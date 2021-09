Cách quay về iOS 14, iPadOS 14 sau khi lỡ nâng cấp lên iOS 15, iPadOS 15 RC

Bước 3: Chọn tên thiết bị từ khung bên trái.

Bước 4: Nếu đây là lần đầu tiên bạn kết nối thiết bị vào máy Mac, hãy bấm nút Trust trên cửa sổ Finder.

Bước 5: Bên cạnh đó, bạn cần bấm thêm nút Trust từ hộp thoại xuất hiện trên thiết bị, sau đó nhập mật mã để xác nhận.

Bước 6: Tại thẻ General, bạn đánh dấu chọn vào tùy chọn Back up all of the data on your [iPhone/iPad] to this Mac.

Bước 7: Bấm nút Back Up Now ở dưới cùng của thẻ General.

Khi quá trình sao lưu hoàn thành, bạn sẽ thấy file sao lưu ngay phía trên nút Manage Backups.