Cần quy định rõ số lượng tối đa của lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở

Về huy động lực lượng tham gia bảo vệ an ninh cơ sở, dự thảo luật quy định trường hợp cần thiết hoặc xảy ra tình hình an ninh phức tạp trên địa bàn, UBND cấp xã huy động các lực lượng tham gia, công an xã chỉ huy. Bà Lan cho rằng quy định này chưa bao quát các trường hợp vi phạm trật tự an ninh cơ sở và biện pháp giải quyết.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Đỗ Thị Lan (Ảnh: Phạm Thắng).

"Điển hình như vụ tấn công 2 trụ sở UBND xã tại Đắk Lắk và một số vụ việc mất an ninh khác xảy ra tại nhiều nơi", bà Lan dẫn chứng và cho rằng các vụ việc có tính chất phức tạp ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, tính mạng người dân cần có biện pháp giải quyết kịp thời và phù hợp.

Với các trường hợp phức tạp, nữ đại biểu góp ý cần huy động các lực lượng đủ mạnh, sự tham gia của quần chúng nhân dân và báo cáo kịp thời cấp trên.

"Nếu giao UBND cấp xã quyết định số lượng tổ hoặc thành viên sẽ không thống nhất trong toàn tỉnh cũng như cả nước. Nên quy định tiêu chí dựa trên số hộ dân trên địa bàn và tính chất phức tạp tại địa phương. UBND tỉnh sẽ quyết định số lượng tối đa và chế độ chính sách", đại biểu Lan nêu quan điểm.

Đề nghị ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần