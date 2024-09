Bản tin Xe cộ 14/9: Xem trước Volvo ES90 – sedan điện đầu bảng của hãng xe Thuỵ Điển

Honda Accord tiếp tục đội sổ - top ôtô bán ế nhất Việt Nam; Hyundai Palisade 2025 thay đổi hoàn toàn, bổ sung thêm động cơ siêu tiết kiệm xăng - Xem trước Volvo ES90 – sedan điện đầu bảng của hãng xe Thuỵ Điển Volvo ES90 2025 là sản phẩm kế thừa của S90 - mẫu sedan hàng đầu của hãng xe Thuỵ Điển và sẽ được ra mắt dưới phiên bản thuần điện. Theo kế hoạch, Volvo ES90 2025 mới sẽ được ra mắt chính thức vào tháng 3/2025. Một số nguồn tin từ báo giới quốc tế cho hay Volvo ES90 sẽ được bán song song với mẫu sedan hàng đầu của hãng là S90. Bên cạnh đó, Volvo S90 cũng được cho là sẽ có thêm bản nâng cấp trong thời gian tới, tương tự như XC90. Dựa vào hình ảnh teaser được Volvo công bố, các hoạ sỹ đã nhanh chóng tung ra bản phác hoạ thiết kế của mẫu ES90. Nhìn hình ảnh có thể thấy mẫu sedan điện Volvo ES90 có đèn pha tương tự đèn pha của mẫu SUV chạy điện đầu bảng EX90. Volvo ES90 sẽ được xây dựng trên nền tảng mô-đun SPA2 do Geely và Volvo cùng phát triển và đã được áp dụng cho EX90. Ngoài ra, khả năng cao động cơ điện và pin của ES90 sẽ được lấy từ EX90 do đó, phạm vi hoạt động dự kiến của ES90 ước tính là khoảng 645 km. Mức giá xe Volvo ES90 2025 chưa được công bố, xe dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 3 năm sau và được sản xuất tại nhà máy thuộc sở hữu của Geely ở Trung Quốc. Xe sẽ cạnh tranh với Mercedes-Benz EQE, BMW i5 và Audi A6 e-tron. - "Xe ga quốc dân" giá rẻ của Honda và Yamaha cùng đại hạ giá, thấp nhất từ 23 triệu đồng Cùng nằm trong phân khúc xe ga giá rẻ, Yamaha Janus và Honda Vision đang khiến nhiều người phân vân lựa chọn. Theo khảo sát, thời điểm đầu tháng 9/2024, mẫu xe tay ga của Yamaha - Janus đang được đại lý mạnh tay giảm giá nhằm thu hút người mua. Cụ thể, tại một đại lý ở khu vực Bắc Ninh, khách mua xe sẽ được giảm trực tiếp 4,5 triệu đồng tiền mặt cùng với đó là gói dán chống xước trị giá 650.000 đồng và quà tặng trị giá 1 triệu đồng. Trong khi đó, tại một đại lý khác ở khu vực TP.HCM, Yamaha Janus hưởng ưu đãi sâu tới 5 triệu đồng, kéo giá xe thực tế xuống còn hơn 23 triệu đồng. Như vậy, sau khi áp dụng ưu đãi giá bán của Yamaha Janus hiện ngang ngửa với Honda Wave Alpha. Điều này có thể là ưu thế giúp Yamaha Janus vượt qua Vision trong cuộc đua doanh số. Đối với Honda Vision, giá bán của mẫu xe ga quốc dân này ghi nhận ở mức khá hấp dẫn. Theo đó, Honda Vision bản tiêu chuẩn thấp nhất từ 30 triệu đồng. Đối với phiên bản cao cấp, đặc biệt và thể thao giá bán Vision không thay đổi so với tháng trước, lần lượt ở mức 33 triệu đồng, 35 triệu đồng và 37 triệu đồng. Honda Vision bản cổ điển tiếp tục ở mức 37,5 triệu đồng. - GSM và Mê Kông Xanh hợp tác cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng ô tô trên toàn quốc Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM và Công ty Cổ phần Thương mại Mê Kông Xanh (công ty con thuộc hệ sinh thái Mai Linh Group) vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về việc thành lập chuỗi xưởng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô quy mô lớn hàng đầu Việt Nam. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác thành lập liên doanh mới với thương hiệu “MeKong Xanh SM” để xây dựng và vận hành chuỗi xưởng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô trên phạm vi toàn quốc. Các xưởng sẽ sửa chữa, bảo dưỡng cho cả xe xăng và xe điện của Xanh SM, Mai Linh, các đối tác nhượng quyền và đối tác cá nhân tham gia nền tảng Xanh SM Platform, các đối tác của Mê Kông Xanh, cũng như toàn bộ xe mang thương hiệu VinFast trên toàn quốc. Trong giai đoạn đầu, GSM và Mê Kông Xanh sẽ tiến hành chuyển đổi 39 xưởng dịch vụ sẵn có của Mê Kông Xanh sang thương hiệu mới “MeKong Xanh SM” và hoạt động theo mô hình mới. Dự kiến đến hết năm 2025, hai bên sẽ hợp tác mở mới thêm 60 xưởng trên toàn quốc, nâng tổng quy mô lên 99 xưởng, qua đó đưa “MeKong Xanh SM” trở thành hệ thống sửa chữa ô tô quy mô lớn hàng đầu Việt Nam. Đặc biệt, 99 xưởng này sẽ hòa chung vào mạng lưới các xưởng dịch vụ sẵn có của VinFast (hơn 80 xưởng) hiện nay trên toàn quốc, đáp ứng nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng của khách hàng một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. - Honda Accord tiếp tục đội sổ - top ôtô bán ế nhất Việt Nam Top ôtô bán ít nhất thị trường không có nhiều biến động trong tháng 8/2024. Dẫn đầu trong top ôtô bán ế nhất Việt Nam là bộ đôi nhà Honda, gồm Accord & Civic Type R với doanh số chỉ 3 chiếc. Dẫn đầu Top 10 xe bán ít nhất tháng 8/2024 là bộ đôi nhà Honda, gồm Accord & Civic Type R với doanh số cùng bằng 3. Dù nửa năm trở lại đây, Honda Accord liên tục được hãng tung phao cứu trợ giảm giá lên tới 220 triệu đồng nhưng vẫn chưa thể thay đổi được cục diện ế ẩm của mình. Giá bán cao, chậm cải tiến cùng sự nghèo nàn về phiên bản là những điểm yếu khiến mẫu sedan cỡ D Honda Accord ế ẩm và ngày càng trượt dài trên bảng xếp hạng top bán chậm nhất thị trường ôtô Việt. - Hyundai Palisade 2025 thay đổi hoàn toàn, bổ sung thêm động cơ siêu tiết kiệm xăng Hyundai Palisade vừa được tiết lộ phiên bản nâng cấp toàn diện với nhiều cải tiến đáng chú ý về hệ truyền động và thiết kế. Theo các chuyên gia trong ngành ô tô, Palisade mới sẽ cung cấp nhiều tùy chọn động cơ hiện đại hơn, bao gồm động cơ xăng tăng áp 2.5 lít, động cơ xăng hút khí tự nhiên 3.5 lít, và đặc biệt là phiên bản hybrid dựa trên động cơ xăng tăng áp 2.5 lít. Phiên bản hybrid này có công suất tổng cộng 335 mã lực và dự kiến ra mắt trong nửa đầu năm tới. Điểm nhấn của phiên bản nâng cấp này là hệ truyền động hybrid thế hệ mới TMED-II. Hệ thống hybrid này kết hợp giữa động cơ xăng tăng áp 2.5 lít và mô-tơ điện, cho công suất mạnh mẽ 335 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 456 Nm. Điều này giúp Palisade hybrid mới không chỉ cải thiện về mặt công suất mà còn nâng cao hiệu suất nhiên liệu, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về các mẫu xe thân thiện với môi trường. Ngoài ra, Palisade mới cũng cung cấp tùy chọn động cơ xăng tăng áp 2.5 lít với công suất 290 mã lực và động cơ xăng hút khí tự nhiên 3.5 lít với công suất 280 mã lực. Người dùng có thể lựa chọn hệ dẫn động cầu trước hoặc dẫn động bốn bánh tùy theo nhu cầu.