Cách ăn bơ tốt cho sức khỏe

Bơ chứa nhiều chất béo, do đó việc ăn quá nhiều bơ có thể gây tăng cân và làm mất kiểm soát quá trình giảm cân. Để đạt được mục tiêu giảm cân hiệu quả, bạn nên cân nhắc việc giảm lượng bơ trong thực đơn hàng ngày và tìm các nguồn thực phẩm khác thích hợp để bổ sung dinh dưỡng.

Trong bơ chứa nhiều axit béo, vì vậy, khi ăn bơ, cơ thể sẽ cần một khoảng thời gian tương đối dài và ở nhiệt độ thích hợp để hấp thụ và tiêu hóa. Trong khi đó, đồ lạnh sẽ làm giảm nhiệt độ đường tiêu hóa, gây ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ chất béo có trong trái bơ. Thêm vào đó, nếu ăn hoặc uống đồ lạnh ngay sau khi ăn bơ, bạn có thể bị đau bụng, tiêu chảy.

Bơ kỵ với dưa hấu

Quả bơ kỵ với quả gì là điều mà không phải ai cũng biết, theo các chuyên gia dinh dưỡng, bạn không nên ăn bơ kết hợp với dưa hấu. Dưa hấu tính lạnh, khi ăn cùng bơ sẽ giảm khả năng hấp thụ axit béo trong bơ. Ngoài ra, nếu ăn bơ ngay sau khi ăn dưa hấu hoặc ngược lại, bạn có thể gặp tình trạng khó chịu, buồn nôn, tiêu chảy.

Không ăn cùng thực phẩm nhiều chất béo

Quá trình tiêu thụ các axit béo không no trong quả bơ cần sự tham gia của protein lipid trong dạ dày và ruột. Ăn nhiều chất béo sẽ làm ức chế các axit béo chưa no, đồng thời làm giảm lượng protein lipid. Do đó, không nên ăn bơ kết hợp với các thực phẩm chứa hàm lượng chất béo cao, để tránh làm giảm khả năng hấp thụ hai nhóm dưỡng chất này của cơ thể.

Quả bơ được ưa chuộng không chỉ vì hương vị ngon mà còn vì sự đa dạng trong cách sử dụng. Bạn có thể ăn trái bơ nguyên, làm nhuyễn, xay sinh tố, trộn salad, làm sốt kem, làm kem, làm bánh, và thậm chí làm sushi.

Với giá trị dinh dưỡng cao, quả bơ là loại thực phẩm tuyệt vời cho sức khỏe nhưng cần được sử dụng một cách khoa học. Bạn không nên lạm dụng giá trị dinh dưỡng từ bơ mà cần sử dụng một cách cân nhắc, đúng lượng để tránh những rủi ro không mong muốn.

Theo VTC