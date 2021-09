Các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên gấp rút chuẩn bị ứng phó với bão số 6

Ở Quảng Nam, ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - yêu cầu nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi (bao gồm cả các ghe thuyền các xã bãi ngang ven biển, hoạt động gần bờ) từ 10h ngày 23/9 cho đến khi thời tiết trên biển trở lại bình thường; tiếp tục thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến, hướng di chuyển và vị trí của áp thấp nhiệt đới để chủ động di chuyển vào bờ, tìm nơi trú ẩn an toàn.

Ông Bửu yêu cầu triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản của Nhân dân vùng ven biển, trên đảo, trên các lồng bè và khu vực nuôi trồng thủy, hải sản; hướng dẫn di chuyển, gia cố đảm bao an toàn các lồng bè nuôi trồng thủy sản, hải sản. Kiên quyết không để người ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè.

Kon Tum mưa lớn

Ngày 23/9, do ảnh hưởng của bão số 6, nhiều khu vực của tỉnh Kon Tum xuất hiện mưa vừa đến mưa to. Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, trong 24h tới, thời tiết tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Ở các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Plông, lượng mưa có khả năng đạt 100 - 200mm. Từ tối 23/9, các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Plông cần đề phòng có gió mạnh và mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở những nơi đất dốc.

Để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, hạn chế thiệt hại về người, tài sản, ông Lê Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới, bão và mưa lũ; thông tin, cảnh báo kịp thời đến các tổ chức, cá nhân và người dân biết để ứng phó thiên tai; rà soát, chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ, lũ quét, sạt lở đất, dông lốc có thể xảy ra, kiên quyết không để xảy ra thiệt hại do chủ quan.

Kon Tum chìm trong biển nước, nhiều cây cầu bị cuốn trôi vì bão số 5 vừa qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cũng đề nghị ngành chức năng chỉ đạo các cơ sở giáo dục cho học sinh nghỉ học khi cần thiết, chỉ trở lại lớp học khi bảo đảm an toàn. Khi có thiên tai xảy ra, Chủ tịch UBND huyện, thành phố phải thường xuyên ứng trực, trực tiếp đi kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra tại địa bàn phụ trách.

