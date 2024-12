Ba 'ông lớn' Honda, Nissan, Mitsubishi chốt lịch sáp nhập: Cờ về tay ai?

Ngày 23/12, Honda và Nissan (bao gồm cả đối tác cấp dưới Mitsubishi) đã chốt lịch đưa ra thoả thuận hợp nhất kinh doanh vào tháng 6/2025 và chính thức "về một nhà" vào tháng 8/2026. Thông cáo chung phát ra từ hai hãng xe Nhật Bản là Nissan Motor Co., Ltd. (Nissan) và Honda Motor Co., Ltd. (Honda) cho biết, ngày 23/12, lãnh đạo hai bên đã ký một Biên bản ghi nhớ về việc đàm phán việc hợp nhất kinh doanh giữa hai công ty thông qua việc thành lập một công ty cổ phần chung, trong đó có cả việc sẽ xem xét khả năng tham gia của Mitsubishi Motors. Theo Biên bản ghi nhớ này, Honda sẽ nắm vai trò chủ chốt trong bộ máy quản lý của công ty mới, chủ tịch công ty cũng sẽ là người do Honda chỉ định. Đồng thời, Honda sẽ đề cử phần lớn các giám đốc, bao gồm cả giám đốc nội bộ và giám đốc độc lập, trong công ty cổ phần chung. Lãnh đạo 3 hãng xe Nhật Bản đã ký biên bản ghi nhớ vào ngày 23/12. Ảnh: Financial Times Những thông tin khác về công ty cổ phần chung như tên gọi, trụ sở chính, người đại diện, thành phần ban lãnh đạo, và cơ cấu tổ chức sẽ được xác định tại thời điểm ký kết thỏa thuận chính thức vào tháng 6/2025. Theo lộ trình, cổ phiếu riêng của Honda và Nissan sẽ bị huỷ vào cuối tháng 7/2026 và cổ phần của công ty mới sẽ được niêm yết trên sàn chứng khoán Tokyo vào tháng 8/2026. Mitsubishi Motors - thương hiệu mà Nissan đang nắm giữ 24% cổ phần khả năng cũng được sáp nhập vào công ty mẹ này. Quyết định về sáp nhập Mitsubishi sẽ được "chốt" ngay trong tháng 1/2025. Lộ trình sáp nhập 3 công ty trên đã được Honda, Nissan và Mitsubishi Motors báo cáo lên Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản trong ngày 23/12. Nếu việc hợp nhất 3 hãng xe Nhật Bản nói trên thành một, đây sẽ là thương vụ sáp nhập lớn nhất trong ngành ô tô kể từ khi Fiat Chrysler sáp nhập với PSA để tạo ra Stellantis vào năm 2021. Khi đó, liên minh Nissan-Honda-Mitsubishi có giá trị 58 tỷ USD, với tổng doanh số dự kiến hơn 8 triệu xe mỗi năm, trở thành một trong những nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, chỉ đứng sau Toyota (11,2 triệu xe vào năm 2023) và Volkswagen (9,2 triệu xe). Sau sáp nhập, công ty mới sẽ có giá trị khoảng 58 tỷ USD và tổng doanh số dự kiến trên 8 triệu xe/năm. Ảnh: Motor1 Vụ sáp nhập của ba hãng xe Honda, Nissan và Mitsubishi cũng sẽ chia ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản thành hai phe lớn. Trong đó, phe đối trọng còn lại dẫn đầu là Toyota cùng những thương hiệu khác như Daihatsu, Suzuki, Subaru, Mazda và Hino Motors. Sau khi "về một nhà", Honda và Nissan sẽ cùng chia sẻ chi phí phát triển sản phẩm khổng lồ, đồng thời giảm chi tiêu cho sản xuất bằng cách chia sẻ các linh phụ kiện giữa các mẫu xe, tăng lợi nhuận thông qua chuẩn hoá nền tảng xe của cả hai công ty trên nhiều phân khúc sản phẩm dự kiến sẽ tạo ra. Xe điện cũng là một trong những mục tiêu hợp tác quan trọng của hai hãng, nhất là khi điện khí hóa đang định hình lại ngành công nghiệp ô tô toàn cầu, bao gồm sự phát triển các mẫu xe hybrid (HEV), hybrid sạc điện (PHEV) và xe thuần điện (EV). Trên thực tế, cả Honda, Nissan và các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản khác đang tỏ ra khá tụt hậu so với các đối thủ cạnh tranh như Tesla của Mỹ và BYD của Trung Quốc trên thị trường xe điện. Do vậy, sự hợp nhất này được kỳ vọng sẽ tạo nên cú huých mạnh mẽ để tăng sự nhận diện và tính cạnh tranh của ô tô Nhật Bản trong tương lai.