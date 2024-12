Bản tin Xe cộ 6/12: Toyota Vios tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc?

Toyota Fortuner thêm phiên bản, xe máy xăng rẻ hơn trước; Mitsubishi Outlander giảm giá mạnh, quyết đua doanh số với Mazda CX-5, Honda - Toyota Vios tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc? Với doanh số tháng 11 đạt 2.135 xe, Toyota Vios nhiều khả năng vẫn là xe gầm thấp hạng B bán chạy nhất thị trường. Toyota Việt Nam (TMV) đã công bố doanh số các mẫu xe tháng 11/2024 với thành tích bán hàng ấn tượng tiếp tục thuộc về Vios khi đạt 2.135 xe bán ra, cao nhất từ đầu năm tới nay. Với thành tích này, nhiều khả năng Toyota Vios vẫn sẽ bán chạy nhất phân khúc xe gầm thấp hạng B trong tháng 11 nếu các đối thủ không có sự đột phá doanh số. Trước đó, Toyota Vios đã có chuỗi 4 tháng liên tiếp bán chạy nhất phân khúc kể từ tháng 7 – 10/2024. Tính hết 11 tháng của năm 2024, tổng cộng đã có 12.150 xe Vios được giao tới khách hàng. Nếu tiếp tục giữ vững phong độ bán hàng, việc Toyota Vios trở thành ô tô bán chạy nhất phân khúc xe gầm thấp hạng B hoàn toàn có thể xảy ra. - BYD vượt Ford, trở thành nhà sản xuất ô tô lớn thứ sáu thế giới trong quý 3 Cuộc đua doanh số ngành ô tô toàn cầu vừa chứng kiến một bước ngoặt lớn khi BYD, nhà sản xuất xe điện hàng đầu Trung Quốc, vượt qua Ford để chiếm vị trí thứ 6 trong quý 3 năm 2024. Với tốc độ tăng trưởng không ngừng, nhà sản xuất ô tô Trung Quốc BYD có khả năng vượt qua Ford về tổng doanh số cả năm, khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường toàn cầu. Trong 3 tháng từ tháng 7 đến tháng 9, BYD đã bán được 1,13 triệu xe, tăng trưởng mạnh mẽ 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là quý thành công nhất trong lịch sử hãng xe này. Trong khi đó, Ford chỉ đạt doanh số 1,09 triệu xe, tụt xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng các nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới. Tính từ đầu năm, Ford vẫn giữ ưu thế nhỏ khi đã giao khoảng 3,3 triệu xe, nhỉnh hơn BYD một chút với 3,25 triệu xe. Tuy nhiên, nếu BYD tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng hiện tại, hãng xe Trung Quốc nhiều khả năng sẽ vượt qua Ford trong bảng tổng kết doanh số cả năm 2024. - Một số dòng xe của Mercedes-Benz hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trong tháng 12/2024 Khách hàng mua xe trong tháng 12/2024 với một số dòng xe cụ thể của Mercedes-Benz Việt Nam cung cấp sẽ được hỗ trợ giá trực tiếp lên đến 300 triệu (tùy dòng xe), tương đương 50% lệ phí trước bạ. Theo đó, từ ngày 03/12/2024 đến hết ngày 31/12/2024, khách hàng mua xe S450 4MATIC (2023), S450 4MATIC Luxury (2023), Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC (V1) (2022), và Mercedes-AMG A35 4MATIC (V1) (2022) từ các nhà phân phối chính hãng của thương hiệu sẽ được hỗ trợ giá trực tiếp lên đến 300 triệu (tùy dòng xe) tương đương 50% lệ phí trước bạ. Mức hỗ trợ giá sẽ được áp dụng trực tiếp trên giá bán xe và được xác định dựa trên mức lệ phí trước bạ tại địa phương khách hàng đăng ký xe. Với khách hàng chọn mua Mercedes-Benz GLC các loại GLC 200 4MATIC (X254), GLC 300 4MATIC (X254), và GLC 300 4MATIC (X254) (V1) sẽ chỉ được chọn một trong hai ưu đãi. Cụ thể là giảm giá xe tương đương 50% lệ phí trước bạ hoặc hưởng từ 1 đến 2 năm bảo hiểm vật chất xe cơ giới (tùy mẫu xe) do Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt cung cấp có giá trị lên đến gần 60 triệu đồng. Gói bảo hiểm này không được quy đổi thành tiền mặt và không thể chuyển nhượng dưới bất kỳ hình thức nào. - Toyota Fortuner thêm phiên bản, xe máy xăng rẻ hơn trước Với việc lược bỏ một số trang bị, Toyota Fortuner 2.7AT 4x2 mới có giá bán thấp hơn trước 10 triệu đồng. Như vậy, giá khởi điểm của Fortuner các bản máy xăng sẽ từ 1,155 tỷ đồng. Trang chủ Toyota Việt Nam mới đây đã cập nhật các phiên bản Toyota Fortuner mới kèm giá bán. Theo đó, phiên bản Fortuner 2.7 AT 4x2 mới hiện có giá chỉ còn 1,155 tỷ đồng thay vì 1,165 tỷ đồng như trước. Bên cạnh đó, hãng bổ sung thêm hai phiên bản mới gồm Toyota Fortuner Legender 2.7AT 4x2 (1,29 tỷ đồng) và Legender 2.7AT 4x4 (1,395 tỷ đồng). Việc bổ sung các phiên bản Toyota Fortuner máy xăng mới giúp giá khởi điểm xe động cơ xăng thấp hơn trước 10 triệu đồng. Song cũng khiến giá xe Toyota Fortuner phiên bản đắt nhất tăng lên so với trước. Như vậy, Toyota Fortuner Legender 2.7AT 4x4 hiện tại sẽ là phiên bản đắt nhất của mẫu xe tại Việt Nam. Với phiên bản Toyota Fortuner 2.7AT 4x2 mới, tuy có giá bán thấp hơn song khách hàng sẽ phải đánh đổi việc thiếu đi một vài trang bị so với trước. - Mitsubishi Outlander giảm giá mạnh, quyết đua doanh số với Mazda CX-5, Honda Trong tháng 11 này, khách hàng mua xe Mitsubishi Outlander có thể nhận được ưu đãi giảm giá lên tới 72 triệu đồng. Ở thị trường Việt Nam, Mitsubishi Outlander phiên bản 2.0 CVT có giá 825 triệu đồng. Mức giá của phiên bản 2.0 CVT Premium là 950 triệu đồng. Phiên bản 2.4 CVT Premium (chỉ áp dụng cho khách hàng dự án) có giá 1,1 tỷ đồng. SUV hạng C này cạnh tranh với Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Honda CR-V, Haval H6… Tháng 4 này, khách hàng mua Mitsubishi Outlander phiên bản 2.0 CVT được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trị giá 42 triệu đồng, tặng camera toàn cảnh 360 độ trị giá 20 triệu đồng và phiếu nhiên liệu trị giá 10 triệu đồng. Tổng giá trị ưu đãi lên tới 72 triệu đồng. Người mua phiên bản 2.0 CVT sản xuất năm 2024 được tặng camera toàn cảnh 360 độ trị giá 20 triệu đồng. Khi tậu phiên bản 2.0 CVT Premium, khách hàng được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trị giá 47,5 triệu đồng, tặng camera toàn cảnh 360 độ trị giá 20 triệu đồng và 1 năm bảo hiểm vật chất trị giá 10 triệu đồng. Tổng giá trị ưu đãi lên tới 77,5 triệu đồng.