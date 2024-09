Bản tin Xe cộ 13/9: Xe BMW tự động đổi màu sắp ra mắt

BMW đối diện khoản thiệt hại 1 tỷ USD khi triệu hồi hơn 1,53 triệu xe trên toàn cầu; Pin thể rắn của Mercedes-Benz sẽ tăng tầm hoạt động xe điện thêm 80% - Xe BMW tự động đổi màu sắp ra mắt Đại diện của BMW mới đây cho biết, hãng đang lên kế hoạch áp dụng công nghệ sơn đổi màu E Ink vào các mẫu xe thương mại của mình. BMW lần đầu tiên giới thiệu công nghệ sơn đổi màu E Ink tại triển lãm công nghệ CES 2022. Lúc đó công nghệ này còn khá đơn giản, chỉ cho phép chuyển đổi giữa hai màu cơ bản là trắng và đen. Sau hơn hai năm phát triển, giờ đây công nghệ này không chỉ có khả năng hiển thị nhiều màu sắc hơn mà còn cho phép tạo ra các họa tiết, hình ảnh và thậm chí là chữ cái theo thời gian thực. Nhờ vào công nghệ tiên tiến này, BMW mở ra khả năng thay đổi màu sắc ngoại thất xe chỉ trong tích tắc, giúp tạo nên sự đa dạng và cá nhân hóa tối đa cho mỗi chiếc xe. - Mercedes-Benz tổ chức triển lãm riêng tại Hà Nội Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 11 - 13/10 tại Hà Nội, với 30 mẫu xe sang tiêu biểu nhất của thương hiệu, đồng thời có phiên bản chiếc Mercedes-Benz đầu tiên, ra đời năm 1886. Ngày 11/9, Mercedes-Benz Việt Nam loan báo sẽ mở triển lãm Mercedes-Benz: The Avantgarde 2024 trong 4 ngày tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Mercedes-Benz sẽ mang đến Hà Nội bộ sưu tập 30 xe hạng sang tiêu biểu cùng mẫu xe đặc biệt nhất, mang tính lịch sử và di sản của thương hiệu: phiên bản tái hiện Benz Patent Motorwagen, chiếc Mercedes-Benz đầu tiên ra đời năm 1886. Trong khuôn khổ sự kiện, khách tham quan sẽ được dẫn dắt đi qua chiều dài lịch sử 138 năm của hãng xe Đức cùng những biểu tượng mang tính di sản. - Yamaha ra mắt ‘chiến binh côn tay’ mới xịn hơn Exiciter, trang bị đè bẹp Honda Winner X, giá dễ mua Yamaha vừa tung ra thị trường ‘tân binh’ xe côn tay có thiết kế thể thao hơn Exciter, động cơ và trang bị cửa trên Honda Winner X, giá bán dễ tiếp cận. Mới đây, Yamaha MT-03 2024 đã chính thức ra mắt. Giá xe mới không thay đổi so với phiên bản cũ, vẫn là 39.800 NDT (tương đương 129 triệu đồng). Tuy không có thay đổi về trang bị cũng như giá bán nhưng MT-03 2024 vẫn là mẫu xe đường phố giá rẻ nhất phân khúc tại Trung Quốc. Là mẫu xe ăn khách của Yamaha, MT-03 luôn thu hút được nhiều sự chú ý nhờ khả năng vận hành vượt trội và thiết kế độc đáo. Yamaha MT-03 2024 đã thực hiện hàng loạt nâng cấp và đổi mới trên cơ sở kế thừa những gen ưu việt của mẫu xe trước đó. Về sức mạnh, Yamaha MT-03 2024 vẫn được trang bị động cơ 2 xi-lanh song song, DOHC, 4 thì, làm mát bằng nước, dung tích thực tế là 320cc. Khối động cơ này tạo ra công suất cực đại 41 mã lực và mô-men xoắn cực đại 29 Nm. Công suất mạnh mẽ giúp xe hoạt động tốt về khả năng tăng tốc và tốc độ tối đa, đồng thời có thể dễ dàng thích nghi với nhiều điều kiện đường xá khác nhau. - BMW đối diện khoản thiệt hại 1 tỷ USD khi triệu hồi hơn 1,53 triệu xe trên toàn cầu BMW vừa công bố một đợt triệu hồi quy mô lớn với hơn 1,53 triệu xe trên toàn cầu do một lỗi nghiêm trọng, động thái này có thể khiến hãng thiệt hại lên tới 1 tỷ USD… Vừa qua, BMW đã công bố một thông tin chấn động đối với ngành công nghiệp ô tô toàn cầu khi hãng quyết định triệu hồi hơn 1,53 triệu xe do phát hiện lỗi nghiêm trọng trong hệ thống phanh. Lỗi này không chỉ ảnh hưởng đến các mẫu xe đã bán mà còn tác động đến 320.000 xe chưa được giao đến tay khách hàng. Đây là một trong những đợt triệu hồi lớn nhất trong lịch sử của BMW, và nó đã dẫn đến những điều chỉnh đáng kể trong dự báo tài chính của công ty. Theo thông báo từ BMW, lỗi nằm trong Hệ thống Phanh Tích hợp (IBS), gây ảnh hưởng đến chức năng của bộ tăng áp phanh. Điều này có thể làm giảm lực phanh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn của người lái. Các mẫu xe bị ảnh hưởng chủ yếu là các dòng sản phẩm từ năm 2021 đến 2023, bao gồm cả các thương hiệu con của BMW như MINI và Rolls-Royce. Để khắc phục tình hình, BMW đã phát triển một phần mềm chẩn đoán mới, có khả năng phát hiện lỗi phanh trước khi nó trở thành vấn đề nghiêm trọng. Hệ thống này sẽ cảnh báo tài xế để họ có thể đưa xe đến các đại lý ủy quyền để sửa chữa kịp thời. Đợt triệu hồi này không chỉ gây ảnh hưởng đến uy tín của BMW mà còn gây ra thiệt hại tài chính đáng kể. Công ty dự báo rằng chi phí bảo hành cho lỗi phanh này có thể lên đến hàng trăm triệu USD chỉ trong quý 3 năm nay. - Pin thể rắn của Mercedes-Benz sẽ tăng tầm hoạt động xe điện thêm 80% Dòng pin thể rắn hợp tác giữa Mercedes-Benz với Factorial dự kiến sẵn sàng trang bị cho xe điện trước năm 2030. Theo Carscoops, Factorial đã hợp tác cùng Mercedes-Benz để phát triển một thế hệ pin thể rắn mới, được kỳ vọng sẽ tăng phạm vi hoạt động tối đa của ôtô điện thêm 80%. Factorial là đối tác của Mercedes-Benz từ năm 2021. Pin thể rắn do Factorial phát triển có mật độ năng lượng đạt 450 Wh/kg và sở hữu thiết kế nhắm đến nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như tính bền vững. Factorial cho biết dòng pin thể rắn mới sẽ sẵn sàng trước năm 2030 để cải thiện hiệu suất hoạt động của ôtô điện Mercedes. Bên cạnh tác dụng cải thiện 80% phạm vi hoạt động xe điện, Factorial cho biết các cell pin thể rắn mới có thể giảm trọng lượng, tăng hiệu suất cho xe.