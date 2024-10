Bản tin Xe cộ 26/10: Porsche 911 GT3 2025 lột xác với diện mạo mới

Sự hồi phục ấn tượng của thị trường xe máy; Lexus ES 2025 lộ diện, "lột xác" từ trong ra ngoài - Porsche 911 GT3 2025 lột xác với diện mạo mới Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ra đời mẫu xe GT3, hãng xe thể thao Đức đã trình làng phiên bản nâng cấp mới của Porsche 911 GT3 2025. Xe có ngoại hình khác biệt so với đời cũ, trong nội thất cũng được thêm thắt những chi tiết mới, nhưng động cơ vẫn duy trì loại máy xăng 4.0L hút khí tự nhiên với thông số hầu như không khác trước. Đèn pha mới của 911 cũng cho phép thiết kế các hốc gió khí động học rộng hơn ở phía trước. Để cân bằng với lực ép xuống tăng cường ở phía trước, Porsche đã điều chỉnh bộ khuếch tán, nắp động cơ và các hốc gió. 911 GT3 2025 tiếp tục được trang bị động cơ xăng 6 xy-lanh phẳng (boxer) với dung tích 4.0L, có khả năng sản sinh công suất tối đa lên đến 502 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm. Bản thân việc trang bị ắc-quy 40 Ah mới cũng giúp giảm 4,5 kg so với loại 60 Ah của mẫu cũ. Mâm hợp kim nhôm tiêu chuẩn đã nhẹ hơn 1,5 kg, nhưng mức giảm sẽ trở nên rất đáng kể khi bớt đi tới 9 kg nếu dùng mâm magiê tùy chọn. Giá khởi điểm của Porsche 911 GT3 2025 là 224.495 USD (tương đương 5,646 tỷ đồng), tăng mạnh so với mức 171.500 USD (4,313 tỷ đồng) của GT3 2023. - Ford Ranger Raptor V6 trình làng: Công suất 392 mã lực, giới hạn 300 chiếc, giá hơn 1,1 tỷ đồng Ford Philippines vừa giới thiệu mẫu xe bán tải Ranger Raptor phiên bản V6 tăng áp kép mới. Xe sedan siêu tiết kiệm xăng, dài gần 4,8 mét, thiết kế sang chảnh, giá ‘hạt dẻ’ / Xe điện công suất 462 mã lực, phạm vi hoạt động 730 km/lần sạc, giá gần 500 triệu đồng Tại thị trường Philippines, Ford Ranger Raptor V6 có giá niêm yết 2,739 triệu Peso (tương đương 1,112 tỷ đồng). Phiên bản này chỉ được sản xuất giới hạn 300 chiếc. Dưới nắp ca-pô của Ford Ranger Raptor V6 là là động cơ xăng V6 tăng áp kép dung tích 3 lít. Động cơ này sản sinh công suất 392 mã lực và mô-men xoắn cực đại 583 Nm. Phiên bản này hệ thống chống trễ giống như xe đua (ở chế độ Baja) cho phép cung cấp lực đẩy nhanh theo yêu cầu cũng như cung cấp lực ga ngay lập tức. Ford Ranger Raptor V6 sử dụng hộp số tự động 10 cấp đã được hiệu chỉnh để mang lại hiệu suất tối ưu. Ngoài ra, Ranger Raptor sử dụng động cơ V6 có hệ thống ống xả chủ động điều khiển điện tử giúp khuếch đại âm thanh động cơ ở bốn chế độ riêng biệt là Yên tĩnh, Bình thường, Thể thao và Baja. - Sự hồi phục ấn tượng của thị trường xe máy Theo Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) vừa công bố, tổng doanh số xe máy của 5 đơn vị thành viên (gồm Honda, Yamaha, Piaggio, SYM và Suzuki) trong quý III/2024 đạt 686.001 xe các loại, tăng 13,74% so với quý II và tăng 12,34% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là mức doanh số cao nhất từ đầu năm 2024, không chỉ đánh dấu sự tăng trưởng trong bối cảnh thị trường chịu nhiều áp lực từ sự phát triển của xe ô tô và xe máy điện, mà còn cho thấy người tiêu dùng vẫn rất ưa chuộng xe máy. Trong những quý đầu năm 2024, sức mua xe máy tại Việt Nam đã trải qua những giai đoạn biến động. Cụ thể, trong quý I, doanh số bán xe máy đạt 603.745 chiếc, nhưng giảm nhẹ xuống còn 603.127 xe trong quý II. Tuy nhiên, bước sang quý III, thị trường đã phục hồi với sự tăng trưởng rõ rệt, nhờ nhu cầu mua xe máy của sinh viên nhập học vào tháng 9 và kết thúc tháng Ngâu, thời điểm người dân hạn chế mua sắm. Trong các đơn vị thành viên VAMM, Honda Việt Nam tiếp tục chiếm ưu thế với 554.805 xe bán ra trong quý III/2024, chiếm 82% tổng lượng xe máy bán ra của toàn thị trường. Đặc biệt, kết quả bán hàng của Honda tăng trưởng liên tục qua các tháng, đạt 191.330 xe vào tháng 7, 178.514 xe vào tháng 8, và 184.961 xe vào tháng 9. Những dòng xe như Wave Alpha, Vision và Lead tiếp tục nằm trong top xe bán chạy nhất, nhờ vào tính tiện dụng, tiết kiệm nhiên liệu và giá cả hợp lý. Ngoài Honda, các thương hiệu khác như Yamaha, Piaggio, SYM và Suzuki cũng góp phần quan trọng vào bức tranh chung của thị trường. Yamaha ghi nhận sự tăng trưởng ổn định với các mẫu xe tay ga nổi bật như Grande và Janus, thu hút người tiêu dùng. Piaggio với dòng xe Vespa sang trọng và SYM, Suzuki cũng có đóng góp vào sự phong phú của thị trường xe máy Việt Nam. - Mitsubishi ra mắt DST Concept - có phải SUV Xforce hoàn toàn mới? Tại triển lãm ôtô quốc tế Philippines (PIMS) 2024 đang diễn ra, Mitsubishi đã chính thức công bố mẫu xe ý tưởng có tên DST Concept và nhiều người đặt ra câu hỏi, liệu đây có phải SUV Xforce hoàn toàn mới?. Theo đó, Mitsubishi DST Concept mới được định vị ở phân khúc SUV cỡ trung 7 chỗ. Mẫu xe này được kỳ vọng sẽ là chủ lực mới bên cạnh đội hình Xpander/Xpander Cross, Pajero Sport và Outlander. Mitsubishi DST Concept được phát triển dành riêng cho khu vực ASEAN. Theo kế hoạch sẽ sẽ trình làng vào năm 2025. Mẫu xe ý tưởng này sở hữu ngoại hình hiện đại, thể thao có nhiều đường nét giống với mẫu xe SUV Mitsubishi Xforce. Phần đầu xe gây ấn tượng với giao diện tản nhiệt Dynamic Shield 3 chiều xuất hiện với lưới hình tổ ong đặt dưới lớp phủ trong suốt. Xe có nhiều chi tiết được thiết kế lạ mắt như: cột bên sơn tối màu, cột phía sau khá độc đáo, khoảng sáng gầm cao và chắn bùn cơ bắp với lốp cỡ lớn… Mẫu xe SUV Mitsubishi DST Concept dự kiến sẽ sớm được giới thiệu tại Việt Nam. Trong khi đó, phiên bản thương mại của xe có thể sẽ được mở bán từ năm sau tại Đông Nam Á trước khi phân phối tại thị trường Việt. Hiện xe đang được trưng bày tại PIMS - sự kiện diễn ra vào 24-27/10 tại Manila. - Lexus ES 2025 lộ diện, "lột xác" từ trong ra ngoài Sách hướng dẫn sử dụng của Lexus ES 2025 đã bị rò rỉ thời gian gần đây, nhờ vậy mà giới mộ điệu có cơ hội biết được thêm thông tin về mẫu xe này. Lexus ES hiện đang ở thế hệ thứ bảy, đã có mặt trên thị trường từ giữa năm 2018. Theo Carscoops, thế hệ hiện hành của Lexus ES có vẻ như bắt đầu hơi lỗi thời và đã đến thời điểm mẫu xe này nên có thế hệ mới. Nhưng dường như nhà sản xuất vẫn muốn duy trì phiên bản hiện tại thêm một vài năm nữa với bản Lexus ES 2025 facelift thứ 2. Sách hướng dẫn sử dụng của mẫu xe sang Lexus ES 2025 gần đây đã bị rò rỉ và lan truyền rộng rãi ở Trung Quốc, nhờ đó mà người dùng có thể biết thêm một số thông tin về phiên bản nâng cấp giữa vòng đời lần thứ 2 này. Thoạt nhìn hình ảnh của mẫu sedan Lexus trong sách hướng dẫn bị rò rỉ, người dùng có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với phiên bản ES hiện hành. Nhưng nhìn kỹ hơn sẽ thấy một số thay đổi, bắt đầu với đèn ban ngày hình chữ Z thuộc dàn đèn trước mới. Tiếp đến là lưới tản nhiệt hình con suốt vẫn giữ nguyên hình dạng đặc trưng, nhưng giao diện bên trong đã được sửa đổi hoàn toàn, mượn các đặc điểm thiết kế từ RX đã được cập nhật. Còn lại, thân và đuôi xe vẫn được giữ nguyên phần lớn.