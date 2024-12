Bản tin Xe cộ 12/12: Vừa ra mắt, Hyundai Santa Fe đã giảm 60 triệu đồng

Thị trường ô tô đạt doanh số kỷ lục; Ford Việt Nam có doanh số bán hàng theo tháng cao nhất lịch sử - Vừa ra mắt, Hyundai Santa Fe đã giảm 60 triệu đồng Các đại lý Hyundai đang ưu đãi lớn dành cho các mẫu xe Santa Fe và Stargazer để tăng độ hút khách trong dịp cuối năm nay. Sau khi chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ từ chính phủ kết thúc, Hyundai Thành Công chưa có động thái triển khai bổ sung bất kỳ chương trình khuyến mại mới nào thì các đại lý của hãng đã trực tiếp giảm giá bán dành cho 2 mẫu xe Santa Fe và Stargazer để đẩy doanh số dịp cuối năm mua bán sôi động nhất. Trong đó, Hyundai Santa Fe dù mới được bổ sung thế hệ mới nhưng đã được giảm giá hàng chục triệu đồng tùy đại lý, một cơ sở ở Hà Nội đang áp dụng mức giảm đồng đều 60 triệu đồng, nhưng chỉ dành cho 3 phiên bản: Exclusive, Prestige và Calligraphy Turbo. Riêng phiên bản Calligraphy hiện chưa có sẵn hàng, và phải đợi sang đầu năm sau mới giao cho khách mua. Điều này giúp giá bán của 3 phiên bản có sẵn được giảm xuống chỉ còn 1,009 tỷ đồng, 1, 205 tỷ đồng và 1,305 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức giá này vẫn còn cao hơn khá nhiều so với đối thủ Mazda CX-8 (969 - 1.149 triệu đồng) và Kia Sorento (964 - 1.184 triệu đồng). Hyundai Stargazer cũng nhận ưu đãi giảm giá từ các đại lý với mức khác nhau tùy theo phiên bản, trong khoảng 20 - 40 triệu đồng. Các đại lý cũng tiến hành khuyến mại với ưu đãi giá khác nhau, nhưng điểm chung là mức giảm cao nhất thuộc về phiên bản Stargazer X. Hiện tại, một đại lý ở khu vực Hà Nội đang giảm giá cho Stargazer X với mức 35 triệu đồng, giúp giá xe xuống chỉ còn 524 triệu đồng, trong khi phiên bản Stargazer X Cao cấp được giảm 31 triệu đồng và phiên bản Stargazer Tiêu chuẩn được giảm 29 triệu đồng. - ‘Vua xe số’ mới rẻ nhất của Honda về đại lý với giá mềm, dễ gây sốt vì đẹp át vía Wave Alpha và RSX Mẫu xe mới của Honda đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng khi sở hữu thiết kế bắt mắt và trang bị hấp dẫn, có thể khiến Wave Alpha hay Wave RSX bị lãng quên. Cách đây ít ngày, Honda Motorcycle Thailand đã chính thức giới thiệu mẫu xe Wave 110i 2025 mới. Xe có 3 phiên bản là vành đúc, bánh căm phanh đĩa và bánh căm phanh cơ. Ở đời mới, Honda Wave 110i sẽ được phân phối với rất nhiều tuỳ chọn màu sơn trắng xanh, đen xanh, xám đen, xanh đen, đỏ đen và đen. So với đời cũ, kiểu dáng tổng thể của Honda Wave 110i 2025 không thay đổi. Tuy nhiên, nhà sản xuất ngoài cung cấp tuỳ chọn màu sơn kèm tem xe mới cũng đã thực hiện một số cải tiến nhỏ. Để tạo nên Honda Wave 110i 2025, nhà sản xuất vẫn sử dụng những đường nét bo tròn thanh lịch, kết hợp với các chi tiết góc cạnh dứt khoát. Thiết kế này dù không mới nhưng cũng không hề lỗi thời, giúp ngoại hình của Honda Wave 110i có sự hấp dẫn nhất định, không kém cạnh Wave Alpha hay RSX đang bán ở thị trường Việt Nam. - Ford Việt Nam có doanh số bán hàng theo tháng cao nhất lịch sử Ford Việt Nam cho biết, tháng 11/2024 cũng là tháng Liên doanh đến từ Mỹ này đạt doanh số bán hàng theo tháng cao nhất trong lịch sử với 5.593 xe bán ra, vượt qua kỷ lục trước đó của tháng 10. Tính chung 11 tháng năm 2024, Ford Việt Nam có tổng doanh số bán hơn 38.600 xe các loại, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, tính đến hết tháng 11/2024, Ford Việt Nam ghi nhận gần 16.000 xe Ranger và 10.000 xe Everest được bán ra thị trường. Đây là những con số đáng chú ý, tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ của hai dòng xe bán tải và SUV hạng trung này tại thị trường ô tô Việt Nam. Cụ thể, sau 11 tháng của năm 2024, có khoảng 16.000 xe Ranger đã bán ra thị trường, tăng 12% với cùng kỳ năm ngoái. Hơn một thập kỷ qua, Ranger dẫn đầu phân khúc bán tải tại Việt Nam với hơn 70% thị phần phân khúc. Tính từ thời điểm bắt đầu bán tại Việt Nam, có hơn 152.000 xe Ranger đã được đưa tới tay người tiêu dùng. Trong khi đó, Ford Everest cũng đạt kỷ lục tháng bán hàng cao nhất trong tháng 11/2024 với 1.458 xe bán ra, dẫn dầu phân khúc SUV hạng trung. Tính chung 11 tháng năm 2024 có gần 10.000 xe Everest đã được giao tới tay khách hàng Việt, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm 2023. Tính toàn bộ từ thời điểm ra mắt, có 73.400 xe Everest đã được bán tại Việt Nam. - VinDT mở cơ sở đào tạo và sát hạch lái xe đầu tiên tại Quảng Ninh Công ty Cổ phần VinDT - công ty hoạt động trong lĩnh vực đào tạo và sát hạch lái xe do Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng thành lập - đã chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Đào tạo và Sát hạch lái xe Hạ Long (Quảng Ninh) tại thôn Chân Đèo, xã Thống Nhất, Hoành Bồ, thành phố Hạ Long. Đây là cơ sở đầu tiên trong chuỗi 20 trung tâm đào tạo lái xe của VinDT trên toàn quốc, chuyên đào tạo học viên Hạng B11 (Hạng B1 số tự động) theo chương trình của Bộ Giao thông Vận tải. Học viên sẽ được đào tạo quy củ các môn học lý thuyết với phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông, được thực hành trên cabin, thực hành lái xe trên đường giao thông công cộng và luyện tập các bài tổng hợp trên sân sa hình. Điểm đặc biệt khi học lái xe tại VinDT là học viên sẽ được thực hành trên những chiếc xe điện VinFast, từ đó hình thành thói quen di chuyển xanh, góp phần bảo vệ môi trường và đóng góp vào công cuộc chuyển đổi xanh của đất nước. Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ được thi và cấp giấy phép lái xe hạng B1 số tự động (Hạng B11) theo đúng tiêu chuẩn của Bộ Giao thông Vận tải. Song song với việc tuyển sinh, VinDT cũng đang tuyển dụng đội ngũ giáo viên nhiệt tình, tâm huyết, có kỹ năng sư phạm và thâm niên trong đào tạo lái xe, nhằm mang tới trải nghiệm tốt và hiệu quả cao cho học viên. Bà Nguyễn Hương Giang - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần VinDT cho biết: “Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Đào tạo và Sát hạch lái xe Hạ Long là bước khởi đầu cho kế hoạch mở rộng tới 20 cơ sở trên cả nước của VinDT, qua đó góp phần phổ cập kỹ năng lái xe tới đông đảo người dân”. Dự kiến, các trung tâm đào tạo lái xe của VinDT sẽ được phân bổ trên cả ba miền Bắc - Trung – Nam. - Thị trường ô tô đạt doanh số kỷ lục Thị trường ô tô tăng trưởng bất ngờ trong tháng cuối áp dụng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ, trong đó nhiều hãng xe đạt doanh số kỷ lục. Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô đạt 44.200 xe. Trong đó, thị trường đạt xe 34.835 du lịch, 9.017 xe thương mại và 348 xe chuyên dụng. Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 11 tăng 17% so với 2023. Trong đó, xe ô tô du lịch tăng 18%, xe thương mại tăng 16% và xe chuyên dụng tăng 17% so với năm 2023. Doanh số xe du lịch tăng 15%, xe thương mại tăng 9%, xe chuyên dụng tăng 54% so với tháng trước. Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 25.114 xe, tăng 19% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 19.086 xe, tăng 8% so với tháng trước. Doanh số tháng 11 tăng đáng kể nhờ có chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước theo nghị định 109/2024 ngày 29-8-2024 (tháng cuối cùng của chính sách hỗ trợ). - SUV điện YU7 của Xiaomi lộ diện, ấn định thời điểm ra mắt Trong bài đăng trên Weibo hôm 10/12, nhà sáng lập kiêm CEO Xiaomi, ông Lei Jun, cho biết YU7 sẽ chính thức trình làng vào tháng 6 hoặc tháng 7 năm 2025. Hãng công nghệ Trung Quốc Xiaomi vừa công bố mẫu xe SUV điện YU7, dự kiến ra mắt thị trường vào giữa năm 2025. Đây là bước tiến quan trọng trong tham vọng thâm nhập thị trường xe điện (EV) lớn nhất thế giới của Xiaomi, cạnh tranh trực tiếp với Tesla, Li Auto và Nio. Trong bài đăng trên Weibo hôm 10/12, nhà sáng lập kiêm CEO Xiaomi, ông Lei Jun, cho biết YU7 sẽ chính thức trình làng vào tháng 6 hoặc tháng 7 năm 2025. YU7 đã xuất hiện trong danh sách đăng ký xe mới của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT), được công bố trên trang web chính thức. Theo thông tin từ MIIT, YU7 có kích thước dài 4.999 mét, rộng 1.996 mét và cao 1.6 mét. Với kích thước này, YU7 rộng rãi hơn nhưng lại thấp hơn so với mẫu Model Y của Tesla, một trong những đối thủ lớn nhất của Xiaomi trong phân khúc SUV điện. Hiện tại, mẫu SUV này đang trải qua giai đoạn thử nghiệm thực tế trên đường, nhưng Xiaomi chưa tiết lộ chi tiết về nội thất hay giá bán.