Bị cáo bị tai biến, phiên xử phúc thẩm chủ Công ty Lâm Quyết lại tạm hoãn

Sau đó, vợ chồng Giám đốc Công ty Lâm Quyết làm đơn kháng cáo. Trong đơn, ông Nguyễn Văn Lẫm và vợ đề nghị TAND cấp cao tại Hà Nội huỷ bản án hình sự sơ thẩm của TAND tỉnh Thái Bình và đình chỉ vụ án, tuyên bố hai vợ chồng không phạm tội và trả tự do.

"Chúng tôi đồng thời kiến nghị Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình chỉ đạo khám nghiệm hiện trường, khởi tố vụ án hình sự về các tội phạm: Vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm, uy tín Công ty TNHH Lâm Quyết và cá nhân chúng tôi; đe doạ giết người; huỷ hoại tài sản và cướp tài sản xảy ra tại công ty để điều tra, xử lý theo quy định, làm rõ trách nhiệm để xảy ra vụ cướp phá, huỷ hoại tài sản tại công ty.

Đồng thời, chúng tôi đề nghị trả lại Công ty TNHH Lâm Quyết và xe ô tô Camry BSK 17K-9966 cho chúng tôi", đơn kháng cáo của vợ chồng Lẫm Quyết nêu.

Trong đơn gửi HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội, đề nghị hoãn phiên tòa ngày 13/7, các luật sư cho rằng, tại phiên tòa sơ thẩm (lần 2) ngày 28/12/2021, HĐXX TAND tỉnh Thái Bình đã ra 2 bản án rất khác nhau.

Cụ thể, bản án tuyên đọc tại phiên tòa do các luật sư và bị cáo ghi âm dịch ra chữ viết gồm 20 trang giấy khổ A4 (cũng cỡ chữ); còn bản án in ra giấy trắng, mực đen, đóng dấu đỏ do HĐXX sơ thẩm giao, gửi cho các Luật sư và bị cáo vào ngày 19/1/2022 (sau 23 ngày) kể từ ngày tuyên án đã thêm, bớt rất nhiều nội dung gồm 38 trang giấy khổ A4.

“Vì vậy, tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, tôi đề nghị HĐXX xử phúc thẩm TAND cấp cao tại Hà Nội công bố rõ sẽ xem xét lại bản án nào, các luật sư và bị cáo được quyền tranh luận về bản án nào?”, đơn đề nghị nêu rõ.