Bảng giá đất điều chỉnh tại TPHCM không tăng đột biến

Theo dự thảo bảng giá đất do Sở TNMT trình UBND TPHCM, bảng giá đất mới sẽ áp dụng cho 4.565 tuyến đường, tăng 557 tuyến so với Quyết định 02/2020. Mức giá cao nhất là 810 triệu đồng/m2, thấp nhất là 3 triệu đồng/m2 , còn mức bình quân khoảng 111 triệu đồng/m2, gấp hơn 7 lần so với 4 năm trước.

Theo ông Dương, hiện nay Sở TNMT đang gửi bảng giá đất điều chỉnh để cùng với các sở, ngành hoàn chỉnh một bảng giá đất chỉn chu hơn trình các bước tiếp theo. Về giá đất được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1, Điều 257 của Luật đất đai năm 2024 phù hợp với nguyên tắc đảm bảo hài hòa giữa nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư theo khoản 1 Điều 158 Luật đất đai năm 2024.