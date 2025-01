Bản tin Xe cộ 3/1: Ford triệu hồi gần 395.000 ôtô chỉ trong một ngày

Thị trường xe máy Việt năm 2025 trầm lắng trước áp lực điện hóa?; 'Siêu phẩm' xe điện năng lượng mặt trời sắp trình làng - Ford triệu hồi gần 395.000 ôtô chỉ trong một ngày Gần 395.000 ôtô các thương hiệu Ford và Lincoln tại Mỹ được triệu hồi vì các lý do khác nhau. Theo Carscoops, Ford vừa phải ban hành 4 lệnh triệu hồi, ảnh hưởng đến tổng cộng 394.466 ôtô các thương hiệu Ford và Lincoln tại Mỹ. Số này bao gồm tổng cộng 295.449 bán tải Super Duty chạy bằng động cơ diesel. Theo thông tin triệu hồi, cặn bio-diesel tích tụ trên các bộ phận con lăn truyền động khiến các bơm nhiên liệu áp suất cao của các xe này không thể vận hành bình thường. Ford cho biết số xe bị ảnh hưởng là phiên bản Super Duty của các dòng bán tải F-250, F-350, F-450, F-550 và F-600 đời 2020-2022, cùng với các mẫu bán tải F-650 và F-750 đời 2021-2022. Ford cho biết khắc phục bằng cách cập nhật phần mềm mô-đun điều khiển hệ thống truyền động, sẽ được thực hiện miễn phí tại đại lý gần nhất. Đợt triệu hồi này cũng bao gồm 47.818 xe Lincoln Nautilus đời 2024-2025 do cửa kính tự động không dừng lại khi phát hiện vật cản. Ford cho biết vấn đề này sẽ được khắc phục miễn phí bằng cách hiệu chỉnh lại mô-đun cửa ở cả phía ghế lái và ghế phụ. Có tổng cộng 30.715 chiếc Ford Flex, Ford Fiesta và Lincoln MKT đời 2019 gặp sự cố với camera lùi. Thay vì cung cấp hình ảnh phía đuôi xe, các camera này hiển thị hình ảnh bị bóp méo hoặc chỉ màn hình đen. Cả Ford lẫn Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) đều chưa đưa ra giải pháp cho vấn đề này. Sau cùng, đợt triệu hồi này ảnh hưởng đến 20.484 xe Ford Escape đời 2020-2024 và Lincoln Corsair đời 2021-2024 do vấn đề từ các cell pin cao áp. Cụ thể, một lỗi sản xuất tiềm ẩn có thể gây ra tình trạng đoản mạch, khiến pin bị hỏng. Ford cho biết cần cập nhật phần mềm cho mô-đun điều khiển năng lượng pin. Trong một số trường hợp, gói pin trên các xe Ford Escape và Lincoln Corsair bị ảnh hưởng sẽ được thay thế miễn phí. - 'Siêu phẩm' xe điện năng lượng mặt trời sắp trình làng Ấn Độ sắp ra mắt chiếc xe điện chạy bằng năng lượng mặt trời đầu tiên tại Triển lãm Bharat Mobility Expo 2025. Vayve Mobility EVA, chiếc xe điện siêu nhỏ chạy bằng năng lượng mặt trời, sẽ là tâm điểm chú ý tại Triển lãm Bharat Mobility Expo 2025 diễn ra từ ngày 17 đến 22 tháng 1. Xe điện năng lượng mặt trời Vayve EVA là một chiếc EV siêu nhỏ, được thiết kế để trở thành giải pháp di chuyển bền vững cho cư dân thành thị. EVA có thiết kế thân xe hẹp dần từ trước ra sau. Chiếc xe điện này được trang bị một cục pin nhỏ làm mát bằng chất lỏng 14 kWh (ít nhất là nguyên mẫu trước đó đã có). Nó có khả năng sạc nhanh bằng DC và sạc bằng ổ cắm trên tường. Sạc AC tại nhà cần ít nhất 4 giờ trong khi sạc 20-80% qua bộ sạc DC chỉ mất 45 phút. Phạm vi hoạt động được cho là của thiết lập này là 250 km cho mỗi lần sạc. Động cơ điện có khả năng sản xuất 6kW. EVA sẽ dựa trên khung gầm liền khối. - Điểm mặt những vụ triệu hồi mô tô xe máy tại Việt Nam năm 2024 Thị trường mô tô xe máy Việt Nam trong năm 2024 chứng kiến 4 đợt triệu hồi xe để kiểm tra, sửa chữa với số lượng ảnh hưởng gần 900 chiếc, hầu hết trong số này đều thuộc thương hiệu Honda. Dưới đây là những vụ triệu hồi mô tô xe máy diễn ra tại Việt Nam trong năm 2024: 1. Triệu hồi 221 xe Honda Gold Wing và CBR1000RR do lỗi bơm xăng Cuối tháng 3/2024, 221 chiếc Honda Gold Wing và CBR1000RR tại Việt Nam được hãng xe Nhật Bản thông báo triệu hồi xe do lỗi bơm xăng khiến xe có thể chết máy khi đang di chuyển. Cụ thể, có 147 xe mô tô Gold Wing được xác định sản xuất từ tháng 10/2017 đến tháng 3/2023 và 74 chiếc CBR1000RR sản xuất từ tháng 9/2017 đến tháng 9/2020 tại nhà máy ở Nhật Bản bị ảnh hưởng. Hãng xe Nhật Bản cho biết, do thay đổi phương pháp sản xuất, cánh bơm xăng có thể bị biến dạng cũng như bị kẹt khiến bơm xăng không đưa được nhiên liệu vào động cơ, gây ra hiện tượng khó khởi động xe hoặc chết máy. Những mô tô xe máy thuộc diện triệu hồi lần này được kiểm tra, thay thế phụ tùng (nếu như cần thiết) nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm. 2. Triệu hồi 580 xe Honda CB350 H'ness do lỗi cảm biến tốc độ Tháng 10/2024, Honda khiến không ít người dùng mẫu mô tô Honda CB350 H'ness hoang mang, lo lắng khi công bố đợt triệu hồi xe liên quan đến 580 chiếc CB350 H'ness phân phối tại Việt Nam. Toàn bộ xe bị ảnh hưởng trong đợt triệu hồi lần này được Honda xác định nhập khẩu từ Ấn Độ, sản xuất trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2024. Honda cho biết, phụ tùng cảm biến tốc độ được áp dụng phương pháp khuôn đôi trong sản xuất, đã gặp lỗi phát sinh do độ kết dính giữa thành phần khuôn đúc không đảm bảo, làm xuất hiện những khe hở. Sau thời gian sử dụng, nước mưa có thể thấm vào cảm biến qua những khe hở này, gây ngắn mạch ở cả hai đầu chân IC trong cảm biến và làm lệch điện áp đầu ra của tín hiệu tốc độ của bánh xe. Điều này khiến cho đồng hồ hiển thị tốc độ, hệ thống phanh và hệ thống kiểm soát lực kéo hoạt động không chính xác. Đây cũng là đợt triệu hồi mô tô xe máy có số lượng bị ảnh hưởng nhiều nhất trong năm 2024. 3. Triệu hồi 43 xe Honda Gold Wing do lỗi bu-lông xiết bánh răng truyền động Tháng 11/2024, chương trình triệu hồi mô tô xe máy của hãng xe Nhật Bản lại tiếp tục gọi tên Honda Gold Wing. Đợt triệu hồi xe này ảnh hưởng đến 43 chiếc Honda Gold Wing 1800. Những xe bị ảnh hưởng được sản xuất tại Nhật Bản, từ năm 2018 đến năm 2021, do HVN nhập khẩu và phân phối. Honda cho biết, trong quá trình hoạt động của động cơ, chi tiết bu-lông xiết bánh răng đã chịu mô-men uốn cao, có thể bị gãy khi tới giới hạn độ bền dẫn đến bánh răng chuyển dịch khỏi vị trí cố định. Điều này khiến tín hiệu đánh lửa bị mất/sai khác và động cơ có thể sẽ ngừng hoạt động khi tín hiệu đánh lửa bị mất. Điều này gây tiềm ẩn nguy cơ gặp tai nạn cho người dùng và những phương tiện khác. 4. Triệu hồi 24 xe Honda Africa Twin do lỗi phần mềm kiểm soát nâng bánh Không lâu sau khi Honda Gold Wing gặp lỗi liên quan đến bu-lông siết bánh răng truyền động, Honda tiếp tục triển khai đợt triệu hồi xe mới liên quan đến mẫu mô tô Honda Africa Twin. Đợt triệu hồi xe này liên quan đến 31 chiếc mô tô Honda Africa Twin sản xuất tại Nhật Bản trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2024, do HVN nhập khẩu và phân phối thông qua cửa hàng xe phân khối lớn Honda DreamWing. Phía HVN cho biết, sự cố xảy ra khi xe chuyển đổi giữa hai trạng thái nhấc bánh (bánh trước không được chạm đất) và không nhấc bánh (cả hai bánh đều chạm đất). Cụ thể, mô-men xoắn của khối động cơ đã không được điều chỉnh đúng trong quá trình chuyển đổi giữa 2 trạng thái trên, dẫn đến hoạt động không được ổn định. Nguyên nhân chính xuất phát từ dữ liệu cài đặt trong bộ điều khiển động cơ (ECM) chưa phù hợp, khiến hệ thống không xử lý chính xác trong quá trình chuyển đổi. Trong một số trường hợp, lỗi này có thể gây ra tình trạng mất thăng bằng khi vận hành. - Thị trường xe máy Việt năm 2025 trầm lắng trước áp lực điện hóa? 2024 không phải là một năm quá sôi động của thị trường xe máy Việt. Lượng tiêu thụ xe 2 bánh trong năm nay nhiều khả năng sẽ bị ảnh hưởng bởi các chính sách kiểm soát khí thải trong tương lai. Không còn bùng nổ về doanh số như giai đoạn 2016-2019 hay ở thời điểm năm 2022, xe máy ở Việt Nam vẫn ghi nhận sức tiêu thụ thuộc nhóm cao hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, sức ép phải giảm thiểu khí thải, từng bước chuyển đổi sang giao thông xanh có thể sẽ khiến bộ mặt thị trường xe máy ở Việt Nam có sự thay đổi đáng kể. Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cho thấy hồi năm 2022, người Việt đã mua tổng cộng hơn 3 triệu xe máy. Lượng tiêu thụ này chỉ thấp hơn giai đoạn 2016-2019, khi tổng doanh số xe máy thường niên theo báo cáo của VAMM luôn cao hơn 3,1 triệu chiếc. Sang năm 2023, sức mua xe máy của người Việt đi xuống với doanh số đạt hơn 2,5 triệu chiếc. Báo cáo của VAMM cho thấy tính đến hết quý III, doanh số xe máy tại Việt Nam đang là gần 1,9 triệu xe, nhỉnh hơn đôi chút so với cùng kỳ của năm 2023. Còn theo dữ liệu do MotorCycles Data (McD) cung cấp, Việt Nam là thị trường xe máy lớn thứ tư thế giới, chỉ sau Ấn Độ, Trung Quốc và Indonesia. Thứ hạng này dựa trên số liệu đã được McD thu thập hồi quý I, nhưng cũng là cơ sở để hình dung sơ bộ về quy mô hiện tại của thị trường xe máy Việt Nam. Số liệu mới nhất của McD cho thấy tính đến hết tháng 10, lượng tiêu thụ xe máy ở Việt Nam đạt 2,35 triệu xe, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái. - Honda chính thức mở bán ‘vua xe ga’ 150cc mới giá dưới 60 triệu đồng: Hút khách hơn Air Blade, Vario Vừa bước sang năm 2025, Honda đã chính thức mở bán ‘tân binh’ xe tay ga 150cc có thiết kế và trang bị lấn át Air Blade và Vario, giá bán ở mức hấp dẫn thu hút khách hàng. Theo kế hoạch, từ ngày 1/1/2025, Xindazhou Honda sẽ bắt đầu bán trước mẫu xe tay ga NS150GX tại thị trường Trung Quốc. Giá bán của Honda NS150GX vẫn chưa được công bố, tuy nhiên do được định vị thấp hơn PCX 160 tại nội địa nên mức giá niêm yết của NS150GX sẽ chỉ khoảng 18.000 - 20.000 Nhân dân tệ (khoảng 59 – 62 triệu đồng). Về thiết kế, Honda NS150GX được áp dụng thiết kế mặt trước mới, đèn pha tích hợp và các chi tiết tấm trang trí màu đen phía trên cụm đèn. Yếu tố cổ điển hiện rõ ở đường nét trên thân xe và đèn chạy ban ngày phía trước áp dụng thiết kế của mẫu xe đàn anh Forza 350, rất thời trang và trang nhã.