Chồng có nhiều thay đổi bất thường, vợ âm thầm tìm hiểu rồi gục ngã trước sự thật

Tôi không thể nào ngờ rằng người chồng mình tin tưởng, yêu thương lại làm những việc sai trái ở bên ngoài. Tôi kết hôn được 9 năm và hài lòng với những gì mình có, nhất là hai đứa con, tài sản lớn nhất của vợ chồng tôi. Cuộc sống gia đình nhỏ của tôi cũng khá đầy đủ về vật chất, tôi không phải lo nghĩ nhiều về chuyện tiền bạc vì tôi có thu nhập khá cao. Tôi cứ nghĩ rằng cuộc sống hôn nhân của mình sẽ êm đềm, nào ngờ bước vào giai đoạn nguội lạnh tình cảm. Gần đây, tôi thấy chồng có nhiều biểu hiện khác thường, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ấy cáu giận, lảng tránh trách nhiệm với vợ con. Hay lấy lý do để đi xa mà không cho vợ con đi cùng… Bị chồng đối xử lạnh nhạt, tôi cũng cố gắng làm tốt công việc, động viên, tạo không khí vui vẻ trong gia đình, nhưng mọi thứ đều vô nghĩa. Chồng còn lấy nhiều lý do để không đưa tiền cho vợ. Tôi phải chi trả hết các khoản trong gia đình như: Tiền ăn uống, điện nước, điện thoại, tiền học cho hai con, mua quần áo, đồ dùng trong nhà… chồng không đưa tiền cho, mặc dù lương của anh ấy rất cao. Nhiều lúc còn nịnh nọt để tôi đưa tiền để anh ấy đi làm việc gì đó. Linh tính mách bảo tôi rằng chồng tôi đang có chuyện gì đó rất mờ ám, anh ấy cố tỏ ra như không có chuyện gì lại càng kích thích tôi tò mò hơn. Rồi điều gì đến cũng phải đến, tôi đã phát hiện ra bí mật của chồng khiến anh ta không thể chối cãi. Nhân lúc chồng bị say, nằm ngủ ly bì trong phòng, tôi mang chiếc điện thoại của chồng ra để tìm ra bí mật nào đó.

Gục ngã khi biết được bí mật đáng sợ của chồng. Ảnh minh họa Tôi mở được máy, trong đó trống trơn. Nhưng tôi vô tình biết được điện thoại của chồng tôi có 2 sim, nhưng chỉ dùng một. Tôi bật sim thứ 2 lên, biết được số điện thoại đó là gì và xem được các tin nhắn mới gửi đến. Tôi choáng váng khi biết được chồng mình có người khác, hai người họ nhắn tin qua lại cho nhau rất tình cảm. Anh ta rất ranh ma khi tìm mọi cách để che dấu chuyện ngoại tình. Anh ta không ngờ có ngày tôi lại phát hiện ra chuyện này. Cả đêm tôi không tài nào ngủ được, cứ nhắm mắt lại là tưởng tượng ra chồng mình yêu đương, ôm ấp người phụ nữ khác. Ngày hôm sau tôi đưa ra các bằng chứng, mới đầu chồng không công nhận, nhưng rồi cũng phải thừa nhận ngoại tình và hứa sẽ chia tay người kia. Từ hôm đó đến nay chồng tỏ ra chăm chỉ việc nhà, đi làm về đúng giờ, cố gắng nịnh vợ… Nhưng tôi không thể tin tưởng được anh ấy sau tất cả những gì mình phải chịu đựng. Tôi vẫn còn ám ảnh chồng lén lút ngoại tình với người khác. Nên những việc làm của chồng bây giờ tôi thấy rất giả tạo. Anh ta đã lừa dối tôi biết bao ngày qua, giờ có làm gì đi chăng nữa cũng không thể nào biết là thật lòng hay diễn kịch. Từ lúc biết chồng ngoại tình, tôi cũng tự trách bản thân mình. Tôi không muốn gia đình chia cắt, tội cho các con. Bây tôi không biết phải làm như thế nào, nên tha thứ cho chồng hay là ly hôn? Hãy cho tôi lời khuyên! Theo Gia Đình & Xã Hội