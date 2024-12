Bản tin Xe cộ 26/12: Top 10 nhà sản xuất ô tô triệu hồi xe nhiều nhất năm 2024 tại Mỹ

Siêu xe Lamborghini Revuelto Mansory Initiate mạnh 1.070 mã lực; De Tomaso hé lộ Hypercar P72 thương mại giá 1,6 triệu Euro - Top 10 nhà sản xuất ô tô triệu hồi xe nhiều nhất năm 2024 tại Mỹ Tính đến hết ngày 20/12/2024, Tesla đang là nhà sản xuất ô tô triệu hồi xe nhiều nhất tại Mỹ với tổng số xe bị ảnh hưởng lên đến 5.135.697 chiếc, xếp thứ hai là Stellantis. Dưới đây là 10 nhà sản xuất ô tô triệu hồi xe nhiều nhất năm 2024 tại Mỹ: 1. Tesla: 15 đợt triệu hồi xe với 5.135.697 chiếc bị ảnh hưởng 2. Stellantis: 67 đợt triệu hồi xe với 4.722.452 chiếc bị ảnh hưởng 3. Ford: 62 đợt triệu hồi xe với 4.370.701 chiếc bị ảnh hưởng 4. Honda: 18 đợt triệu hồi xe với 3.794.113 chiếc bị ảnh hưởng 5. General Motors: 33 đợt triệu hồi xe với 1.872.521 chiếc bị ảnh hưởng 6. BMW: 36 đợt triệu hồi xe với 1.832.968 chiếc bị ảnh hưởng 7. Toyota: 16 đợt triệu hồi xe với 1.221.666 chiếc bị ảnh hưởng 8. Kia: 19 đợt triệu hồi xe với 1.211.778 chiếc bị ảnh hưởng 9. Hyundai: 25 đợt triệu hồi xe với 1.109.978 chiếc bị ảnh hưởng 10. Volkswagen: 18 đợt triệu hồi xe với 1.088.407 chiếc bị ảnh hưởng - Volvo XC40 Recharge bị triệu hồi do lỗi mô-đun túi khí Xe điện Volvo XC40 Recharge bị thu hồi vì lý do an toàn do nhà cung cấp mô-đun túi khí bên ghế lái lắp ráp không đúng cách. Ngày 24/12, Volvo loan báo công ty đã được nhà cung cấp Joyson Safety Systems Sachsen GmbH thông báo về mối quan ngại về an toàn vào ngày 3/12/2024. Cuộc điều tra nội bộ đã hoàn tất vào ngày 13/12, các chuyên gia an toàn xác định rằng các xe có chuỗi số VIN bắt đầu bằng YV4 có khả năng bị ảnh hưởng, số lượng đang được thống kê. Những mẫu xe này được sản xuất tại Ghent, Bỉ và Taizhou, Trung Quốc. Những chủ xe bị ảnh hưởng sẽ được thông báo về chiến dịch thu hồi từ ngày 11/1/2025. Các đại lý đã được hướng dẫn thay thế các mô-đun túi khí bị nghi ngờ bằng các mô-đun khắc phục được sản xuất kẹp uốn đúng cách. Nhà cung ứng Joyson Safety Systems Sachsen GmbH đã khắc phục bộ phận bị lỗi trong quá trình sản xuất linh kiện nói trên. 32403043 là mã số linh kiện của mô-đun kẹp túi khí bị triệu hồi, có giá bán lẻ là 585 đô la tại thời điểm thông báo, chi phí thay thế do nhà sản xuất chịu trách nhiệm. - Cận cảnh Toyota Camry Glorious Edition đặc biệt, từ 706 triệu đồng Toyota Camry Glorious Edition 2025 hiện đã mở bán tại Trung Quốc với giá khởi điểm từ 202.800 nhân dân tệ (tương đương 706 triệu đồng) cho cả hai biến thể HG và HXS cao cấp. Thời gian qua, có vẻ như các hãng xe đang cạn kiệt ý tưởng (hoặc chỉ đang cố gắng bám víu) khi đặt tên cho các phiên bản đặc biệt của mình. Một ví dụ điển hình là Toyota Camry Glorious Edition 2025 mới vừa được ra mắt tại Trung Quốc. Phiên bản Toyota Camry Glorious Edition đặc biệt này được kỳ vọng sẽ thổi làn gió mới vào dòng sedan hybrid vốn đang giảm sút sức hút tại thị trường lớn nhất thế giới là Trung Quốc. Mẫu xe sedan cỡ D Toyota Camry Glorious Edition gây ấn tượng với lớp sơn ngoại thất màu xám mờ (Matte Gray), mang lại vẻ ngoài mạnh mẽ và hiện đại. Đi kèm là bộ logo Toyota cùng dòng chữ "Camry" ở cốp xe được sơn đen, tạo cảm giác "giả Lexus" đầy thú vị. Xe còn được trang bị bộ body kit thể thao với lưới tản nhiệt sơn đen, ốp cản trước, khuếch tán sau và cánh lướt gió. Điểm nhấn cuối cùng đến từ bộ mâm hợp kim 19 inch, đủ để làm người xem tạm quên rằng đây vẫn là một chiếc Camry. Dưới nắp ca-pô, Glorious Edition sử dụng hệ thống hybrid tự sạc với động cơ xăng 2.0L bốn xi-lanh, sản sinh tổng công suất kết hợp 194 mã lực và mô-men xoắn 188 Nm. Tất cả sức mạnh được truyền tới bánh trước. - De Tomaso hé lộ Hypercar P72 thương mại giá 1,6 triệu Euro Đã hơn 5 năm trôi qua kể từ khi thương hiệu De Tomaso hồi sinh ra mắt P72 nhưng mãi đến bây giờ, hãng mới hoàn thành mẫu siêu xe hypercar thương mại đầu tiên. Đã hơn 5 năm trôi qua kể từ khi thương hiệu De Tomaso hồi sinh ra mắt P72 nhưng mãi đến bây giờ, hãng mới hoàn thành mẫu xe thương mại đầu tiên. De Tomaso sẽ giới hạn sản xuất ở mức 72 chiếc trên toàn thế giới, với giá xe De Tomaso P72 khởi điểm mỗi chiếc khoảng 1,6 triệu Euro (1,67 triệu Đô). Mẫu xe thương mại đầu tiên của P72 hiện được hoàn thiện bằng sợi carbon trần và vẫn chưa thực sự hoàn hảo, nhưng điều đáng chú ý là mẫu siêu xe De Tomaso P72 này không dành cho khách hàng. Nội thất của De Tomaso P72 đặc biệt được lấy cảm hứng từ thế giới đồ trang sức, từ đây đem đến loạt chi tiết được hoàn thiện một cách tỉ mỉ nhất. Nằm ở trung tâm của P72 là động cơ V8 tăng áp 5.0 lít sản sinh công suất 750 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm. Công suất được truyền qua bánh sau, đem đến cảm giác lái khác biệt. - Siêu xe Lamborghini Revuelto Mansory Initiate mạnh 1.070 mã lực Mẫu siêu xe Lamborghini Revuelto được lột xác với gói độ Mansory Initiate cả về thiết kế và hiệu năng vận hành. Là siêu xe thay thế cho Aventador, Lamborghini Revuelto đang được nhiều hãng độ ra mắt các gói nâng cấp mới, trong đó có Mansory với dự án đầu tiên mang tên Initiate. Chiếc Revuelto Mansory Initiate chỉ được bổ sung nhẹ các chi tiết ngoại thất khí động học thay vì được cắt xẻ mạnh mẽ, vốn có thể xuất hiện ở các gói độ tiếp theo. Chiếc Lamborghini Revuelto nguyên bản được trang bị động cơ hút khí tự nhiên V12 dung tích 6.5L, công suất tối đa 825 mã lực và mô-men xoắn cực đại 725 Nm. Đi kèm với động cơ V12 là cụm động cơ điện ở cầu trước công suất 300 mã lực, 2 máy phát P2-P3 eMotor ở phía sau mạnh 150 mã lực, giúp chiếc xe có sức mạnh 1.015 mã lực. Với Revuelto Mansory Initiate, hãng độ đến từ Đức đã nâng cấp khối động cơ V12 lên công suất tối đa 880 mã lực và mô-men xoắn cực đại 760 Nm. Điều này giúp siêu xe hybrid có sức mạnh lên đến 1.070 mã lực, giúp Revuelto đạt khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 2,4 giây trước khi chạm mức tốc độ tối đa 354 km/h.