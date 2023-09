Bánh mì Phượng tại Hội An có nguy cơ bị phạt 110 triệu đồng và đóng cửa 5 tháng

Sáng ngày 28/9, Tiến sĩ Mai Văn Mười, Giám Đốc Sở Y Tế Quảng Nam, đã đề xuất mức xử phạt 110 triệu đồng và đình chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh trong 5 tháng đối với tiệm bánh mì Phượng (địa chỉ 02 B Phan Châu Trinh, phường Minh An, TP Hội An). Quyết định này đến sau khi cơ sở này vi phạm nhiều quy định liên quan đến an toàn thực phẩm.