Bản tin Xe cộ 22/9: Toyota và Hyundai sẽ 'bắt tay' sản xuất xe?

Ducati ra mắt Multistrada V4 2025: Cải tiến vượt trội về hiệu suất và an toàn; Jeep triệu hồi Grand Cherokee L do lỗi phuộc tại Việt Nam - Jeep triệu hồi Grand Cherokee L do lỗi phuộc tại Việt Nam Vấn đề phuộc sau đã khiến hãng xe Mỹ phải triệu hồi mẫu xe Jeep Grand Cherokee L tại Việt Nam với số lượng 12 chiếc. Cục Đăng kiểm vừa thông báo đợt triệu hồi đối với 12 chiếc Jeep Grand Cherokee L phiên bản Limited đã bán ra tại Việt Nam, được sản xuất tại Mỹ từ tháng 10/2022 đến tháng 5/2023. Vấn đề nằm ở phuộc sau với lò xo cuộn phía sau có thể được lắp đặt không đúng cách, gây bung lò xo ra đường và làm tăng khả năng bị tai nạn đối với các xe xung quanh. Công ty phân phối chính hãng JVA chịu trách nhiệm cho đợt triệu hồi này và cũng có khuyến cáo đến các chủ sở hữu xe Jeep Grand Cherokee L nên liên hệ với hãng nếu phát hiện có âm thanh lạ xuất phía từ phía sau xe. Đợt triệu hồi này được JVA triển khai trong vòng 1 năm từ ngày 1/8/2024 đến 1/9/2025, các xe trong diện ảnh hưởng sẽ được kiểm tra và khắc phục lỗi miễn phí khi mang qua xưởng dịch vụ chính hãng tại Bình Dương. - Toyota và Hyundai sẽ 'bắt tay' sản xuất xe? Toyota và Hyundai có thể sớm bắt tay sản xuất những mẫu xe sử dụng năng lượng hydro mới trong tương lai. Ngành công nghiệp ôtô ngày càng "khó xơi" khi liên tục xuất hiện những cái tên mới. Để cập nhật kịp xu hướng và ra mắt các mẫu xe thu hút, nhiều nhà sản xuất ôtô buộc phải tìm đến các thương vụ hợp tác. Theo nguồn tin bí mật từ Nhật báo Kinh tế Hàn Quốc, có vẻ Toyota và Hyundai đã có những bước đầu tiên trong việc hợp tác sản xuất xe. Cuộc họp mặt giữa Akio Toyoda, Chủ tịch Toyota và Euisun Chung, Chủ tịch Hyundai dự kiến diễn ra vào tháng 10 tại Seoul (Hàn Quốc). "Đầu năm nay, Chủ tịch Chung đã liên hệ bày tỏ mong muốn gặp gỡ ông Toyoda. Cả 2 đã trao đổi nhiều tháng và quyết định sẽ tổ chức buổi nói chuyện thân mật", Motor1 trích dẫn lời từ truyền thông Hàn Quốc. Ông Akio Toyoda dự kiến đến Seoul vào ngày 24/10 và buổi gặp mặt sẽ diễn ra vào ngày tiếp theo. Theo nhiều nguồn tin, Toyota chi nhánh Hàn Quốc đang tất bật chuẩn bị những khâu cuối cùng để đảm bảo lịch trình 3 ngày bận rộn của Chủ tịch. Tờ Nhật báo Kinh tế Hàn Quốc cũng dự đoán năng lượng hydro sẽ là chủ đề chính của cuộc trò chuyện sắp tới. Hyundai và Toyota nhiều khả năng hợp tác để phát triển xe sử dụng nhiên liệu này nhằm thiết lập "hệ sinh thái hydro", cạnh tranh với nhóm xe thuần điện đang phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, cả 2 thương hiệu vẫn phải đảm bảo vấn đề cơ sở hạ tầng trạm tiếp nhiên liệu bởi tính đến hết năm 2023, số lượng trạm nạp hydro vẫn còn khá khiêm tốn, dao động 1.000 trạm toàn cầu. - Ducati ra mắt Multistrada V4 2025: Cải tiến vượt trội về hiệu suất và an toàn Ducati vừa chính thức công bố các nâng cấp cho dòng xe Multistrada V4 2025 với nhiều cải tiến về hiệu suất và sự thoải mái khi sử dụng. Mức giá khởi điểm cho mẫu Multistrada V4 2025 là 19.995 USD (khoảng 490 triệu đồng), bao gồm các phiên bản V4, V4 S và V4 Pikes Peak, dự kiến sẽ có mặt tại các đại lý từ tháng 10 năm nay. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về sự xuất hiện của hai phiên bản V4 RS và V4 Rally, dù nhiều người kỳ vọng rằng Ducati sẽ công bố vào một thời điểm không xa. - Trình làng xe ga mới Honda NWX125 2024 giá chỉ 33 triệu đồng Xe ga mới Honda NWX125 2024 mới được tung ra thị trường, với các đường nét thiết kế thể thao sắc nét, tạo ấn tượng với người hâm mộ. Honda NWX125 2024 vừa được trình làng tại một triển lãm ở Trùng Khánh, Trung Quốc. Đây là dòng xe ga có nhiều nét thiết kế thể thao, sắc cạnh, với bộ đèn pha kiểu như đèn của mô tô, và nhiều tính năng hiện đại khá giống với mẫu xe ga Honda Vario. Nhưng trên thực tế, NWX125 có những điểm khác biệt nhất định. Mẫu xe này là một sản phẩm mới của Honda nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng yêu thích các dòng xe ga có kiểu dáng mang đậm chất thể thao và trẻ trung. - Hé lộ mẫu xe điện đầu tiên của Volvo tại Việt Nam Volvo EC40 nhiều khả năng sẽ là mẫu xe điện đầu tiên của thương hiệu Thụy Điển mở bán tại Việt Nam. Mới đây, một chiếc Volvo EC40 đã được bắt gặp tại TP. HCM khi đang vận chuyển bằng xe chuyên dụng. Xe được che chắn kỹ phần đuôi nhưng vẫn để lộ phần đầu, thân và mâm xe. Trong đó, mâm xe có thiết kế 5 chấu to bản kiểu cánh quạt giống hệt phiên bản quốc tế. Ngoài ra, kiểu dáng thân xe SUV lai coupe với đường mái dốc về sau là chi tiết cho thấy đây là EC40 - mẫu xe duy nhất trong dải sản phẩm của Volvo có thiết kế kiểu này. Vào hồi đầu năm nay tại sự kiện Singapore Motorshow 2024, Volvo đã hé lộ kế hoạch kinh doanh xe điện tại Việt Nam với 2 sản phẩm EC40 và EX30. Tuy nhiên thời điểm đó, hãng chưa xác nhận mẫu nào sẽ được đưa về trước. Nhưng với việc EC40 vừa được bắt gặp tại TP. HCM mới đây, nhiều khả năng mẫu xe này sẽ được ra mắt trước trong giai đoạn cuối năm 2024. Theo tìm hiểu, Volvo EC40 tại Việt Nam có thể sẽ được nhập khẩu từ châu Âu thay vì Malaysia như mẫu XC40 chạy xăng.