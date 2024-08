Bản tin Xe cộ 23/8: Ford hủy kế hoạch sản xuất xe SUV điện và hoãn ra mắt xe bán tải điện tương lai

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và TC Group doanh số của Xpander trong tháng 7 tăng 20,7% so với tháng 6/2024, đạt con số ấn tượng, nhưng so với cùng kỳ năm ngoái, doanh số vẫn giảm mạnh 42,3% (từ 2.586 xe xuống còn 1.492 xe).

Tuy vậy, Mitsubishi Xpander vẫn khẳng định được vị thế vững chắc của mình khi tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc MPV. Không chỉ dừng lại ở đó, Xpander còn là đại diện duy nhất trong phân khúc MPV lọt vào Top 10 xe bán chạy nhất toàn thị trường, đứng ở vị trí thứ 4, chỉ sau các mẫu xe khác như VinFast VF 5, Mitsubishi Xforce và Toyota Vios.

Ở vị trí thứ hai trong phân khúc là Toyota Veloz Cross, với 766 xe bán ra trong tháng 7. Mặc dù đạt mức tăng trưởng 14,3% so với tháng trước và tăng 46,7% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng Veloz Cross vẫn bị Xpander bỏ xa trong cuộc đua doanh số. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, Toyota Veloz Cross đạt tổng cộng 3.553 xe, giảm 41,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Lexus RX 500h Black Line Special Edition chỉ có tại Mỹ

Gói nâng cấp Black Line Special Edition chỉ dành riêng cho mẫu SUV cỡ trung Lexus RX 500h F SPORT Performance tại Mỹ với số lượng 500 chiếc.

Lexus USA đã giới thiệu phiên bản đặc biệt Black Line Special Edition dành riêng cho biến thể RX 500h F SPORT Performance 2025. Ngoại thất của mẫu SUV này mang màu xám Incognito kết hợp những chi tiết tối màu.

Xe được trang bị tiêu chuẩn bộ mâm 5 chấu kích thước 21 inch được hoàn thiện với màu sơn đen bóng đi kèm kẹp phanh màu cam. Hệ thống treo cũng được tinh chỉnh thể thao theo chuẩn F SPORT.