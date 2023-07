Bộ Công an đề nghị làm rõ trách nhiệm các cựu lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh

Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa đề nghị truy tố Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC); Nguyễn Hồng Sơn, Phó tổng giám đốc AIC; Trương Thị Xuân Loan, Trưởng ban quản lý dự án 3 (Công ty AIC); Nguyễn Thị Tích Tổng giám đốc Công ty Mopha; Hoàng Đình Sơn, cựu phó giám đốc Ban quản lý dự án các Công trình y tế (Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Quý Thị, cựu trưởng phòng hành chính tổng hợp, Ban quản lý dự án (Sở Y tế) cùng nhiều bị can khác bị đề nghị truy tố về Vi phạm quy định về đấu đầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Hai bị can bị đề nghị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là Lương Văn Tám, cựu giám đốc Ban quản lý dự án (Sở Y tế Quảng Ninh) và Lê Thị Phú, cựu phó trưởng phòng quản lý giá (Sở Tài chính Quảng Ninh).

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người thành lập, xây dựng và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty AIC, các công ty thành viên và công ty do bị can Nhàn thành lập để phục vụ việc tham gia đấu thầu của Công ty AIC.