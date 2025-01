Bản tin Xe cộ 18/1: Toyota là hãng xe bán chạy nhất thế giới năm 2024

Ngắm Toyota Camry phiên bản đặc biệt với thiết kế thể thao, động cơ hybrid, giá hơn 660 triệu đồng; Mitsubishi XForce 2025 hybrid lộ diện - Ngắm Toyota Camry phiên bản đặc biệt với thiết kế thể thao, động cơ hybrid, giá hơn 660 triệu đồng Toyota Camry Glorious Edition 2025 có giá từ 202.800 Nhân dân tệ (tương đương 664,52 triệu đồng) tại thị trường Trung Quốc. Phiên bản này sở hữu thiết kế cá tính và đậm chất thể thao hơn so với các phiên bản khác. Toyota Camry Glorious Edition 2025 có giá khởi điểm 202.800 Nhân dân tệ (tương đương 664,52 triệu đồng) tại Trung Quốc cho cả phiên bản HG và phiên bản HXS đầy đủ trang bị. Về thiết kế, Toyota Camry Glorious Edition được trang bị bộ body kit thể thao, bao gồm lưới tản nhiệt màu đen, bộ chia gó trước, bộ khuếch tán sau và cánh gió trước. Hoàn thiện diện mạo thể thao là bộ mâm 19 inch, mang đến phong cách động lực đặc trưng. Logo Toyota màu đen và chữ Camry được thiết kế tinh tế tại cốp sau, tăng cảm giác cao cấp và êm hơn. Dưới nắp ca-pô, Toyota Camry Glorious Edition 225 sử dụng hệ truyền động hybrid tự sạc, dựa trên động cơ bốn xi lanh dung tích 2 lít. Hệ thống này tạo ra tổng công suất 194 mã lực và mô-men xoắn cực đại 188 Nm. Hộp số E-CVT kết hợp cùng hệ dẫn động cầu trước. - Mitsubishi XForce 2025 hybrid lộ diện Những hình ảnh Mitsubishi Xforce chạy thử lần đầu xuất hiện tại Thái Lan dù mẫu xe này chưa được bán tại đây. Tạp chí Headlight đưa ra dự đoán đây là phiên bản hybrid (HEV). Hiện tại, thông số kỹ thuật chi tiết của xe vẫn chưa được hé lộ. Các thông tin chưa chính thống cho biết, hệ động lực hybrid là loại hoàn toàn mới, thay vì sử dụng chung với Xpander HEV đã ra mắt tại Thái Lan hồi tháng 2/2024. Về thiết kế ngoại thất, dự kiến không có quá nhiều khác biệt so với mẫu xe đã ra mắt tại Đông Nam Á. Cũng theo nguồn tin từ Headlight, chiếc xe này dự kiến chính thức ra mắt tại Thái Lan vào tháng 3/2025. Đây là thời điểm sẽ diễn ra sự kiện Bangkok International Motor Show 2025 - Triển lãm ô tô lớn nhất Thái Lan và hàng đầu khu vực Đông Nam Á. - Toyota là hãng xe bán chạy nhất thế giới năm 2024 Toyota có năm thứ 5 liên tiếp trở thành hãng bán nhiều ô tô nhất thế giới, xếp trên Volkswagen và Hyundai Motor. Dù chưa công bố số liệu bán hàng cả năm, Toyota vẫn trở thành hãng xe bán chạy nhất thế giới năm 2024, trang Motor1 đưa tin. Tính đến hết tháng 11, Toyota bán được 9.857.938 xe trên toàn cầu, bao gồm các thương hiệu Lexus, Daihatsu và Hino. Trong khi đó, tập đoàn Volkswagen vừa công bố kết quả bán hàng cả năm với doanh số giảm 2,3% còn 9.239.500 xe. Ngay cả khi chưa tính doanh số tháng 12, Toyota đã dẫn trước Volkswagen với khoảng cách đáng kể là 618.438 xe. Với thành tích này, Toyota tiếp tục giữ vững ngôi vị nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới năm thứ 5 liên tiếp, bất chấp doanh số 11 tháng giảm 3,6% so với cùng kỳ năm 2023. - Honda CR-V 2026 lộ diện, thêm phiên bản TrailSport địa hình Thương hiệu ôtô Honda đã tiết lộ rằng CR-V 2026 sẽ có một phiên bản facelift (nâng cấp giữa vòng đời), bổ sung thêm biến thể TrailSport nhắm đến những khách hàng yêu thích xe địa hình. Honda đang trên đà phát triển mạnh mẽ khi doanh số bán hàng tại Mỹ tăng 11,1% trong năm qua. Thêm vào đó, mẫu xe Civic Hybrid vừa được vinh danh là "Xe của Năm 2025" tại Bắc Mỹ. Tận dụng đà tăng trưởng này, Honda đang nỗ lực duy trì và phát triển với những kế hoạch mới đầy hứa hẹn với Honda CR-V 2026 mới. Bên cạnh những sản phẩm đã được giới thiệu trước đó, Honda cũng xác nhận sẽ ra mắt một phiên bản nâng cấp của HR-V. Mặc dù hãng không tiết lộ chi tiết cụ thể hay hình ảnh về mẫu xe này, nhưng theo thông tin từ Honda, HR-V mới sẽ được cải tiến về cả thiết kế lẫn công nghệ. Bên cạnh đó, Honda cũng tiết lộ rằng CR-V sẽ có một phiên bản facelift (nâng cấp giữa vòng đời). Dù chưa có nhiều thông tin cụ thể, nhưng hãng xác nhận rằng CR-V mới sẽ có thêm phiên bản TrailSport, nhắm đến những khách hàng yêu thích xe địa hình. - BYD Seagull chuẩn bị có bản nâng cấp Phiên bản nâng cấp của BYD Seagull thay đổi ngoại thất, được bổ sung trang bị nhưng được kỳ vọng sẽ có giá bán không quá chênh lệch. Theo Car News China, BYD Seagull chuẩn bị có bản facelift với những cải tiến về ngoại hình và công nghệ trang bị. Mẫu xe rẻ nhất đồng thời sở hữu doanh số tốt nhất của BYD tại quê nhà sẽ có cản trước được thiết kế lại, bổ sung radar đỗ xe phía trước cùng camera toàn cảnh. Tài liệu của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) cho thấy BYD Seagull sẽ có thay đổi ở ngoại thất trong lần facelift tiếp theo. Cản trước, hốc gió phía đầu xe đều có thiết kế mới. Phiên bản cao cấp nhất của BYD Seagull sẽ được bổ sung radar đỗ xe phía trước cùng hệ thống camera toàn cảnh, bao gồm camera ở cản trước và camera ở gương chiếu hậu. Theo Car News China, các phiên bản hiện tại của BYD Seagull chỉ có camera ở gương chiếu hậu. Các kích thước dài x rộng x cao của BYD Seagull không thay đổi, lần lượt 3.780 x 1.715 x 1.540 mm, chiều dài cơ sở 2.500 mm. Motor điện mạnh 74 mã lực dẫn động cầu trước, được cấp điện bởi pin LFP dung lượng 30,1 kWh hoặc 38,9 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 305-405 km tùy phiên bản. BYD Seagull hiện có giá 69.800-85.800 NDT (khoảng 9.520-11.700 USD), nhiều khả năng sẽ tăng giá phiên bản cao cấp nhất ở lần facelift tới do bổ sung các trang bị.