Bắt Giám đốc doanh nghiệp trong vụ án liên quan Phó Chủ tịch An Giang

Ngày 1/9, thông tin từ Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang điều tra vụ án Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa, nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước xảy ra tại Công ty Trung Hậu 68; Sở TN&MT tỉnh An Giang và các đơn vị có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Quốc Văn, Giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng thương mại Văn Anh về tội “Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên” quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự.