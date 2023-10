Bánh mì Phượng ở Hội An bị phạt gần 100 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 3 tháng

Quyết định xử phạt đối với hộ kinh doanh Bánh mì Phượng 2 (địa chỉ: 2B Phan Châu Trinh, phường Minh An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh ký vào ngày 3/10.

Cơ sở này bị xử phạt vì nhiều hành vi vi phạm như thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước; lưu mẫu thức ăn; không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải bảo đảm vệ sinh...