thật rõ ràng, chồng tôi đã phải thừa nhận, nhưng lại bao biện: "Chuyện anh với người ngoài cũng chỉ như là qua đường, một thời gian là tự thôi. Em biết rồi thì giữ bí mật giúp anh kẻo ảnh hưởng tới công việc, hạnh phúc gia đình. Còn nếu không chấp nhận thì cứ việc ly hôn, anh chấp nhận chia tay". Bây giờ tôi chưa biết mình phải làm gì, chỉ biết khóc, tự than trách bản thân. Chồng ngoại tình còn chủ động đề cập đến ly hôn. Tôi vẫn còn sốc, không biết mình có nên vì con mà cho chồng một cơ hội hay không? Hãy cho tôi lời khuyên! Theo Gia Đình & Xã Hội