Bố bệnh nặng, mẹ làm lao công, nữ sinh tốt nghiệp thủ khoa Đại học Luật Hà Nội

Ngô Quỳnh Liên chia sẻ niềm vui trở thành thủ khoa đầu ra ngành Luật thương mại quốc tế năm 2023. (Video: NVCC)

Tháng 6/2023, Ngô Quỳnh Liên được công nhận trở thành thủ khoa đầu ra ngành Luật thương mại quốc tế, trường Đại học Luật Hà Nội với điểm trung bình học tập 3.66/4.0.

Niềm vui nối tiếp khi mới đây Liên nhận 2 thông báo trúng tuyển công chức vào Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư pháp sau những vòng thi cam go.

Nữ thủ khoa chọn làm chuyên viên đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp bởi đây là ước mơ cô ấp ủ đã lâu.

"Em muốn tham mưu và xây dựng đề án nhằm đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức đủ trình độ, có thể tham gia vào các vụ tranh chấp thương mại quốc tế", Liên nói và tiết lộ đây cũng là đề án cô đã trình bày trong buổi phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp vào Bộ Tư pháp.



Chân dung thủ khoa đầu ra ngành Luật thương mại quốc tế, trường Đại học Luật Hà Nội năm 2023. (Ảnh: NVCC)

Tặng thành tích thủ khoa cho bố mẹ

Nữ thủ khoa muốn tặng những thành tích rực rỡ này cho bố mẹ. Cô gọi hành trình học đại học của mình là chuỗi ngày vượt qua chông gai.

Sinh ra trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, bố mẹ đều là lao động phổ thông, Liên luôn ý thức được bản thân phải cố gắng gấp nhiều lần người khác.

Quãng thời gian ám ảnh nhất với gia đình Liên là năm 2014, khi ấy, bố trải qua trận ốm thập tử nhất sinh do mắc bệnh lao và tim. Từ đó đến nay, sinh mệnh người bố phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc, ông mất khả năng lao động, mọi gánh nặng tài chính đều đổ lên vai mẹ.