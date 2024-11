Bí ngô giúp cải thiện mức cholesterol thế nào?

Quả bí ngô cung cấp nhiều lợi ích dinh dưỡng và có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch, kiểm soát lượng đường trong máu, huyết áp và cholesterol. Quả bí ngô giúp cải thiện mức cholesterol hiệu quả. Đồ họa: Thảo Hương Ít calo và giàu dinh dưỡng Nhà dinh dưỡng Kanika Narang (Bệnh viện Indraprastha Apollo, New Delhi, Ấn Độ) cho biết, quả bí ngô có lượng calo thấp nhưng lại giàu chất dinh dưỡng thiết yếu. Một khẩu phần bí ngô nấu chín, nghiền nát chứa khoảng 49 calo, khiến đây trở thành lựa chọn tuyệt vời cho những người đang theo dõi cân nặng. Bí ngô cũng cung cấp một lượng đáng kể vitamin A và C, kali, chất xơ và chất chống oxy hóa. Bí ngô là nguồn beta-carotene tuyệt vời, được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A, rất cần thiết cho chức năng miễn dịch, sức khỏe của mắt và da. Bên cạnh đó, vitamin C trong bí ngô sẽ hỗ trợ sản xuất collagen, trong khi kali điều hòa huyết áp bằng cách cân bằng tác dụng của natri. Hàm lượng chất xơ cao trong bí ngô giúp tăng cường sức khỏe tiêu hóa, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và điều chỉnh lượng đường trong máu. Bí ngô giúp giảm mức cholesterol thế nào? Đối với sức khỏe tim mạch, chất xơ trong bí ngô có thể làm giảm mức cholesterol, đây là yếu tố chính trong việc ngăn ngừa bệnh tim. Vì bí ngô giàu kali, việc tăng lượng kali trong khi giảm natri có thể làm giảm đáng kể nguy cơ tăng huyết áp. Bí ngô giúp thư giãn mạch máu, cho phép cải thiện lưu lượng máu và giảm áp lực lên hệ thống tim mạch. Chất chống oxy hóa trong bí ngô giúp chống lại stress oxy hóa và tình trạng viêm, đây là những yếu tố góp phần gây ra bệnh tim mạch. Nhà dinh dưỡng Kanika Narang lưu ý, đối với những người đang kiểm soát bệnh tiểu đường, bí ngô là một lựa chọn tốt vì chúng có chỉ số đường huyết thấp. Hàm lượng chất xơ cũng giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường. Ngoài ra, chất chống oxy hóa có trong bí ngô có thể cải thiện độ nhạy insulin. Dễ dàng chế biến Nhà dinh dưỡng Kanika Narang nhấn mạnh, bí ngô cực kỳ đa năng trong nhà bếp. Chúng có thể được rang, xay nhuyễn để nấu súp hoặc nướng thành món tráng miệng, cho phép sử dụng trong nhiều ứng dụng ẩm thực. Việc đưa bí ngô vào chế độ ăn uống của bạn có thể đơn giản như thêm nó vào sinh tố, bột yến mạch hoặc salad. Vị ngọt tự nhiên của nó cũng làm cho nó trở thành một chất thay thế lý tưởng cho đường trong các món nướng.