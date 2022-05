Cách chức phó trưởng công an phường tát phụ nữ ở Cao Bằng

Công an tỉnh Cao Bằng trưa 10/5 cho biết, trên cơ sở báo cáo đề xuất của Công an thành phố Cao Bằng và nội dung thống nhất tại cuộc họp Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh chiều ngày 9/5/2022 về việc xem xét hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ chiến sĩ vi phạm.

Sáng ngày 10/5, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng ký quyết định thi hành kỷ luật đối với Trung tá Đặng Đình Đoàn, Phó Trưởng Công an phường Sông Bằng bằng hình thức cách chức phó trưởng công an phường và cho thôi phục vụ trong lực lượng công an nhân dân.