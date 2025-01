Bộ Y tế thông tin chính thức về dịch bệnh hô hấp tại Trung Quốc

Theo WHO, một số quốc gia có sự gia tăng các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp nhưng chưa ghi nhận tác nhân bất thường Liên quan đến tình hình bệnh do virus gây viêm phổi trên người (HMPV) tại Trung Quốc, ngày 8-1, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa có thông tin chính thức. Theo đó, tại nhiều quốc gia ở Bắc bán cầu, các bệnh lây truyền qua đường hô hấp cấp tính có xu hướng gia tăng theo mùa vào thời điểm này trong năm. Virus HMPV gây bệnh viêm phổi ở Trung Quốc từng xuất hiện tại Việt Nam Các tác nhân gây bệnh hô hấp như virus cúm mùa, RSV và các virus phổ biến khác như HMPV, mycoplasma pneumoniae. Tỉ lệ mắc các hội chứng cúm (ILI) hoặc nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính (ARI) ở một số quốc gia đã tăng lên trong những tuần gần đây và vượt qua mức cơ sở theo mùa thông thường. Bệnh cúm mùa cũng đang gia tăng ở nhiều quốc gia ở châu Âu, Trung Mỹ và Caribbean, Tây Phi, Trung Phi và nhiều quốc gia ở châu Á. Điều này phù hợp với xu hướng điển hình cho thời điểm này trong năm. Liên quan đến tình hình bệnh HMPV tại Trung Quốc, theo dữ liệu giám sát mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Trung Quốc, các nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính có xu hướng gia tăng. Các tác nhân phổ biến như virus cúm theo mùa, RSV, HMPV.... Trong đó, cúm mùa ghi nhận số mắc cao nhất theo đúng các nhận định tình hình với thời điểm này trong năm và không ghi nhận có tác nhân bất thường nào được báo cáo. Các cơ quan y tế tại Trung Quốc xác nhận rằng hệ thống y tế không bị quá tải, tỉ lệ sử dụng bệnh viện hiện tại thấp hơn thời điểm này năm ngoái và không có tuyên bố hoặc đáp ứng khẩn cấp nào được thực hiện. WHO đánh giá các đợt dịch theo mùa do các tác nhân gây bệnh qua đường hô hấp thường xảy ra trong thời gian mùa đông tại các khu vực có khí hậu ôn đới. Bệnh HMPV không phải là virus mới, nhưng dễ lây lan. Ảnh: TTXVN WHO khuyến cáo người dân tại các quốc gia đang trong giai đoạn mùa đông thực hiện các biện pháp phòng bệnh cơ bản để ngăn chặn sự lây lan và giảm thiểu các rủi ro do các bệnh lây qua đường hô hấp gây ra, nhất là đối với nhóm dễ bị tổn thương. Trường hợp triệu chứng nhẹ nên ở nhà, nghỉ ngơi, giữ sức khỏe để tránh lây lan cho người khác. Nhóm nguy cơ cao hoặc trường hợp triệu chứng nặng cần đến các cơ sở y tế để tư vấn, điều trị kịp thời. Người dân cần cân nhắc việc đeo khẩu trang ở những nơi đông người, khu vực thông khí kém; che miệng khi ho và hắt hơi bằng khăn giấy; thực hiện việc rửa tay thường xuyên và tiêm vắc-xin theo hướng dẫn của cơ quan y tế. WHO khuyến cáo không áp đặt bất kỳ hạn chế nào về giao thương, đi lại liên quan đến các xu hướng của các bệnh đường hô hấp cấp tính hiện nay; các quốc gia duy trì giám sát các tác nhân gây bệnh qua đường hô hấp phù hợp với bối cảnh của từng quốc gia. Theo các chuyên gia y tế, HMPV không phải là virus mới, đây là một trong số các tác nhân gây viêm hô hấp ở trẻ em và đã được ghi nhận tại TP HCM, chiếm tỉ lệ thấp (12,5% ở trẻ em) so với các tác nhân khác như rhinovirus (44,6%), virus hô hấp hợp bào RSV (41,1%), cúm A (25%).