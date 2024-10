Bản tin Xe cộ 24/10: Nissan Murano 2025 thế hệ thứ 4 hoàn toàn mới ra mắt

Toyota Camry hoàn toàn mới giá từ 1,22 tỷ đồng tại Việt Nam; Honda Civic 2024 ra mắt tại Việt Nam, giá từ 789 triệu đồng - Toyota Camry hoàn toàn mới giá từ 1,22 tỷ đồng tại Việt Nam Toyota Camry hoàn toàn mới ra mắt thị trường Việt Nam tại VMS 2024, là mẫu xe hiếm hoi có tới hai phiên bản hybrid. Toyota Camry hoàn toàn mới chính thức được giới thiệu tại Việt Nam với ba phiên bản gồm 2.0Q máy xăng, 2.5 HEV MID và 2.5 HEV TOP. Ở thế hệ mới, Toyota Camry ghi dấu ấn khi là mẫu xe hiếm hoi có tới hai phiên bản hybrid được bán ra. Giá xe Toyota Camry mới lần lượt 1,22 tỷ đồng với bản máy xăng, bản 2.5 HEV MID là 1,46 tỷ đồng và 2.5 HEV TOP cao cấp nhất là 1,53 tỷ đồng. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan tương tự trước đây. Camry hoàn toàn mới được trang bị hệ thống Toyota hybrid thế hệ thứ năm với động cơ điện được tinh chỉnh, mang lại hiệu suất cao đồng thời đảm bảo sự êm ái khi vận hành. Đồng thời, pin hybrid trên Camry 2024 được chuyển từ dạng Ni-MH sang Lithium-ion với kích thước pin nhỏ gọn hơn, trọng lượng nhẹ hơn và công suất cao hơn. Do đó, mang lại khả năng tăng tốc vượt trội. Chế độ thể thao cũng có sẵn trên phiên bản hybrid, mang tới cảm giác hứng khởi cho người lái. - Honda Civic 2024 ra mắt tại Việt Nam, giá từ 789 triệu đồng Honda Civic 2024 được bán ra với 3 phiên bản cùng mức giá từ 789-999 triệu đồng. Đây cũng là lần đầu tiên mẫu sedan có lựa chọn động cơ hybrid tại thị trường Việt. Trong Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024 đang diễn ra, Honda Civic 2024 vừa chính thức được giới thiệu tới người tiêu dùng. Đây là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của thế hệ Civic thứ 11. Kiểu dáng tổng thể của Civic 2024 không khác biệt nhiều đời cũ. Thay đổi chủ yếu đến từ phần đầu xe với lưới tản nhiệt mới được thiết kế với họa tiết lục giác độc đáo, kết hợp cùng cản trước sắc nét và hốc gió lớn giúp tối ưu hóa tính khí động học. Các bản Civic RS trang bị mâm 18 inch đa chấu mới. Nội thất của xe được nâng cấp nhiều tiện nghi, có ghế bọc da lộn viền chỉ đỏ, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, bảng đồng hồ 10,2 inch, màn hình giải trí 9 inch, 12 loa Bose, 2 cổng sạc USB-C, sạc và kết nối điện thoại không dây, điều hòa tự động 2 vùng và hệ thống kết nối viễn thông Honda Connect. Cùng đó, riêng phiên bản hybrid là Civic e:HEV RS được trang bị hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn ANC. - Vietnam Motor Show 2024 chính thức mở cửa đón khách tham quan trong 5 ngày Sáng 23/10, Triển lãm Ô tô và Xe máy Việt Nam 2024 (Vietnam Motor Show - VMS 2024) mở cửa kết nối giao thương và đón công chúng thưởng lãm tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh. Với chủ đề “Công nghệ mở tương lai xanh”, Vietnam Motor Show 2024 thể hiện cam kết của các thương hiệu trong việc mang đến những giải pháp di chuyển xanh và bền vững. Triển lãm cũng đánh dấu lần hợp tác thứ 4 của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Nhóm các nhà nhập khẩu ô tô Chính hãng Việt Nam (VIVA), đồng thời cũng ghi nhận lần đầu tiên có thêm sự đồng hành của Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), mang đến 200 mẫu xe ô tô và xe máy. Đến với Vietnam Motor Show 2024, khách tham quan có cơ hội khám phá những mẫu xe mới huộc nhiều phân khúc từ xe hơi đến xe phân khối lớn và xe máy thông dụng… cho đến trải nghiệm hoạt động tương tác tại gian hàng của nhiều hãng xe, thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước. Điểm nhấn của triển lãm còn có thể kể đến là vừa trưng bày đa dạng dòng xe điện hóa, hybrid tiên tiến… vừa chú trọng tầm quan trọng của việc áp dụng công nghệ để bảo vệ môi trường. Trong suốt 5 ngày diễn ra Vietnam Motor Show 2024 từ nay đến 27/10, một số mẫu xe chủ lực đến từ 19 thương hiệu tham gia sẽ được ra mắt lần đầu tiên, mang những cải tiến công nghệ mới nhất, phản ánh tương lai của ngành công nghiệp ô tô và xe máy tại Việt Nam. - Nissan Murano 2025 thế hệ thứ 4 hoàn toàn mới ra mắt Phải mất 10 năm để Nissan trình làng một thế hệ Murano mới, có đầy đủ những yếu tố làm nên xe hơi hiện đại như chất liệu sang trọng hay công nghệ hỗ trợ lái nhưng giờ đây động cơ V6 đã không còn, được thay thế bởi máy xăng 4 xy-lanh 2.0L tăng áp cho hiệu quả vận hành êm ái hơn. Vừa qua, Nissan đã chính thức cho giới thiệu thế hệ thứ 4 hoàn toàn mới của dòng xe crossover gầm cao Murano. Điều đáng chú ý là Murano thế hệ thứ 3 đã ra mắt từ 2014, cách đây cả một thập kỷ, nên không có gì ngạc nhiên khi Murano 2025 được thiết kế lại khác biệt cả bên ngoài lẫn bên trong và được sở hữu những công nghệ tiên tiến hàng đầu hiện nay. Murano 2025 vẫn là dòng xe sử dụng động cơ đốt trong là chủ yếu, nhưng hãng Nhật đã lấy cảm hứng từ chiếc Ariya thuần điện để tạo hình cho xe, thể hiện rõ nhất ở lưới tản nhiệt V-Motion phía trước và đèn pha LED với các đường mỏng được xếp như đôi cánh. Chúng được ngăn cách bằng một dải nhựa cùng màu thân xe, khiến Nissan Murano 2025 gợi nhớ đến Ferrari Daytona hoặc phiên bản hiện đại 12cilindri. Tuy nhiên, động cơ V6 3.5L mạnh mẽ trước đây cũng không còn nữa, thế chỗ là động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng 2.0L tăng áp có công suất 244 mã lực, tức là giảm đi 19 đơn vị. Dù vậy, mô-men xoắn cực đại thì được tăng thêm 27 đơn vị để lên tới mức 353 Nm, cải thiện cảm giác tăng tốc và giúp Murano thế hệ mới giữ nguyên khả năng kéo 2.034 kg. Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp vẫn là 10 lít/100 km. Giá của Murano thế hệ 4 sẽ được Nissan công bố gần thời điểm chính thức bán ra, hiện được ấn định vào đầu năm 2025 tại thị trường Mỹ. - Lần đầu tiên doanh số bán xe hybrid ở EU vượt xe xăng Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA) cho biết, lần đầu tiên doanh số bán xe hybrid (xe xăng và điện) mới đã vượt xe xăng tại Liên minh châu Âu (EU) vào tháng 9/2024, và chiếm 32,8% thị phần. ACEA cũng vừa công bố tổng doanh số bán ô tô trong khối này vào tháng 9/2024 đã giảm 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là lần giảm đầu tiên trong hai tháng liên tiếp khi kết quả kinh doanh ở các thị trường lớn là Đức, Pháp và Italy tiếp tục trì trệ. Tuy nhiên, doanh số bán xe điện hybrid (HEV) đã tăng lên ở EU trong những tháng gần đây, khi người mua coi dòng xe này là sự lựa chọn vừa túi tiền giữa xe chạy hoàn toàn bằng xăng và xe chạy hoàn toàn bằng điện. Nhưng doanh số bán ô tô chạy bằng điện hoàn toàn (BEV) và xe hybrid sạc điện (PHEV) đã chậm lại kể từ đầu năm đến nay, một phần do các chính sách khuyến khích xanh khác nhau giữa các nước châu Âu, trong khi các cơ quan quản lý đã áp dụng mức thuế cao để cố gắng ngăn chặn các loại xe điện giá rẻ từ Trung Quốc.