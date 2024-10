Cảnh báo “tiền mất tật mang” với bút tiêm giảm cân

Bút tiêm giảm cân đang được bán tràn lan trên mạng xã hội, với quảng cáo có công dụng giảm cân mà không cần tập luyện hay nhịn ăn. Bút tiêm giảm cân Spcell GLP-1. Đồ hoạ: Phương Anh Bút tiêm giá vài triệu có giúp giảm cân thần tốc? Ngoài các thực phẩm chức năng, cà phê giảm cân, hiện nay trên thị trường đang bán một loại bút tiêm có xuất xứ nước ngoài, được quảng cáo là có khả năng giảm cân nhanh chóng. Bút tiêm giảm cân Spcell GLP-1 Semaglutide với hình dạng giống bút tiêm tiểu đường được ví như “thần dược” có công dụng giảm cân nhanh mà không cần tập luyện hay kiêng khem ăn uống. Bút tiêm giảm cân đang được bán tràn lan trên mạng xã hội. Ảnh: Nhóm PV Bao bì phía ngoài toàn chữ tiếng Nhật, người mua chủ yếu được hướng dẫn sử dụng qua người bán hàng trên mạng, không xác định được nguồn gốc và chất lượng. Chỉ cần lên các trang mạng xã hội, ấn tìm kiếm “bút tiêm giảm cân” sẽ thấy hàng loạt bài quảng cáo. Một tài khoản mạng xã hội Facebook rao thông tin: “Bút tiêm giảm cân Spcell Lab GLP-1 Semaglutide được FDA công nhận dành cho người thừa cân, béo phì. Với thành phần chính là Semaglutide - được chứng minh lâm sàng giúp hỗ trợ giảm cân". Hình ảnh bút giảm cân Spcell GLP-1. Người bán còn hướng dẫn cách sử dụng là tiêm vào vùng da dưới bụng, cánh tay; 1 tuần tiêm 1 lần. Tùy theo lượng cân muốn giảm sẽ dùng lượng bút tiêm khác nhau, giảm 3 - 4kg tiêm 2 bút; 6 - 8kg tiêm 4 bút; 10 - 15kg tiêm 8 bút với giá thành đưa ra không hề rẻ - từ 3,8 triệu đến 4,5 triệu/bút. Chị Lê Chi (52 tuổi, Hà Đông) cho biết, thấy bạn bè sử dụng loại bút tiêm này nhiều, trên mạng xã hội thấy quảng cáo có công dụng giảm cân hiệu quả mà lại không tốn sức, có thể giảm 15kg một liệu trình nên có ý định mua. Tuy nhiên, do không thấy có giấy tờ kiểm nghiệm hay ra hiệu thuốc hỏi không thấy có loại bút này, chị nhờ người bạn bên Nhật hỏi bác sĩ bên đó và được khuyên là không nên mua. Bút Spcell CLP-1 Semaglutide là thuốc tiêm có thể hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường tuýp 2 chứ không sử dụng để giảm cân. Bao bì bút tiêm hoàn toàn bằng chữ tiếng Nhật, cách dùng chỉ qua người bán hướng dẫn qua mạng. Cẩn trọng để không “tiền mất tật mang” Trao đổi với Lao Động, bác sĩ Lâm Văn Hoàng, Trưởng Khoa Nội tiết – Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP Hồ Chí Minh cho biết: "Thuốc chứa hoạt chất GLP – 1 bản chất đầu tiên là thuốc đái tháo đường, về sau trong quá trình nghiên cứu đã phát hiện ra tác dụng giảm cân trên người khoẻ mạnh. Vì vậy, thời gian gần đây GLP – 1 được đưa vào sử dụng để điều trị bệnh béo phì. Ở Việt Nam hiện có duy nhất GLP-1 là Liraglutide được chỉ định vừa điều trị đái tháo đường, vừa điều trị béo phì được phép sử dụng, nhưng phải theo chỉ định của bác sĩ. Người bán đưa ra thông tin, có thể giảm tới 15kg trong 1 liệu trình từ 5 - 6 tháng là không thể có, người dân không nên tin vào những lời quảng cáo như vậy". Bác sĩ Lâm Văn Hoàng cũng khuyến cáo, loại bút tiêm giảm cân được rao bán trên mạng xã hội là chưa được cấp phép. Do đó, người dân không nên tự ý mua bút tiêm giảm cân rao bán trên mạng xã hội kẻo "tiền mất tật mang". Hơn nữa, do nhu cầu mua bút giảm cân cao sẽ xuất hiện tình trạng thuốc giả, hàng kém chất lượng và không rõ xuất xứ.Các chuyên gia cũng khuyến cáo, mọi người nên lựa chọn cách giảm cân lành mạnh, khoa học như kết hợp ăn uống và tập luyện điều độ hàng ngày, vừa tốt cho sức khoẻ lại duy trì được vóc dáng.