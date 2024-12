Bản tin Xe cộ 25/12: Lỗi bơm nhiên liệu tiếp tục ‘ám’ xe van của Mercedes-Benz

Vespa 946 Christian Dior giá 1,55 tỷ đồng, đắt hơn cả Toyota Camry; Sắp diễn ra Đại hội Honda Biker Rally 2025 - Vespa 946 Christian Dior giá 1,55 tỷ đồng, đắt hơn cả Toyota Camry Mẫu scooter bản giới hạn Vespa 946 Christian Dior mới hiện đang được một đại lý siêu xe tại Mỹ chào bán với mức giá lên tới 65.000 USD (khoảng 1,554 tỷ đồng) đắt hơn cả Toyota Camry 2024 ở Việt Nam. Được mở bán vào năm 2021, Vespa 946 Christian Dior bản đặc biệt của mẫu scooter cao cấp Vespa 946 kết hợp cùng nhà mốt Christian Dior, đánh dấu 75 năm thành lập của cả 2 thương hiệu này. Được thiết kế riêng cho thị trường Mỹ với số lượng giới hạn 60 chiếc, xe ga Vespa 946 Christian Dior cũng được tinh chỉnh lại một số chi tiết ngoại thất để đáp ứng các quy định về an toàn. Cụ thể, cụm đèn tín hiệu rẽ trước và sau được nằm tách rời thay vì tích hợp vào trong cụm đèn trước/sau. Vè trước và thân xe cũng bổ sung các tấm phản quang. Khác với thị trường Việt Nam, Vespa 946 Christian Dior tại Mỹ được trang bị động cơ 155 cc, công suất hơn 13 mã lực thay vì động cơ 125 cc hơn 11 mã lực. - Doanh số bán ô tô trong tháng 11 đạt ‘đỉnh’ năm 2024 với khoảng 44,2 ngàn xe Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 11 vừa qua, tổng doanh số bán hàng của thị trường trong nước đạt khoảng 44,2 ngàn xe, tăng 14% so với tháng trước đó. Như vậy, đây là tháng đạt mức doanh số cao nhất từ đầu năm 2024 đến nay. Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường trong 11 tháng của năm nay đạt khoảng 308,5 ngàn xe, tăng 17% so với cùng kỳ 2023. Trong đó, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 1,6%, trong khi xe nhập khẩu tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Về tốp những mẫu xe xăng bán chạy nhất trong tháng 11-2024, dẫn đầu doanh số là mẫu xe Mitsubishi Xpander (2.422 xe), xếp ngay sau là mẫu xe Mazda CX-5 (2.408 xe), đứng thứ ba là mẫu xe Honda City (2.327 xe). Các mẫu xe còn lại nằm trong tốp 10 mẫu xe xăng bán chạy của tháng 11 gồm: Ford Ranger, Toyota Vios, Hyundai Accent, Mitsubishi Xforce, Hyundai Tucson, Ford Everest và Hyundai Creta. - V-GREEN và Xanh SM Indonesia ký MOU với Tập đoàn bất động sản Lippo V-GREEN và PT Xanh SM Green And Smart Mobility Indonesia (Xanh SM Indonesia) công bố Biên bản ghi nhớ (MoU) với Lippo Karawaci, tập đoàn phát triển bất động sản hàng đầu Indonesia. Tận dụng uy tín, kinh nghiệm và mạng lưới bất động sản của Lippo, V-GREEN và Xanh SM Indonesia đặt mục tiêu đưa hệ sinh thái xanh đến gần hơn với người dân Indonesia, từ đó thúc đẩy mạnh mẽ cuộc cách mạng giao thông điện hóa trên toàn khu vực. Theo thỏa thuận, ba bên sẽ hợp tác nghiên cứu và tích cực thảo luận hướng tới mục tiêu mở rộng hệ sinh thái xe điện và thúc đẩy chuyển đổi xanh tại Indonesia. Các nỗ lực chung bao gồm xây dựng, vận hành trạm sạc xe điện của V-GREEN và điểm đỗ taxi Xanh SM Indonesia tại những dự án bất động sản do Lippo phát triển. V-GREEN, Xanh SM Indonesia và Lippo cũng sẽ tích cực thảo luận về những mô hình đầu tư và kinh doanh khác có thể hợp tác trong tương lai. Các bên cam kết hỗ trợ triển khai những chương trình khuyến mãi, bán hàng và tiếp thị liên quan đến thỏa thuận, nhằm thúc đẩy quá trình phát triển bền vững tại Indonesia theo tiêu chuẩn ESG. Ông Nguyễn Thành Dương, Tổng Giám đốc V-GREEN, khẳng định: "Với hợp tác chiến lược này, mạng lưới bất động sản rộng khắp của Lippo sẽ tạo nền tảng vững chắc cho V-GREEN trong việc phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện. Cùng nhau, chúng tôi sẽ xây dựng hệ sinh thái giao thông xanh toàn diện, hòa nhập liền mạch vào cuộc sống hàng ngày của người dân Indonesia. Hợp tác quan trọng này đóng vai trò then chốt trong việc hiện thực hóa sứ mệnh ‘Vì tương lai Xanh’ mà chúng tôi cùng VinFast và Xanh SM Indonesia đang hướng đến tại Indonesia”. V-GREEN cũng đã ký kết MoU hợp tác chiến lược với tập đoàn đa ngành Prime Group, thông qua công ty con tại UAE. Thỏa thuận hướng tới việc phát triển khoảng 100.000 trạm sạc xe điện VinFast ở Indonesia trong vòng 3 năm tới với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 1,2 tỷ USD. - Sắp diễn ra Đại hội Honda Biker Rally 2025 Trong hai ngày 4 và 5/1/2025, Đại hội mô tô chuyên nghiệp Honda Biker Rally do Honda Việt Nam (HVN) tổ chức, sẽ diễn ra tại Vũng Tàu, quy tụ hơn 1.000 biker từ các câu lạc bộ và cộng đồng xe phân khối lớn trên khắp cả nước. Honda Biker Rally 2025 đánh dấu một bước ngoặt khi lần đầu tiên Honda Việt Nam hợp tác cùng Liên đoàn Xe Thể Thao TP.HCM, nhằm lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa phong trào và văn hóa chơi xe phân khối lớn trên cả nước. Với tinh thần “All Ride in One Ride”, sự kiện sẽ gói gọn mọi cung bậc cảm xúc và trải nghiệm trong một hành trình duy nhất, giúp các biker tận hưởng trọn vẹn từ cảm giác mạnh trên đường trường đến những khoảnh khắc đồng đội quý giá, tất cả sẽ tạo nên một chặng đường đáng nhớ và đầy cảm hứng. Vào sáng ngày 4/1/2025, hành trình touring đặc biệt với 600 anh em biker sẽ chính thức khởi hành từ ba cung đường được thiết kế riêng biệt mang đến những trải nghiệm độc đáo gồm hành trình TP.HCM - Vũng Tàu (QL51), cung Phan Thiết - Vũng Tàu và cung Bảo Lộc - Vũng Tàu để cùng hội tụ tại TP. Vũng Tàu. - Lỗi bơm nhiên liệu tiếp tục ‘ám’ xe van của Mercedes-Benz Dòng xe Mercedes-Benz V250 và Vito Tourer tiềm ẩn nguy cơ mất động năng, gây rủi ro va chạm hoặc tai nạn trên đường, do cụm bơm nhiên liệu không đáp ứng được thông số kỹ thuật. Được biết, đây là một phần trong chương trình triệu hồi toàn cầu của Mercedes-Benz AG (Đức). Các xe trong diện triệu hồi được Mercedes-Benz Việt Nam nhập khẩu và phân phối chính thức, được sản xuất tại nhà máy ở Stuttgart (Đức) trong giai đoạn từ tháng 4-2022 đến tháng 2-2023. Theo Mercedes-Benz Việt Nam và Cục Đăng kiểm Việt Nam, phương tiện phải triệu hồi là do cụm bơm nhiên liệu bị ảnh hưởng, có thể không đáp ứng được thông số kỹ thuật, dẫn đến chức năng vận hành có thể bị suy giảm trong một số điều kiện nhất định, thậm chí dừng hoạt động. Trong trường hợp xấu nhất, xe có thể bị mất lực đẩy, gây rủi ro va chạm hoặc tai nạn trên đường. Để phòng ngừa rủi ro, chủ xe cần sớm mang xe đến các đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của Mercedes-Benz Việt Nam từ nay tới hết ngày 31-12-2028 để kiểm tra và thay thế cụm bơm nhiên liệu (miễn phí) theo hướng dẫn kĩ thuật của nhà sản xuất. Thời gian sửa chữa ước tính cho mỗi xe vào khoảng 1,5 giờ.