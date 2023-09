Ăn tôm cùng vitamin C có thể bị ngộ độc thạch tín không?

Tôm chứa các nguyên tố vi lượng như selenium và kẽm, có đặc tính chống oxy hóa và giúp điều hòa chức năng miễn dịch và tuyến giáp. Những nguyên tố này cũng đóng vai trò trong tổng hợp DNA và duy trì sức khỏe da, tóc và móng.

Mối quan hệ giữa tôm và vitamin C

Có đúng là ăn tôm cùng vitamin C sẽ tạo ra thạch tín trong cơ thể không?

Nói rằng ăn tôm cùng vitamin C sẽ sinh ra thạch tín trong cơ thể là không đúng. Tôm là động vật có vỏ chứa chủ yếu là thạch tín hữu cơ, vốn có thể chuyển hóa và bài xuất khỏi cơ thể, do đó khả năng gây hại rất nhỏ. Tôm cũng chứa một lượng nhỏ hợp chất của thạch tín hóa trị 5, là thạch tín vô cơ. Tiêu thụ thạch tín vô cơ trong thời gian dài có thể dẫn đến ngộ độc thạch tín mạn tính. Tuy nhiên, các sản phẩm tôm bán trên thị trường đã được kiểm soát hàm lượng thạch tín hóa trị 5 và phải tuân theo các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm liên quan.

Vậy tuyên bố trên xuất phát từ đâu? Theo lý thuyết, có thể trong các điều kiện phòng thí nghiệm nhất định, nồng độ cao của hợp chất thạch tín hóa trị 5 kết hợp với liều lượng lớn vitamin C có thể sinh ra thạch tín. Điều này dẫn đến phản ứng hóa học chuyển thạch tín hóa trị 5 thành hóa trị 3, vốn là thành phần có độc tính cao của arsenic trioxide (thạch tín). Tuy nhiên, để phản ứng này xảy ra trong cơ thể người đòi hỏi phải tiêu thụ hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm kg tôm.

Trong những điều kiện bình thường, ăn tôm với thực phẩm [thông thường] hoặc thực phẩm bổ sung chứa hàm lượng vitamin C cao là hoàn toàn an toàn và không gây ngộ độc.

Những lưu ý khi ăn tôm