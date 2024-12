Bộ TT&TT hướng dẫn địa phương áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật mới về bưu chính

Các địa phương trên cả nước vừa được hướng dẫn áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thực hiện. Ngày 20/12, tại Lâm Đồng, Bộ TT&TT tổ chức hội nghị phổ biến ‘Định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thực hiện’. Sự kiện còn được kết nối tới các tỉnh, thành phố trên cả nước qua phương thức trực tuyến. Thứ trưởng Bộ TT&TT Bùi Hoàng Phương phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: HH Tham dự hội nghị tại điểm cầu Sở TT&TT Quảng Ninh, Thứ trưởng Bộ TT&TT Bùi Hoàng Phương cho biết: 'Định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thực hiện' là định mức kinh tế kỹ thuật mới và khó. Vì vậy, để các địa phương có thể áp dụng, triển khai ngay cho năm 2025, Bộ TT&TT tổ chức hội nghị phổ biến, hướng dẫn áp dụng định mức này trên toàn quốc. 'Định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thực hiện' được Bộ TT&TT ban hành ngày 5/12 tại quyết định 2133. Việc xây dựng định mức là kết quả thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TT&TT tại Quyết định số 468 phê duyệt ‘Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC’ và Nghị quyết 82 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2024. Tại hội nghị, Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ Bưu chính của Bộ TT&TT đã hướng dẫn cụ thể, chi tiết để các địa phương có thể áp dụng triển khai ngay định mức mới. Cùng với đó, các địa phương, nhất là những địa phương tham dự trực tiếp tại Lâm Đồng đã trao đổi, thảo luận những nội dung còn chưa chắc chắn để được giải đáp, làm rõ. Theo Vụ Kế hoạch – Tài chính, định mức này là cơ sở pháp lý quan trọng để các bộ, ngành, địa phương chuyển giao các hoạt động hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thực hiện. Hiện nay, tại nhiều địa phương, các hoạt động này vẫn đang do công chức đảm nhiệm. Cụ thể hơn, định mức là cơ sở để bộ, ngành, địa phương lập dự toán kinh phí, làm cơ sở để đấu thầu lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ thực hiện hoạt động hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Việc chuyển giao các hoạt động hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích chính là một trong các nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức một cách hiệu quả mô hình trung tâm phục vụ hành chính công, cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các cấp. Vụ trưởng Vụ Bưu chính Lã Hoàng Trung trao đổi với các đại biểu dự hội nghị phổ biến và hướng dẫn áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật mới. Ảnh: HH Đại diện Vụ Bưu chính cho biết, thực hiện Quyết định 468, trong giai đoạn 2021 - 2023, có 40 địa phương phố đã thực hiện giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC. Cụ thể là, 450 nhân viên của doanh nghiệp bưu chính công ích đã đảm nhiệm công việc thay cho hơn 750 công chức tại bộ phận một cửa tại 40 địa phương này. Khảo sát của Bộ TT&TT, việc chuyển giao các hoạt động hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC cho doanh nghiệp bưu chính công ích thực hiện đã mang lại những kết quả hết sức tích cực, được các địa phương đánh giá cao. Ngoài việc nâng cao tính minh bạch và hiệu quả hoạt động, việc chuyển gia này cũng giúp địa phương tiết kiệm chi phí. Bởi lẽ, tính trung bình 1 nhân viên doanh nghiệp bưu chính công ích làm thay 2 công chức; thậm chí nhiều nơi, nhiều bộ phận một cửa, 1 nhân viên thay 3 – 6 công chức. Thời gian qua, việc chưa có định mức kinh tế kỹ thuật khiến các địa phương chưa mạnh dạn chuyển giao trên diện rộng các hoạt động hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC sang doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích. Ảnh minh họa: Q.Bảo Việc chuyển giao các hoạt động này cho doanh nghiệp bưu chính công ích còn là xu hướng đang được triển khai tại nhiều quốc gia trên thế giới, được xem là một trong các giải pháp đột phá trong cải cách hành chính. Tuy nhiên, một trong các khó khăn, vướng mắc tại các địa phương khi triển khai việc thuê doanh nghiệp bưu chính công ích thực hiện các hoạt động này trong thời gian qua chính là việc chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật. Do vậy, 'Định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thực hiện' được ban hành và triển khai áp dụng sẽ giải quyết được những khó khăn, vướng mắc. Từ đó, các địa phương có thể mạnh dạn triển khai chuyển giao các hoạt động doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trên diện rộng, từ cấp tỉnh xuống cấp huyện, cấp xã. Với việc đã có định mức kinh tế kỹ thuật, Bộ TT&TT đề nghị thời gian tới, các Sở TT&TT tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và các cơ quan liên quan tại địa phương để đẩy mạnh việc chuyển giao các hoạt động hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC cho doanh nghiệp bưu chính cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.