Bản tin Hình sự 10/5: Đi tìm chồng để giải quyết mâu thuẫn, người vợ bị đâm tử vong

Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) vừa bắt giữ Nguyễn Thanh Phúc (26 tuổi), để điều tra về việc đối tượng này giả là công an đang làm nhiệm vụ, để đưa bé gái khoảng 13 -14 tuổi vào con ngõ vắng rồi thực hiện hành vi sàm sỡ. Khi phát hiện có người đi qua đối tượng đã bỏ chạy. Sự việc khiến bé gái hoảng sợ, sau đó được người dân đưa về nhà an toàn. ( Xem chi tiết )

Liên quan đến vụ việc Giám đốc Công ty TNHH MTV Land Hà Hải uống thuốc diệt côn trùng tại tòa khi bị bác yêu cầu khởi kiện, đề nghị tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng 2 lô đất tại Đà Nẵng với Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico), ngày 10/5, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa phúc thẩm vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bồi thường hợp đồng 2 khu đất nêu trên. Tuy nhiên, do đại diện nguyên đơn vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên tòa nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, dự kiến sẽ mở lại vào ngày 23/5. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) bị truy tố về tội "Nhận hối lộ", cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao thể hiện, ngày 22/9/2016, Nguyễn Hữu Tài đến Công an quận Tây Hồ đầu thú về hành vi cùng đồng phạm bắt giữ và đánh anh Nguyễn Công Thành xảy ra ngày 19/9/2016 tại phường Yên Phụ (Tây Hồ, Hà Nội). Tối cùng ngày, Tài bị đưa vào Nhà tạm giữ Công an quận Tây Hồ. Do lo sợ Tài bị xử lý, người nhà của Tài đã nhờ ông Phùng Văn B. (chú họ của bị can Phùng Anh Lê) kết nối giúp cho Tài được hòa giải với bị hại, không bị xử lý. Ông B. đặt vấn đề và được bị can Lê đồng ý giúp với yêu cầu phải đưa cho Lê 110 triệu đồng để hòa giải, bồi thường. (Xem chi tiết)

Sáng 10/5, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, lực lượng công an đã triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền khoảng 6.600 tỷ đồng. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 11 người để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc theo quy định tại Điều 321, Điều 322 Bộ luật Hình sự. (Xem chi tiết)