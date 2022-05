Người phụ nữ đang bị truy nã đốt công ty em trai người tình lĩnh 22 năm tù

Theo điều tra, khoảng năm 2014, Mộng quen biết ông Nguyễn Tiến Dũng (SN 1976, ngụ xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, Hà Nam) tại Hàn Quốc và sau đó về Việt Nam chung sống như vợ chồng tại nhà không số thuộc tổ 10 (KP2, phường Thới An, quận 12). Đến tháng 8/2020, Mộng thuê nhà ở riêng tại KP5, phường Thới An.

Khoảng 1h20 ngày 16/8/2020, Công an quận 12 nhận được tin báo xảy ra vụ cháy tại Công ty TNHH Mỏ Cày Đỏ (địa chỉ số 312/40 đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12), do ông N.M.T. là người đại diện theo pháp luật.

Sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt chữa cháy, dập tắt ngọn lửa, không để cháy lan xung quanh. Tài sản thiệt hại ước tính khoảng 5 tỷ đồng, không có thiệt hại về người.

Qua điều tra, công an nhận định đây là vụ án hủy hoại tài sản. Trích xuất camera an ninh, công an phát hiện trước thời điểm phát cháy có một người phụ nữ lái xe máy đến trước cửa chính của Công ty Mỏ Cày Đỏ và leo qua cổng vào phía bên trong. Khoảng 30 phút sau, đối tượng nữ này đi ra.