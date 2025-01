Chi tiết 8 dự án nhà ở xã hội vừa được Hà Nội duyệt

8 dự án nhà ở xã hội với 1.583 căn hộ tập trung tại quận Long Biên, Hoàng Mai và huyện Thường Tín đã được Hà Nội cập nhật danh mục xây dựng giai đoạn 2021-2025. Ngoài ra, Hà Nội cũng điều chỉnh thông tin 7 dự án nhà ở xã hội đã phê duyệt trước đó. UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt cập nhật danh mục 72 dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trong Kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố giai đoạn 2021-2025. Trong số 72 dự án mới được phê duyệt, có 8 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích sàn 255.722m2 (1.583 căn hộ). Trong đó, trên địa bàn huyện Thường Tín có tới 5 dự án, quận Long Biên (2 dự án) và quận Hoàng Mai (1 dự án). Cụ thể: Dự án nhà ở xã hội ngõ 218 Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai), có tổng mức đầu tư 823 tỷ đồng. Dự kiến, dự án có 500 căn hộ với tổng diện tích sàn khoảng 25.250 m2. Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để bán cho cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước, tại ô đất ký hiệu A.4/HH4 thuộc Quy hoạch phân khu đô thị N10 (phường Ngọc Thụy, quận Long Biên). Dự án có tổng mức đầu tư 1.087 tỷ đồng, với 452 căn hộ, dự kiến triển khai năm 2028. Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại ô đất có ký hiệu OM.20 (xã Hà Hồi, huyện Thường Tín). Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 250 tỷ đồng, với 35 căn hộ, dự kiến triển khai từ quý 1/2025 đến quý 4/2026. Hiện dự án đang thực hiện chuẩn bị đầu tư. Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại ô đất có ký hiệu OM.21 (xã Hà Hồi, huyện Thường Tín) với tổng mức đầu tư 168 tỷ đồng, gồm 24 căn hộ. Dự kiến, dự án triển khai từ quý 1/2025 đến quý 4/2026. Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại ô đất có ký hiệu OM.22 (xã Hà Hồi, huyện Thường Tín) với tổng mức đầu tư 140 tỷ đồng, gồm 20 căn hộ. Dự kiến triển khai trong giai đoạn quý 1/2025- 4/2026. Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại ô đất có ký hiệu OM.21 tại thị trấn Thường Tín (huyện Thường Tín) với mức đầu tư 465,5 tỷ đồng. Dự kiến dự án có 54 căn hộ với diện tích sàn 52.139m2, được triển khai trong giai đoạn quý 1/2025 đến quý 4/2027. Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại ô đất có ký hiệu OM.22 tại thị trấn Thường Tín (huyện Thường Tín) với tổng mức đầu tư 341 tỷ đồng với 48 căn hộ. Dự kiến dự án được triển khai từ quý 1/2025 quý 4/2027. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại ô quy hoạch A4/HH5 tại phường Ngọc Thuỵ và Thượng Thanh (quận Long Biên) với tổng mức đầu tư 812 tỷ đồng. Dự án gồm 450 căn hộ, dự kiến năm 2030 hoàn thành. UBND TP. Hà Nội cũng điều chỉnh thông tin 7 dự án Nhà ở xã hội gồm: Dự án Khu nhà ở xã hội, tái định cư và thương mại Him Lam Phúc Lợi (phần nhà ở xã hội tại các lô C2, C3) đã hoàn thành GPMB. Dự án xây dựng nhà ở xã hội tại Pháp Vân - Tứ Hiệp (chuyển đổi các tòa A2, A3 và A4 từ nhà ở sinh viên sang làm nhà ở xã hội). Hiện dự án đã hoàn thành xây thô 2 tòa nhà A2, A3, cơ quan chức năng đang thực hiện thủ tục đầu tư. Dự án Khu nhà ở xã hội, tái định cư và thương mại Him Lam Phúc Lợi (đề xuất điều chỉnh thành Dự án Khu nhà ở xã hội Him Lam Phúc Lợi). Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại ô đất CT6B Khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang 1, Hoàng Mai. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại ô CT7 và CT8 Khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang 1, phường Đại Kim (Hoàng Mai) và xã Tân Triều (huyện Thanh Trì). Khu nhà ở xã hội – Tây Nam Kim Giang ô đất CT6B, CT7, CT8 thuộc Khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang 1, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai. Thanh Hiếu