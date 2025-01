Bị cáo Nguyễn Cao Trí khai 'thông lệ' bỏ phong bì cho lãnh đạo trong vụ Sài Gòn Đại Ninh

Bị cáo buộc nhiều lần đưa tiền cho lãnh đạo, cán bộ ở Lâm Đồng, Nguyễn Cao Trí khai "đó là thông lệ, bỏ bì thư cho anh em ăn trưa, ăn tối". Trong phiên tòa xét xử sáng 16/1, bị cáo Nguyễn Cao Trí, cựu Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, cựu Chủ tịch Công ty Đầu tư và Giáo dục Văn Lang, là người đầu tiên trả lời thẩm vấn. Nguyễn Cao Trí khai biết dự án Sài Gòn Đại Ninh đang gặp khó khăn nên đàm phán mua lại dự án này từ bà Phan Thị Hoa (khi đó là Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh). Đến năm 2020, ông Trí mua thành công dự án. Nguyễn Cao Trí cho rằng Sài Gòn Đại Ninh là dự án tốt, ý nghĩa, "bị cáo muốn mua để đầu tư dự án ý nghĩa ở quê hương", Tiếp đó, Nguyễn Cao Trí thoả thuận với bà Hoa mua 100% cổ phần. Ban đầu, giá thoả thuận 5.000 tỷ đồng, ông Trí đã thanh toán 1.700 tỷ đồng, sau đó bà Hoa nâng giá lên 7.000 tỷ đồng. Ông Trí chấp thuận yêu cầu này. Quá trình thoả thuận mua dự án thì có kết luận 929 của Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi dự án. Tuy nhiên, Hoa nói với Trí: "Quyết định thế thôi nhưng không dễ thu của chị". Theo bị cáo, với kinh nghiệm của mình, ông ta cũng thấy một số điều chưa hợp lý. Bị cáo tiếp cận một số luật sư, biết được một số điểm "hở". "Lúc đó mới kiến nghị, chưa phải quyết định", Trí trình bày. Bị cáo Nguyễn Cao Trí khai nhận, quá trình đàm phán biết bà Hoa 2 lần làm đơn kiến nghị xin giãn tiến độ dự án, không thu hồi. Đến đầu năm 2021, khi trở thành đại diện pháp luật, ông Trí tiếp tục làm đơn kiến nghị thêm lần nữa. Bị cáo Nguyễn Cao Trí được dẫn giải tới toà. Bị cáo Nguyễn Cao Trí cũng khai về mối quan hệ với ông Trần Văn Minh, cựu Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (đã qua đời). Ông Minh bị cáo buộc nhận 10 tỷ đồng của Nguyễn Cao Trí. Bị cáo Trí khai quen biết với Trần Văn Minh do là bạn học lâu năm. Trí gặp ông Minh trao đổi việc xem xét lại quyết định 929. Ông Minh kiểm tra và nói có sơ suất trong đó, hướng dẫn Trí gửi đơn lên Văn phòng Chính phủ. "Lúc đó tôi sực nhớ ra quen anh Dũng (Mai Tiến Dũng, khi đó là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ). Minh nói bị cáo mang đơn lên gặp anh Dũng cho ý kiến", bị cáo Nguyễn Cao Trí khai. Trả lời câu hỏi của thẩm phán lý do gửi đơn lên Văn phòng Chính phủ, Trí lý giải bị cáo làm theo hướng dẫn của Minh, bản thân không rành pháp luật. Bị cáo Trí sau đó 2 lần tới Văn phòng Chính phủ, gặp bị cáo Mai Tiến Dũng nhờ giúp đỡ. Ông Dũng đồng ý, yêu cầu Trần Bích Ngọc, Vụ trưởng Vụ I, chuyển đơn của bị cáo Trí. Từ việc này, Thanh tra Chính phủ lập tổ công tác, xem xét lại dự án Đại Ninh và ra kết luận 1033, sửa đổi kết luận 929 từ thu hồi dự án Đại Ninh sang giãn tiến độ, cho tiếp tục thực hiện. Qua việc này, Trí đưa quà cảm ơn ông Dũng 200 triệu đồng, cảm ơn Ngọc 50 triệu đồng. Ngoài ra, dịp kỷ niệm thành lập Văn phòng Chính phủ, bị cáo Dũng gọi điện, nói đang đặt một công ty ở Bình Dương sản xuất quà tặng là bộ ấm trà. Nguyễn Cao Trí khai đã chuyển 380 triệu đồng cho doanh nghiệp này, để họ "làm ly, tách cho Văn phòng Chính phủ". Với các bị cáo ở chính quyền Lâm Đồng, Nguyễn Cao Trí khai nhiều lần đưa tiền cho Trần Đức Quận, cựu Bí thư Tỉnh ủy, tổng số 2,1 tỷ đồng; Trần Văn Hiệp, cựu Chủ tịch tỉnh, tổng số hơn 4 tỷ đồng… Chủ tọa hỏi: "Quá trình điều tra, bị cáo khai mỗi lần lên họp đều có phong bì, ít nhiều cho lãnh đạo, cán bộ?". Bị cáo Trí đáp: "Đó là thông lệ, bỏ bì thư cho anh em ăn trưa, ăn tối". Tiếp tục khai báo về dự án Đại Ninh, bị cáo Trí cho hay Novaland đã "quan tâm" dự án từ lâu nên sau khi biết Trí mua lại, tập đoàn này nhiều lần liên hệ, muốn hợp tác. Nguyễn Cao Trí đồng ý chuyển cho Novaland mảng bất động sản nhà ở, còn bản thân sẽ thực hiện hệ thống nhà hàng, y tế, giáo dục, khách sạn… tại Đại Ninh. Công ty Lavender của Nguyễn Cao Trí và Công ty Thiên Vương thuộc Novaland sau đó ký hợp đồng bảo mật trị giá 300 tỷ đồng. Nguyên nhân phải ký bảo mật, bị cáo Trí giải thích vì dự án có vướng mắc pháp lý, nhiều doanh nghiệp khác cũng muốn thâu tóm nên Novaland phải ký rồi chuyển 300 tỷ đồng để "thể hiện thành ý". "Novaland đã biết rõ tình trạng pháp lý của dự án?", chủ tọa hỏi. Bị cáo Trí đáp "Dạ đúng" và nói thêm rằng, tập đoàn này vẫn quyết mua với giá 27.000 tỷ đồng, thỏa thuận trả đợt đầu 5.000 tỷ đồng. Khi Novaland mới trả 2.700 tỷ đồng, ông Bùi Cao Nhật Quân từ tập đoàn có nói đang khó khăn, xin tạm dừng. "Lúc đó thị trường khó khăn chung nên mình cũng thông cảm cho người ta", bị cáo khai. Nhận 2.700 tỷ đồng từ Novaland, bị cáo Trí khai đã cho bà Phan Thị Hoa 1.700 tỷ đồng; nộp thuế và tiền phạt chậm tiến độ dự án Đại Ninh cho UBND tỉnh Lâm Đồng hết hơn 300 tỷ đồng; còn lại phải trả phần huy động vốn. Ngoài ra, Nguyễn Cao Trí bị cáo buộc đã liên hệ gặp, đưa tiền cho các cá nhân tại Thanh tra Chính phủ để giúp không bị thu hồi và được gia hạn dự án trái quy định của pháp luật. Ngày 15/3/2021, sau khi Công ty Sài Gòn Đại Ninh làm việc xong với tổ công tác của Thanh tra Chính phủ về dự án Đại Ninh, Trí gặp và đưa cho Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, thành viên tổ công tác, 100 triệu đồng tại phòng làm việc của Ánh. Chiều cùng ngày, Trí đưa cho Lê Quốc Khanh, Phó Cục trưởng Cục II, Phó Trưởng đoàn Thanh tra, Tổ trưởng tổ công tác, 500 triệu đồng và nhờ Khanh đưa 100 triệu đồng cho tổ công tác. Ngày 23/3/2021, khi tổ công tác về TP.HCM để xác minh, thu thập tài liệu, Trí hẹn Khanh đi ăn tối tại khách sạn Park Hyatt (Quận 1) để cung cấp tài liệu chứng minh năng lực tài chính của Công ty Sài Gòn Đại Ninh. Tại đây, Trí đưa cho Khanh 200 triệu đồng để cảm ơn và tiếp tục nhờ Khanh ủng hộ trong quá trình giải quyết đơn. Đồng thời, Trí chỉ đạo Trần Thị Thanh Thủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Capella đưa tài liệu giải trình bổ sung và 50 triệu đồng cho Hoàng Văn Xuân, Thanh tra viên chính Cục II, Thanh tra Chính phủ, tại Nhà khách Thanh ra Chính phủ, Quận 3, TP.HCM. Tuy vậy, Nguyễn Cao Trí đề nghị tòa không tịch thu xung công 2.700 tỷ đồng như đề nghị của Viện kiểm sát nêu trong cáo trạng. Bị cáo lý giải hành vi đưa hối lộ của mình xảy ra năm 2020 nhưng đến năm 2022, số tiền 2.700 tỷ đồng mới xuất hiện nên không liên quan đến nhau. Số tiền doanh nghiệp của Trí đã đổ vào dự án Đại Ninh đã vượt quá 2.700 tỷ đồng, chủ yếu đi vay Sacombank với "tiền lãi mỗi năm vài trăm tỷ". Do vậy, bị cáo đang rất khó khăn, "ở trong tù vẫn phải lo lắng cho nhân viên, 5.000-6.000 người". Chủ tọa cho hay sẽ xem xét nhưng yêu cầu bị cáo nêu quan điểm về việc Viện kiểm sát truy tố tội đưa hối lộ là đúng hay sai. Nguyễn Cao Trí trình bày, dự án Đại Ninh với tên gọi Nam Đà Lạt rất quan trọng với tỉnh Lâm Đồng; giúp giảm tải thành phố cũ đã quá tải, bị băm nát. Do vậy, lãnh đạo tỉnh và cả Trung ương đều muốn thực hiện. "Không phải tự nhiên các anh ở đây (các bị cáo khác), chỉ vì số tiền nhỏ mà giúp đỡ tôi", cựu Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh nói. Trong vai trò một doanh nhân, ông Trí cho rằng khi dự án vướng mắc thì phải tháo gỡ. Việc đưa hối lộ, bị cáo cho rằng "chọn phương pháp tháo gỡ sai nhưng chỉ mang tính cá nhân, không liên quan các công ty và dự án". Minh Tuệ