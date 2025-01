Bản tin Xe cộ 6/1: 'Vua' bán tải Ford Ranger có thêm phiên bản mới XLS+ 2025

Honda PCX 125 lộ diện tại Việt Nam, chưa có giá chính thức; Triệu hồi hơn 170 xe Mercedes-Benz Vito Tourer do lỗi bơm nhiên liệu - 'Vua' bán tải Ford Ranger có thêm phiên bản mới XLS+ 2025 Ford Việt Nam bổ sung thêm phiên bản Ranger XLS+ vào danh mục sản phẩm với mức giá bán lẻ 733 triệu đồng, cao hơn 26 triệu đồng so với phiên bản XLS 1 cầu. Theo hãng xe Mỹ, phiên bản Ranger XLS+ được bán ra thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân hoá của người tiêu dùng đối với chiếc xe, phù hợp với công việc, gia đình cũng như hoạt động giải trí hàng ngày. So với 2 phiên bản XLS số tự động 1 cầu và 2 cầu, Ranger XLS+ được trang bị thêm bộ phận lót và nắp cuộn thùng hàng. Với các phụ kiện này, người dùng có thể thoải mái lắp đặt, trang trí thêm cho chiếc xe ngay cả với những phụ kiện không chính hãng khác. Phiên bản mới có cả tuỳ chọn dẫn động 1 cầu và 2 cầu. Ngoài 2 trang bị kể trên, tất cả thông số khác của Ranger XLS+ đều tương tự các phiên bản XLS thường. Xe sử dụng động cơ dầu turbo đơn 2.0L i4 TDCi, công suất cực đại 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 405 Nm. Hộp số có 2 tuỳ chọn sàn hoặc tự động 6 cấp. Ở trong khoang nội thất, phiên bản Ranger XLS+ trang bị màn hình LED cảm ứng đặt dọc kích thước 10 inch tích hợp sẵn hệ thống SYNC thế hệ thứ 4, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. - Honda PCX 125 lộ diện tại Việt Nam, chưa có giá chính thức Nhiều khả năng Honda PCX 125 sẽ sớm có mặt trên thị trường, cạnh tranh đối thủ đồng hương Yamaha LEXi. Tại sự kiện Honda Biker Rally 2025 diễn ra ở TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Honda Việt Nam đã trình làng mẫu tay ga PCX 125 đến khách hàng trong nước. Honda PCX 125 sẽ được Honda Việt Nam sản xuất và xuất khẩu toàn cầu. Nhiều khả năng hãng xe Nhật Bản sẽ sớm bán PCX 125 tại Việt Nam, tuy nhiên giá bán chưa được tiết lộ. Thiết kế của Honda PCX 125 được cho là thừa hưởng trọn vẹn từ "đàn anh" Forza 350 với cụm đèn pha LED khá đặc trưng. Ngoại hình của Honda PCX 125 mới có phần bắt mắt và thể thao hơn so với thế hệ cũ. Cùm công tắc của xe sở hữu thiết kế khá đơn giản. Honda PCX 125 được trang bị khóa thông minh Smartkey. Cốp dưới yên xe đủ rộng để chứa một mũ bảo hiểm fullface. Honda trang bị cho mẫu tay ga này khối động cơ xăng 4 kỳ, một xy-lanh dung tích 125 cc, cung cấp công suất tối đa 12,3 mã lực tại 8.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11,7 Nm tại 6.500 vòng/phút. - Mitsubishi Xforce bản 7 chỗ lộ ảnh chạy thử Phiên bản chạy thử của Mitsubishi DST Concept vừa xuất hiện tại Indonesia, để lộ một số thay đổi về thiết kế so với mẫu xe ý tưởng từng được giới thiệu trước đó. Mới đây, mạng xã hội Indonesia lan truyền hình ảnh về một mẫu xe mới của Mitsubishi chạy thử trên đường phố với lớp ngụy trang kín. Giới truyền thông nước này cho rằng đây là Mitsubishi DST Concept, mẫu xe được mệnh danh là "Xforce 7 chỗ". Mẫu xe ý tưởng (concept) này mới được giới thiệu tại triển lãm Ô tô quốc tế Philippines (PIMS) hồi tháng 10/2024. Theo Mitsubishi, bản thương mại của DST Concept sẽ là sản phẩm chiến lược của hãng dành cho thị trường Đông Nam Á với lịch ra mắt dự kiến "trong năm tài khóa 2025". Được xác định là sản phẩm chiến lược của Mitsubishi tại khu vực Đông Nam Á, nhiều khả năng bản thương mại của DST Concept cũng sẽ có mặt tại Việt Nam trong tương lai. Một số nguồn tin cho rằng đây sẽ sản phẩm thay thế cho Mitsubishi Outlander - mẫu SUV 7 chỗ từ lâu đã không có bản nâng cấp tại Việt Nam. - Triệu hồi hơn 170 xe Mercedes-Benz Vito Tourer do lỗi bơm nhiên liệu Tại Việt Nam có 171 xe Mercedes-Benz Vito Tourer nằm trong diện triệu hồi để kiểm tra và thay cụm bơm nhiên liệu theo chương trình triệu hồi của Tập đoàn Mercedes-Benz AG. Đây là những xe sản xuất từ tháng 4/2022 đến tháng 2/2023 tại Đức được Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam nhập khẩu về phân phối. Thời gian bắt đầu thưc hiện chương trình triệu hồi từ nay đến ngày 31/12/2028; thời gian kiểm tra, sửa chữa dự kiến 1,5 giờ cho mỗi xe và hoàn toàn miễn phí. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, trên một số xe Mercedes-Benz Vito Tourer nằm trong diện trên, bơm nhiên liệu có thể không đáp ứng các thông số kỹ thuật, do đó, chức năng bơm nhiên liệu có thể bị suy giảm trong một số điều kiện nhất định và bơm nhiên liệu có thể bị ngừng hoạt động. Trong trường hợp này, xe có thể tự động mất lực đẩy. - 6 mẫu xe tay ga nhập khẩu dự kiến được đưa về Việt Nam năm 2025 Thị trường xe máy Việt Nam 2025 hứa hẹn sẽ rất sôi động với sự xuất hiện của nhiều mẫu xe tay ga nhập khẩu mới. Sau khi phục hồi tăng trưởng doanh số vào năm 2024, thị trường xe máy Việt Nam được kỳ vọng sẽ sôi động hơn trong năm 2025. Với nhu cầu mua sắm xe máy ở mức cao cùng nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm của các nhà sản xuất và phân phối, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Đáng chú ý, phân khúc xe tay ga được dự báo sẽ dẫn đầu xu hướng, không chỉ với các mẫu lắp ráp trong nước mà còn từ các dòng xe nhập khẩu mới. Từ xe tay ga phổ thông đến cao cấp hay các phiên bản độc, lạ, nhiều mẫu xe nhập khẩu đang được chuẩn bị để ra mắt tại Việt Nam trong năm 2025. Dưới đây là thông tin về 6 mẫu xe tay ga nhập khẩu dự kiến gia nhập thị trường Việt Nam trong thời gian tới. 1. Italjet Dragster 700 Sau khi ra mắt tại Việt Nam vào tháng 12/2024 với mẫu Italjet Dragster 300, thương hiệu Italjet dự kiến sẽ tiếp tục mang đến mẫu Dragster 700 trong năm 2025, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích sự độc đáo và chịu chi. Italjet Dragster 700 là mẫu xe tay ga thể thao cao cấp, sản xuất tại Ý với số lượng giới hạn chỉ 700 chiếc trên toàn cầu, biến nó thành một món sưu tầm giá trị. So với phiên bản 300, Dragster 700 sở hữu thiết kế lớn hơn cùng dàn áo cắt xẻ táo bạo hơn. Xe được trang bị động cơ 2 xi-lanh thẳng hàng, làm mát bằng chất lỏng, DOHC, 4 van mỗi xi-lanh, sản sinh công suất 68,4 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 70 Nm. Đặc biệt, thay vì sử dụng hộp số CVT như các đối thủ, Dragster 700 được trang bị hộp số côn tay 6 cấp. 2. Yamaha Aerox Alpha Yamaha Aerox Alpha (hay Yamaha NVX) dự kiến ra mắt tại Việt Nam vào quý 1/2025, sau khi gây chú ý tại Indonesia cuối năm 2024. Dù Yamaha Việt Nam vẫn sản xuất NVX và có thể ra mắt thế hệ mới, một số đại lý vẫn nhập Aerox Alpha từ Indonesia để phục vụ khách hàng chuộng xe nhập khẩu. Mẫu xe này được cải tiến toàn diện về thiết kế, công nghệ và tính năng so với thế hệ cũ. Aerox Alpha sử dụng động cơ Blue Core 155cc tích hợp van biến thiên VVA, công nghệ YECVT như Yamaha NMAX Turbo, cùng nút Y-Shift với 3 cấp tăng tốc và hai chế độ lái linh hoạt. 3. Honda Scoopy thế hệ mới Honda Scoopy thế hệ thứ 6 đã ra mắt tại Đông Nam Á vào tháng 11/2024 và dự kiến sẽ về Việt Nam đầu năm 2025. Mẫu xe này được sản xuất tại Indonesia bởi PT Astra Honda Motor với 4 phiên bản, sở hữu nhiều cải tiến về thiết kế, trang bị và tính năng so với đời cũ. Dù vẫn sử dụng động cơ eSP 110cc SOHC tích hợp công nghệ PGM-FI, Scoopy mới mang đến sự hiện đại hơn, đáp ứng nhu cầu người dùng. Với các thay đổi này, Scoopy hứa hẹn tiếp tục thu hút sự quan tâm tại thị trường xe tay ga cỡ nhỏ Việt Nam. 4. Honda PCX 160 Bản nâng cấp Honda PCX 160 sản xuất tại Indonesia thay đổi thiết kế và bổ sung nhiều tính năng mới như kết nối Honda RoadSync, bảng đồng hồ TFT 5 inch, hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC, phanh ABS, cổng sạc USB type C, khóa thông minh Smart Key. Mẫu xe này vẫn sử dụng động cơ eSP+ 157cc, cung cấp công suất 16 mã lực và mô-men xoắn 14,7 Nm. Mặc dù Honda Việt Nam không sản xuất và phân phối, một số cửa hàng nhập khẩu dự kiến sẽ đưa PCX 160 về Việt Nam vào quý II/2025. 5. Honda Sh 40th Anniversary Honda SH 40th Anniversary - phiên bản kỷ niệm 40 năm của dòng xe SH - dự kiến sẽ về Việt Nam trong năm 2025. Được sản xuất giới hạn chỉ 140 chiếc, phiên bản đặc biệt này nổi bật với màu xanh dương độc quyền, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Chất liệu nhựa trong suốt không chỉ làm xe thêm nổi bật mà còn mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát. Đây là một mốc quan trọng trong hành trình phát triển và khẳng định thương hiệu của Honda. 6. Honda BeAT 2025 Honda BeAT bản nâng cấp mới nhất đã ra mắt tại Indonesia với 4 phiên bản, giá quy đổi khoảng từ 29 - 31,3 triệu đồng. Phiên bản này tinh chỉnh một số chi tiết thiết kế, giữ lại phong cách thể thao, nhỏ gọn vốn là điểm mạnh của mẫu xe. Cụm đèn pha và đèn hậu được làm mới, tạo diện mạo hiện đại hơn, đồng thời kích thước thân xe được điều chỉnh để tăng không gian chứa đồ. Động cơ vẫn giữ nguyên, sử dụng máy xăng eSP 110cc, sản sinh công suất 8,9 mã lực và mô-men xoắn 9,2 Nm. Tuy nhiên, xe nhẹ hơn khoảng 3 kg nhờ cải tiến trong cấu trúc động cơ và tay cầm. Một số cửa hàng nhập khẩu tại Việt Nam đang chuẩn bị đưa mẫu xe này về phân phối.