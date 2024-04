Theo trang Eat this not that, bổ sung nước cốt xương hầm vào chế độ ăn uống cân bằng giúp giảm cân hiệu quả.

Bổ sung nước cốt xương hầm vào chế độ ăn uống cân bằng giúp giảm cân. Đồ họa: Thanh Thanh Nước cốt xương hầm cung cấp collagen cho cơ thể, giúp làm lành niêm mạc ruột và lớp lót dạ dày. Điều này giúp làm dịu đường ruột, tăng cường tiêu hóa và giảm viêm. Kết hợp nước cốt xương hầm vào một chế độ ăn uống cân bằng, bổ dưỡng và phù hợp về mặt calo dựa trên yêu cầu dinh dưỡng cụ thể của từng cá nhân giúp thúc đẩy quá trình giảm cân. Nước cốt xương hầm cũng chứa hàm lượng protein cao, giúp mang lại cảm giác no sau bữa ăn. Từ đó, ngăn ngừa ăn quá nhiều và giảm bớt cảm giác thèm đường. Nước cốt xương hầm cũng là một loại thực phẩm ít calo, phù hợp cho những người cần mức thâm hụt calo để giảm cân. Ngoài ra, nước cốt xương hầm có hàm lượng nước và chất điện giải cao nên giúp bạn giữ nước, tránh cảm giác thèm ăn không lành mạnh hoặc ăn quá nhiều. Một lợi ích khác bạn có thể nhận được từ việc kết hợp nước cốt xương hầm vào chế độ ăn uống là giúp xương, khớp khỏe mạnh. Nước cốt xương hầm chứa magiê, phốt pho, canxi. Tất cả đều là những chất dinh dưỡng quan trọng đối với mật độ và sức khỏe của xương.Phương pháp chế biến nước cốt xương hầm bằng cách nấu chậm sẽ tạo ra chondroitin và glucosamine - những chất dinh dưỡng có liên quan đến việc cải thiện sức khỏe khớp.