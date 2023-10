Bộ trưởng GTVT yêu cầu ‘mổ xẻ’ hoạt động kinh doanh vận tải chở khách

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm do Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức vào sáng nay (11/10), Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã có những chỉ đạo sau một loạt những vụ tai nạn thảm khốc xảy ra thời gian qua.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng cho biết, nhiều năm trở lại đây, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đạt kết quả đáng khích lệ, hàng năm số vụ, số người chết và bị thương đều giảm, năm sau giảm hơn nhiều so với năm trước.

Tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm so với cùng kỳ năm 2022 về số vụ (giảm 90 vụ) và số người chết (giảm 60 người chết). Đặc biệt số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn trong các dịp cao điểm giảm sâu so với các năm trước.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng yêu cầu thảo luận công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô. Ảnh: Tạ Hải

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng 9 tháng qua, còn nhiều nơi để xảy ra các vụ tai nạn giao thông thương tâm và đáng tiếc, gần đây nhất có 2 vụ tai nạn nghiêm trọng. Cụ thể, vụ tai nạn ô tô khách ở Đồng Nai làm 5 người thiệt mạng là do ý thức của người tham gia giao thông, kết luận ban đầu của cơ quan công an cho thấy, do xe tải lấn làn dẫn đến tai nạn thảm khốc.