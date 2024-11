Bản tin Xe cộ 17/11: Hàng loạt mẫu ô tô điện lên lịch ra mắt tại Việt Nam

Ford bị phạt hơn 160 triệu USD vì trì hoãn triệu hồi xe; Xe ga 110cc của Honda giá 35,6 triệu đồng đẹp hoài cổ, xịn hơn Vision, rẻ hơn Lead - Hàng loạt mẫu ô tô điện lên lịch ra mắt tại Việt Nam Hàng loạt mẫu xe mới được lên lịch ra mắt tại Việt Nam trong tháng 11, chiếm phần lớn là các dòng ô tô điện. Wuling Bingo Mẫu xe điện cỡ A Wuling Bingo ra mắt người tiêu dùng Việt đầu tháng 11 với 4 phiên bản, có giá từ 349 - 569 triệu đồng. Trong đó, các phiên bản Bingo 333km và 410km đã được mở bán, 2 phiên bản còn lại dự kiến bắt đầu giao xe trong quý I/2025. Kích thước bên ngoài của Bingo gần ngang bằng VinFast VF 5. Xe có 5 chỗ ngồi, hàng ghế sau có thể gập 50:50 để tăng không gian. Bên trong trang bị cặp màn hình cỡ lớn nối liền, vô-lăng bọc da, cần số điện tử, phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh. Wuling Bingo có công suất 67 mã lực, mô-men xoắn từ 125 - 150Nm tùy phiên bản. Cự ly vận hành tối đa 333km hoặc 410km. Cổng sạc của xe theo chuẩn GB/T, thay vì chuẩn CCS2 thông dụng ở Việt Nam. Volvo EC40 Volvo EC40 là mẫu ô tô điện đầu tiên của hãng xe Thụy Điển tại Việt Nam, được xác nhận sẽ ra mắt ngày 15/11. Xe thuộc phân khúc SUV cỡ nhỏ hạng sang, và có tên gọi Volvo C40 Recharge tại thời điểm trình làng toàn cầu năm 2021. EC40 vẫn mang những đường nét thiết kế đặc trưng của Volvo. Nội thất trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 12 inch, màn hình trung tâm 9 inch, cửa sổ trời toàn cảnh, đèn viền, 14 loa Harman Kardon, lọc bụi mịn PM2.5... Xe có phiên bản dẫn động cầu trước và 4 bánh. Bản cầu trước có 1 mô-tơ điện công suất 252 mã lực, mô-men xoắn 410Nm, dùng pin 82kWh cho phạm vi di chuyển tối đa 575km. Phiên bản AWD dùng 2 mô-tơ cho tổng công suất 408 mã lực, mô-men xoắn 670Nm. Pin vẫn có dung lượng 82kWh nhưng tầm hoạt động ngắn hơn, đạt 547km. Dongfeng Box và E70 Dongfeng là hãng ô tô Trung Quốc thứ tư gia nhập Việt Nam trong năm 2024. Showroom đầu tiên dự kiến đi vào hoạt động tại Hà Nội từ cuối tháng 11. Hãng có kế hoạch bán 4 dòng sản phẩm tại thị trường Việt, trong đó gồm 2 mẫu xe thuần điện là Box và E70. Dongfeng Box thuộc cùng phân khúc ô tô 5 cửa (hatchback) cỡ B với BYD Dolphin. Xe dùng động cơ điện công suất 93 mã lực, mô-men xoắn 160Nm và hệ dẫn động cầu trước, cho tốc độ tối đa 140km/h. Pin 42,3kWh đi được 430km mỗi lần sạc đầy theo chuẩn CLTC. Dù kích thước nhỏ gọn, Box vẫn có nhiều tính năng an toàn như camera 360 độ, cảnh báo lệch làn, phanh ABS, túi khí... Dongfeng E70 nằm chung phân khúc sedan cỡ C với các mẫu xe xăng như Honda Civic, Mazda3, Kia K3. Thiết kế nội/ngoại thất tương đối đơn giản và truyền thống. Tại Trung Quốc, mẫu E70 trang bị đèn pha halogen, đèn LED định vị, gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp sấy, la-zăng 17 inch. Tiện nghi nội thất ở mức cơ bản với ghế chỉnh cơ bọc da tổng hợp, màn hình 7 inch sau vô-lăng, màn hình trung tâm 10,25 inch, điều hòa tự động. Xe dùng mô-tơ điện đặt ở cầu trước, công suất 163 mã lực và mô-men xoắn 230Nm. Pin LFP dung lượng 47,5kWh cho tầm hoạt động 401km mỗi lần sạc đầy, hỗ trợ sạc nhanh từ 30 - 80% trong 36 phút. - Ford bị phạt hơn 160 triệu USD vì trì hoãn triệu hồi xe Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA) vừa quyết định áp mức phạt dân sự lên tới 165 triệu USD đối với Tập đoàn Ford do trì hoãn việc triệu hồi hơn 600.000 xe ô tô có lỗi kỹ thuật ở camera chiếu hậu. Theo kết quả điều tra của NHTSA, lỗi kỹ thuật ở camera chiếu hậu ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của thiết bị này. Mặc dù không có vụ tai nạn nào được ghi nhận trực tiếp liên quan đến lỗi này, nhưng cơ quan quản lý đã nhận được 15 khiếu nại từ người tiêu dùng về sự cố. Để giải quyết vấn đề, Ford đã đồng ý thực hiện lệnh triệu hồi, dù không đồng tình với kết quả điều tra của NHTSA. Mức phạt này lớn thứ hai trong lịch sử ngành ô tô Mỹ, chỉ sau mức phạt 200 triệu USD đối với hãng túi khí Takata. Ngoài khoản phạt 65 triệu USD phải trả ngay lập tức, Ford còn phải trả 55 triệu USD trong vòng ba năm và đầu tư 45 triệu USD vào việc nâng cao hệ thống giám sát các phụ tùng camera chiếu hậu. Hãng xe này cũng sẽ phải rà soát tất cả các đợt triệu hồi trong ba năm qua để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của NHTSA. - Xe ga 110cc của Honda giá 35,6 triệu đồng đẹp hoài cổ, xịn hơn Vision, rẻ hơn Lead Xe ga Honda ra mắt trong ít ngày tới có thể thế chân Vision và Lead với mức giá chỉ từ 28 triệu đồng. Tại thị trường Indonesia, Honda Scoopy 2025 đã được bắt gặp khi đang trên đường vận chuyển về đại lý ở thành phố Majalengka, Tây Java. Trước đó, Scoopy 2025 đã được AHM giới thiệu tại thị trường Indonesia với 4 phiên bản gồm Energetic, Fashion, Stylish và Prestige. Ngoại hình của Honda Scoopy 2025 vẫn có kiểu dáng tổng thể tương tự đời cũ, với những đường con mềm mại chạy từ trước ra sau. Tuy vậy, hãng cũng đã thực hiện một số cập nhật để giúp Scoopy có sự khác biệt so với đời cũ, đặc biệt là khu vực đầu xe. Honda Scoopy 2025 sở hữu cụm đèn pha LED hình tròn, tích hợp đèn chạy ban ngày cũng dạng LED. Hãng cũng làm lại đèn xi-nhan của xe với kích thước lớn và sâu hơn. Trong khi đó, cụm đèn hậu cũng đã có sự thay đổi với thiết kế mới mẻ hơn. Nhằm giúp người lái có sự thoải mái tối đa, Honda Scoopy 2025 vẫn tiếp tục dùng thiết kế sàn để chân phẳng. Thiết kế này cũng cực kỳ hữu ích khi giúp người dùng có thêm không gian để chở hành lý khi cần. Xe cũng đã được nâng cấp với bảng đồng hồ mới dạng kỹ thuật số là màn hình LCD khá lớn. Scoopy mới cũng sở hữu hộc chứa đồ tiện lợi ở phía trước, cùng với hệ thống chìa khóa Smartkey hiện đại tương tự như “người anh em” Honda Vision. - Xanh SM cam kết dịch vụ “5 Xanh Tốt” Bước vào Mùa Lễ hội cuối năm, Xanh SM công bố cam kết dịch vụ “5 Xanh Tốt” bao gồm: Cứ Xanh là Trải nghiệm Tốt, Cứ Xanh là Tài xế Tốt, Cứ Xanh là Xe luôn Tốt, Cứ Xanh là Giá luôn Tốt và Cứ Xanh là Môi trường Tươi Tốt. Tiếp nối thành công của chương trình “Xanh lắng nghe bạn” phát động từ giữa năm nay để nâng cao chất lượng dịch vụ, Xanh SM công bố cam kết dịch vụ “5 Xanh Tốt”. Với cam kết này, Xanh SM sẽ mang đến cho khách hàng dịch vụ di chuyển thuần điện toàn diện, không chỉ tốt từ trải nghiệm mà còn góp phần tích cực bảo vệ môi trường. Với sự đồng bộ từ thái độ chuyên nghiệp của tài xế đến chất lượng hàng đầu của phương tiện, Xanh SM sẽ mang đến những trải nghiệm trọn vẹn nhất cho khách hàng trên mọi hành trình. Ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng Giám đốc Toàn cầu GSM chia sẻ: “Cam kết dịch vụ ‘5 Xanh Tốt’ không chỉ là lời hứa về chất lượng dịch vụ mà còn thể hiện sự kiên định của Xanh SM trong việc không ngừng phát triển các giá trị bền vững. Đây là một phần trong hành trình của Xanh SM để mỗi chuyến xe không chỉ là một hình thức di chuyển mà còn là sự đồng hành với khách hàng trên hành trình gắn kết với văn hóa Việt và đóng góp cho môi trường. Chúng tôi hy vọng rằng những thay đổi tích cực này sẽ làm cho Xanh SM trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của người dân Việt Nam, mang đến giá trị không chỉ cho người dùng mà còn cho cả cộng đồng xã hội”. - Bentley Continental GT thế hệ mới cập bến Việt Nam Mẫu grand tourer hạng sang Bentley Continental GT thế hệ mới 2025 bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam chỉ sau 5 tháng kể từ thời điểm ra mắt toàn cầu. Mới đây, hình ảnh chiếc Bentley Continental GT Speed thế hệ mới xuất hiện tại Hà Nội được lan truyền trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cộng đồng mê xe trong nước. Đây cũng là chiếc Bentley Continental GT đời mới đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam kể từ khi ra mắt toàn cầu vào tháng 6/2024. Xe sở hữu màu sơn xanh lá đậm, đi kèm với nhiều chi tiết chrome tối màu như lưới tản nhiệt, viền hốc gió trước và bộ mâm đa chấu 22 inch. Đáng chú ý, chiếc Bentley Continental GT 2025 vừa cập bến Việt Nam thuộc phiên bản First Edition với logo được đặt phía sau hốc bánh trước. Được biết, First Edition là phiên bản được sản xuất với số lượng giới hạn hoặc trong một khoảng thời gian nhất định thường là trong năm đầu xe mở bán, dành riêng cho những khách hàng đặt mua sớm. Hiện vẫn chưa rõ thời điểm Bentley Continental GT 2025 được chính thức ra mắt tại Việt Nam. Mức giá khởi điểm của mẫu xe siêu sang này dự kiến sẽ từ 20 tỷ đồng, chưa bao gồm các tùy chọn bổ sung. - Audi A5L 2025 - khi xe sang Đức "chiều" khách hàng Trung Quốc Chắc chắn rồi, đây sẽ là chiếc xe sedan 4 cửa duy nhất trên thế giới của A5, và nó đã có mặt, chỉ dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Sự ra mắt thương hiệu con AUDI mới của Audi tại Trung Quốc có thể sẽ chiếm hết sự chú ý của hãng xe Đức nay tại Triển lãm ô tô Quảng Châu 2024 đang diễn ra, nhưng thương hiệu này vẫn không quên dòng sản phẩm chủ lực của mình là Audi A5L 2025 mới. Đó chính là Audi A5L dành riêng cho Trung Quốc, phiên bản trục cơ sở kéo dài của A5, hoàn chỉnh với cốp xe sedan thông thường và mục đích rõ ràng là lấp đầy khoảng trống mà A4L để lại. Trên toàn cầu, Audi A5 được cung cấp với kiểu dáng thân xe 5 cửa quen thuộc (trước đây gọi là Sportback nhưng hiện được bán trên thị trường là sedan ở Châu Âu) và Avant. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, A5L lại có một lộ trình khác. Đây là biến thể bốn cửa thực sự duy nhất của A5 và trên thực tế, thay thế cho A4L trục cơ sở dài. Với chiều dài tổng thể là 4.902 mm và chiều dài cơ sở kéo dài là 2.965 mm, A5L dài hơn 73 mm so với người anh em tiêu chuẩn của nó.