Bắt giam kẻ đóng giả công an, mở văn phòng luật sư lừa đảo 10 tỷ đồng

Ngày 2/11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Hữu Thạnh (32 tuổi, quê xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, trú chung cư Mường Thanh, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của người dân với nội dung bị người tên “Jonhny Thanh” lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn bằng thủ đoạn làm hợp đồng đưa đi lao động, cư trú, định cư và học tập tại các quốc gia như Mỹ, Canada, Australia…

Nguyễn Hữu Thạnh.

Phối hợp với Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Phòng Cảnh sát Hình sự xác định nghi can là Nguyễn Hữu Thạnh (32 tuổi, quê Bình Quý, Thăng Bình, Quảng Nam, trú chung cư Mường Thanh, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).