Bộ trưởng Tô Lâm: Chuyển đổi số góp phần tạo nền văn minh xã hội

Sáng 10/10, Bộ Công an tổ chức Hội nghị chuyển đổi số trong Công an nhân dân lần thứ 2 năm 2023.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc (Thứ trưởng Bộ Công an) nhấn mạnh năm 2022, Bộ Công an đã quyết định lấy ngày 10/10 hàng năm là Ngày chuyển đổi số trong CAND.

Sang năm 2023, Chính phủ xác định là năm tạo lập và khai thác dữ liệu tạo ra giá trị mới phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội. Đây cũng là năm lực lượng CAND tiếp tục có những nỗ lực triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ.

"Bộ Công an từng bước hoàn thiện pháp luật, xây dựng và triển khai dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an nhằm phục vụ hiệu quả người dân, xã hội, phòng chống tham nhũng vặt, phòng chống hiệu quả tội phạm, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về các lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn trật tự xã hội, tạo văn minh xã hội", Thứ trưởng Ngọc nói.