Bạn biết gì về gà?

Gà có một đời sống xã hội phức tạp. Các giác quan phát triển cho phép chúng có một hệ thống giao tiếp tinh vi, với hơn 24 cách phát âm khác nhau. Trong điều kiện tự nhiên, cả gà trống đỏ và phân loài gà nhà đều tạo thành các nhóm hỗn hợp từ 2 đến 15 cá thể, trong đó có một hệ thống phân cấp mạnh mẽ. Gà trống chiếm ưu thế nhất, chịu trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ, theo sau một cách tuyến tính là những con đực còn lại và cuối cùng đến gà mái. Chúng cũng tương tác với các cá thể từ các nhóm khác và đôi khi xảy ra tranh chấp làm phá vỡ hệ thống phân cấp. Khi một nhóm đạt đến sự ổn định nhất định, số lần tranh chấp giảm đi, chúng ăn nhiều hơn và đẻ nhiều trứng hơn.

Điều quan trọng là chúng ta phải biết tác động tiêu cực mà việc thay đổi động lực xã hội của gà có thể gây ra cho loài vật này. Một thực tế có liên quan để hiểu hành vi của chúng là cả hai giới đều lăng nhăng. Mục tiêu của gà trống là giao phối với số lượng con cái nhiều nhất có thể và đẩy lùi những con đực còn lại. Thay vào đó, gà mái kén chọn hơn nhiều: gà trống càng có vị trí cao trong hệ thống phân cấp, chúng càng thích hơn. Khi một con trống kém ưu thế cố gắng giao phối với con mái (một hành vi cưỡng bức), nếu có con đầu đàn ở gần đó, nó sẽ đến giao tiếp và đẩy thuộc hạ của mình ra rồi thế chỗ. Tất nhiên, những con đực có vị thế thấp trong đàn cũng có thể có cơ hội, bởi vì con gà mái sẽ bỏ qua thứ bậc nếu chúng được đầy đủ thức ăn trong lúc tán tỉnh.

Sự cạnh tranh giữa những con đực để thụ tinh cho con cái vẫn tiếp tục bên trong cơ thể của con cái, vì gà mái có thể lưu trữ tinh trùng của các cặp khác nhau trong hai tuần và chính tinh trùng nhỏ sẽ cạnh tranh để thụ tinh cho trứng. Mặt khác, khi gà mái bị ép phải giao phối và không có con trống địa vị cao hơn đến giành chỗ, chúng có một con át chủ bài: chủ động tống xuất tinh trùng của những con trống kém ưu thế hơn và chỉ giữ lại tinh của những con mà chúng ưa thích.

Những điểm trên chỉ là một phần ngắn gọn về thế giới loài gà, vốn phức tạp hơn nhiều so với vẻ ngoài của chúng. Chúng ta có thể nói thêm rằng gà thể hiện sự đồng cảm với bạn đồng hành của mình, chúng có những tính cách khác nhau, gà con chơi đùa nếu chúng không bị căng thẳng. Gà có trí nhớ tốt như nhiều loài linh trưởng và bán cầu não của chúng được chuyên biệt hóa, điều này mang lại cho chúng sự tinh tế về tinh thần độc đáo. Nhưng trên hết, gà là chúng sinh có tình cảm (được mô tả trong sách khoa học "Understanding the sensory perception of chickens" của Birte L. Nielsen, Nhà xuất bản khoa học Burleigh Dodds in lần đầu tiên vào năm 2020) và cách con người đối xử với chúng có liên quan đến đạo đức.