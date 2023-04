Chồng đòi bán nhà trả nợ cho em trai, lý do thật sự khiến vợ đau đớn

Theo thống kê, đến nay, tổng số tiền mà các bị can trong vụ "chuyến bay giải cứu" đã nộp để khắc phục hậu quả là hơn 52 tỷ đồng và 460.000 USD. Con số này kém xa so với tiền mà các bị can đã đưa và nhận hối lộ...